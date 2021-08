Plzeň je krůček od pohárové Evropy. V Sofii bude hájit náskok s CSKA

Po dvouleté absenci zpátky do pohárů. Kromě zkušeností a prestiže, které evropské soutěže přinášejí, jde Plzni i o finanční bonus ve výši 75 milionů korun.

Minulý čtvrtek poslal Viktorii v 11. minutě do vedení Milan Havel a v 72. minutě přidal pojistku Jhon Mosquera. Hráči CSKA se v Plzni dostali do minima šancí, pouze Yanic Wildschut v prvním poločase trefil tyčku.



„Uhráli jsme výborný výsledek, ale je potřeba se na odvetu opravdu dobře připravit. Hrajeme o hodně,“ řekl plzeňský trenér Michal Bílek. „Doma budou velmi nebezpeční. Potvrdili to s Osijekem, kterému dali čtyřku (4:2 v úvodním zápase 3. předkola). Nebude nás tam čekat nic lehkého, to je jasné. Není vůbec nic rozhodnuté,“ přidal bývalý reprezentační kouč.

CSKA Sofie - Plzeň čtvrtek 19.00 Rozhodčí: Palabiyik - Sesigüzel, Olguncan (všichni Turecko) Zápas vysílá v přímém přenosu ČT Sport.

Jeho svěřenci mají skvělou formu. V domácí lize zvítězili ve všech pěti kolech a vedou tabulku, celkově vyhráli devět z deseti soutěžních zápasů v sezoně a v posledních třech udrželi čisté konto. Naposledy Plzeňští v neděli porazili Karvinou 2:0. „Tento zápas nám zase pomůže i psychicky. Určitě máme kvalitu na to, abychom ve čtvrtek Sofii porazili,“ uvedl stoper a autor druhé branky Filip Kaša.

Rekordní jednatřicetinásobní bulharští mistři si v tomto ročníku nechali kvůli pohárům odložit tři z pěti ligových duelů, v neděli ale nastoupili a Blagoevgrad doma zdolali 1:0. „Ve čtvrtek nás čeká velký zápas. Nesmíme inkasovat a potřebujeme vstřelit první gól, pokud se nám to povede, fanoušci nám pomůžou ke druhému gólu,“ konstatoval trenér sofijského mužstva Stojčo Mladenov.

Odveta se neuskuteční na půdě CSKA, ale na sofijském Národním stadionu, kde už se Plzeň jednou v pohárech představila. Před pěti lety tam s Ludogorcem Razgrad na úvod 4. předkola Ligy mistrů prohrála 0:2 a po domácí remíze 2:2 vypadla.

„Myslím, že mají nepříjemné fanoušky, nebo aspoň tyhle národy jsou takové nepříjemné. Co vím, je tam atletická dráha, možná budou diváci trošku dál. Jsme dost zkušení, abychom to zvládli,“ prohlásil obránce Havel, který je i v nominaci reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého pro kvalifikační zápasy mistrovství světa s Běloruskem a Belgií.

Západočechům budou ze zdravotních důvodů chybět záložníci Aleš Čermák, Lukáš Kalvach a Jan Kopic a obránce Václav Míka. Na soupisku se opět nevešel ofenzivní univerzál Ondřej Pachlopník, letní posila z Brna.

Plzeň hrála evropské poháry naposledy v sezoně 2018/19. Na podzim se probila do základní skupiny Ligy mistrů, ve které se ze 3. místa kvalifikovala do play off Evropské ligy. Z ní vypadla s Dinamem Záhřeb a od té doby končila už v předkolech.