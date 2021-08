Kouč Slavie před Legií: S Olayinkou počítáme, připravený bude i Krmenčík

Olayinka odletěl do Dánska, kde měl dokončit domluvený transfer do Kodaně, jenže podle zákulisních informací dohodu zhatila nedokončená zdravotní prohlídka.



„Během dne jsem dostal informaci, že se k nám připojí zpátky. Večer by měl být tady a ve čtvrtek ráno by mu měly dorazit i jeho věci. Vzhledem k tomu, kolik krajních hráčů nám schází, je to dobrá zpráva. Normálně s ním počítáme,“ řekl Trpišovský o Olayinkovi.

A co další hráči, kteří řešili či řeší odchody do ciziny?

Zájem byl o Honzu Bořila, ale po strategické dohodě, kterou jsme měli dohromady, cítíme, že ho tým potřebuje. Sice by si přestup za své výkony a za služby, které pro Slavii odvedl, zasloužil, ale naše debata vyústila v to, že zůstane.

To však nebude platit o všech, viďte?

Soupisku chceme zeštíhlit, to je jasné, a jednání probíhají v souvislosti s řadou hráčů, kteří ještě ani nebyli zmiňovaní. Slovan Bratislava sleduje Van Burena, nabídky z Česka i zahraničí evidujeme na Laca Takácse, ale situace se vyvíjí a mění ze dne na den. Zatím čekáme.

Zájem o Davida Zimu z Itálie potvrdíte?

FC Turín. Průběžně se na Davida jezdí dívat hodně skautů a právě z Turína byli i na posledním utkání s Legií.

Když mluvíte o tom, kolik vašich hráčů aktuálně řeší svou budoucnost, nemáte strach, že je to před důležitým zápasem o Evropu negativně ovlivní?

Samozřejmě, že to není ideální situace, ale tomu nezamezíme. Není to jen o reálných věcech, o kterých se tady bavíme, jsou tady i šumy od agentů či z médií, které k hráčům taky doléhají. Ve stejné situaci jsou však i naši soupeři a devadesát procent klubů v Evropě. Při zápase to člověk ani neřeší, ale je pochopitelné, že mimo hřiště vás myšlenky na budoucnost, na potenciální životní změnu, s kterou souvisí stěhování a tak podobně, ovlivňují. To by tak měl každý. My se však soustředíme na to, abychom tým maximálně připravili, aby všichni byli koncentrovaní na utkání.

Radost jistě máte i z toho, že se vám před klíčovou odvetou ve Varšavě vracejí obránci Ondřej Kúdela s Janem Bořilem. A co Michael Krmenčík, který se měl zapojit do tréninku?

Michael s námi naplno trénoval už dvakrát a je k dispozici, byť ne od začátku. A co se Kúdely i Bořila týče, už proti Baníku, kdy nastoupili, bylo znát, že organizace naší hry byla v každé části utkání na vysoké úrovni. Jsou to dva hráči, které trénujeme už pět let, prošli s námi těžkými zápasy v bouřlivých kulisách a v takových chvílích je mnohdy mentální síla a nastavení fotbalisty důležité. Mají faktor X.

Legia - Slavia ve čtvrtek od 21.00 ONLINE

A pomohou zpevnit dosud nepříliš jistou obranu, že?

Je pravda, že jsme v evropských zápasech dostávali góly, které nejsme zvyklí dostávat. A není náhoda, že s Ondrou v sestavě jsme v sezoně ještě neinkasovali. Navíc on dokáže pozitivně ovlivnit i hru parťáka, který je vedle něj, což je snadno dohledatelné i v datech.

Vrátíte se proto k ověřené spolupráci Kúdela-Zima?

Je to varianta, protože některé automatismy, zejména v defenzivě, jsou důležité a oni toho spolu v Evropě odehráli dost. Nastoupit však může i Taras Kačaraba, který sice proti Baníku střídal kvůli zdravotním problémům už o poločase, ale na Legii by měl být nachystaný. V potaz musíme vzít i typologii soupeře, v jakém nastoupí rozestavení, jestli bude hrát jeden nebo dva útočníci... Legia má navíc velice dobrého trenéra, který i v prvním utkání svými tahy do zápasu skvěle vstoupil.

Váš soupeř si svůj víkendový ligový zápas odložil, zatímco vy jste hráli a zapsali nejvyšší vítězství v sezoně (s Baníkem Ostrava 4:0). Kdo bude mít výhodu?

Řekl bych, že je to vždy individuální, v Evropě je běžné, že si týmy své zápasy odkládají a Legia s tím už má také svou zkušenost. My jsme rádi, že jsme v neděli hráli a zapracovali jsme do týmu kluky, kteří se pravděpodobně v sestavě objeví i ve čtvrtek. A kdo bude mít výhodu, to se ukáže až během zápasu.