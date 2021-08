Má co vyprávět. Třeba to, jak s Viktorií Plzeň hrával Ligu mistrů. Jak čelil náporu Realu Madrid. Co všechno ho naučil trenér Vrba. Nebo to, jak velké jméno si vlastně udělal během pěti let v Sofii. Abychom nezapomněli, na odvetný zápas CSKA versus Plzeň vás zve dvaatřicetiletý slovenský záložník Roman Procházka.