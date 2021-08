Stát se může všechno. Jablonec je i přes vysokou výhru před odvetou opatrný

Před týdnem doma Jablonec vyhrál 5:1. To přece už nemůže ztratit...

„Ve fotbale je všechno možné,“ zůstává v pozoru trenér Petr Rada.

„Jsme v půlce cesty. Hraje se na umělé trávě, což bude nepříjemné, k tomu domácí fanoušci. Pokud bychom tam začali jenom bránit, byla by to asi smrt.“

Jablonec se ještě nikdy neprobojoval do hlavní fáze pohárů z kvalifikace, do Evropské ligy v roce 2018 prošel přímo bez nutnosti hrát předkola.

V minulé sezoně vypadl ve 2. předkole Evropské ligy s Dunajskou Stredou 3:5 po prodloužení.

Letos ve 3. předkole Evropské ligy nestačil na Celtic Glasgow, v součtu obou duelů inkasoval sedm gólů. Dostal šanci v opravách. Proti Žilině hraje o bonus 75 milionů korun, které Evropská fotbalová unie (UEFA) za účast v nově vytvořené pohárové účasti vyplácí.

Žilina - Jablonec Online reportáž ve čtvrtek od 18 hodin Rozhodčí: Tohver - Koiv, Klaasen (všichni Estonsko) První zápas: 1:5 Vysílá ČT Sport

Žilina, která postupně prošla z 1. předkola Evropské konferenční ligy přes Dila Gori, Apollon Limassol a Tobol Kostanaj až do závěrečného play off, doma v pohárech našla přemožitele v jediném z posledních třinácti duelů.

Na vítězství si věří i proti Jablonci, ale na postup by musela vyhrát o pět branek, což je při kvalitě obou týmů takřka nemožné.

„Co si pamatuju ze svého angažmá na Slovensku, tak jsou na umělce ještě o třídu lepší. Jsou na to zvyklí, ale pro nás to bude úplně jiné. Výsledek je samozřejmě úplně nádherný, ale bude to tam ještě těžké,“ poznamenal jablonecký záložník Miloš Kratochvíl, autor dvou branek z prvního zápasu.

V minulosti hrál za Senici, kterou Žilina v neděli ve slovenské lize porazila 3:0. Jablonec zase v ligové generálce remizoval 1:1 se Slováckem.

Žilina si naposledy zahrála v pohárech skupinu v sezoně 2010/11, kdy v závěrečném předkole Ligy mistrů přešla přes Spartu. V osmi zápasech v soutěžích UEFA proti českým soupeřům v základní hrací době prohrála pouze s Jabloncem.

„Všichni to už považují za rozhodnuté. Chceme se především prezentovat dobrým výkonem a předvést kvalitní fotbal. Chceme zabrat naplno. Věřím, že přijde hodně diváků, podpoří nás a budou naším dvanáctým hráčem,“ citoval klubový web žilinského trenéra Pavla Staňa.

Slovenskou ligu Žilina vyhrála naposledy v ročníku 2016/17. Loni měl klub v souvislosti s koronavirovou krizí finanční problémy a vyhlásil likvidaci. Zbavil se drahých hráčů a nyní sází na mladíky. Věkový průměr soupisky je necelých 21 let.