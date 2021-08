Velký fotbalový čtvrtek může českým klubům zařídit pestrý podzim

Sparta už má jako jediná jistotu, bude hrát skupinu Evropské ligy. Slavia se o stejnou soutěž popere večer ve Varšavě proti nahecované Legii.



A Plzeň s Jabloncem mají po domácích výhrách blízko do Konferenční ligy, která se letos hraje premiérově. Když neuspěje, skončí tamtéž i Slavia, což by pro ni z ekonomického pohledu byla ztráta, ale zároveň šance dojít v novém poháru daleko.

Možná to zní zvláštně a třeba i nespravedlivě, ovšem body do koeficientu, který určuje počet týmů v pohárech a dělí je do výkonnostních košů, mají ve všech evropských soutěžích stejnou hodnotu. Ať už hrajete Ligu mistrů, nebo „céčkovou“ Konferenční ligu, vítězství i remíza se cení stejně.

Proto - jakkoli to zní zpátečnicky - může český fotbal profitovat právě ze situace, pokud by poslal tři zástupce do Konferenční ligy.

I tam najdete soupeře, z nichž jde strach (Tottenham, AS Řím nebo Feyenoord), ale zároveň taky spoustu průměrných, proti kterým se budou body získávat o poznání snáz. Což by měla být výzva hlavně pro Plzeň a Jablonec, Slavia pochopitelně cílí výš.

Když nevyšla Liga mistrů, jejíž skupinová fáze se losuje ve čtvrtek v 18 hodin (živě na Nova Sport 3), měla by být pro slávisty povinností Evropská liga. Jenže nezapomínejte, co se dělo před týdnem v Edenu. Dvě nedůslednosti, chyba brankáře Koláře, remíza 2:2 a rozpaky.

Na umělecký dojem Slavia vyhrála, nicméně si zavařila. Musí být obezřetnější, což by se s návratem defenzivních mazáků Bořila s Kúdelou mělo podařit. Otázkou je, jestli bude také produktivnější. „Věřím, že to vyjde,“ pravil mladý stoper David Zima a zbytek týmu přikývl.

Slávisty ve středu ve Varšavě vítalo přívětivé počasí, lehce pod dvacet stupňů, zpod mraků probleskovaly paprsky slunce a na promenádě kolem řeky Visly se to hemžilo cyklisty. Až večer se k výpravě připojil nigerijský křídelník Olayinka, jenž si domluvil 90milionový přestup do FC Kodaň. Jenže neprošel zdravotními testy a z obchodu sešlo.

Teď je na Slavii, aby sama zvládla jeden velký test. I ten ukáže, jak je zdravá. Na tenisových dvorcích těsně sousedících se stadionem Legie to včera od rána žilo, v rychlém sledu se odehrávaly zápasy mužského challengeru. Ve čtvrtek tu bude ještě daleko živěji, ačkoli obávaná tribuna Žyleta se kvůli trestu otevře jen dětem.

Nové pohárové počty jsou jasné: Slavii zaručí Evropskou ligu (a prémii 92 milionů) jen výhra. Jakákoli remíza posílá odvetu do prodloužení, případně do penalt. Porážka by znamenala podzim v Konferenční lize s bonusem 75 milionů.

Jablonec s Plzní snad odpustí, že jsme většinu textu věnovali českému mistrovi. Zaprvé bojují „pouze“ o Konferenční ligu, zadruhé mají zprvního duelu nahráno.



Jablonec, který z pohárových kvalifikací ještě nikdy nepostoupil, bude v Žilině hájit luxusní čtyřbrankový náskok. „Ale jen bránit nebudeme, to by byla smrt,“ zdůraznil trenér Petr Rada.

A Plzeň? Ta když v Sofii proti CSKA nebude jančit a zůstane pevná v obraně, měla by využít úvodního vítězství 2:0. A pak už se můžeme těšit na páteční los.