AS Řím - Slavia 2:0, hosté prohrávali od první minuty, pak se jen trápili

Narvaný sedmdesátitisícový stadion. Hvězdy v sestavě soupeře v čele s mohutným útočníkem Lukakem. A věhlasný trenér Mourinho, byť ne na lavičce, ale kvůli trestu jen v prosklené lóži. Co z toho asi slávisty tak vystrašilo? Možná všechno dohromady.

Jako by to v Římě nebyli oni. Ztráceli jednoduché míče. Schovávali se. Zaháněli spoluhráče nepřesnými přihrávkami. Sami se dostávali pod tlak. Často byli nesmyslně pasivní. A když už se dostali do ojedinělé šance, tak i zbrklí.

ONLINE utkání jsme sledovali minutu po minutě

Jako útočník Schranz, který měl po hodině hry na noze kontaktní gól: náhradník Jurásek mu vybojoval balon před vápnem, posunul do běhu, v cestě stál už jen brankář Svilar. Jenže Schranz jako by se zalekl a míč napálil nad břevno.

Další tutovka už nepřišla, takže slávisté doplatili na mizerný vstup. První půle nevyšla ani nejzkušenějším, v čele s kapitánem Holešem.

Ten už v první minutě při zpracování podklouzl, balon mu ukradl El Shaarawy a předložil Bovemu, který si poradil náramně. Jeho rána zasvištěla do horního růžku, takže gólman Mandous těžko mohl zasáhnout: jen se naprázdno proletěl vzduchem. Bleskový šok zjevně slávistům naboural plány, na gigantickém stadionu vypadali najednou maličcí, roztřepaní.

Po sedmnácti minutách bylo ještě hůř. Van Buren ztratil míč, útok hostů se znovu prohnal přes Holeše, který dostal jesličky, El Shaarawy pak prostrčil míč Lukakovi a ten pálil prudce pod břevno. Zatímco belgický golem se radoval před televizními kamerami, slávistický kouč Trpišovský zaraženě stál u postranní čáry, jako by nechápal, jak snadno jeho tým soupeře pouští do šancí.

„Do zápasu jsme vstoupili špatně, z prvních dvou střel jsme dostali dva góly, v obou případech po ztrátě míče. Soupeř pak kontroloval hru, nedařilo se nám ho dostávat pod tlak. V první půli jsme nebyli dost odvážní, což byla z poloviny naše chyba, z poloviny kvalita soupeře,“ krčil rameny Trpišovský.

Slávistický útočník Mick van Buren pálí v zápase proti AS Řím.

Marně vyzněla jeho předzápasová snaha přelstít soupeře nečekanými tahy. Záložníka Masopusta postavil pod útočníky na pozici číslo deset, ale střídal ho už v poločase. Ve stoperské dvojici dal poprvé ve vyšponovaném zápase šanci mladému Vlčkovi a v útoku vsadil na Van Burena, ale ani to úspěch nepřineslo.

Hra zvlášť v první půli dlouho drhla, trvalo přes půl hodiny, než hosté poprvé trefili bránu. Z plného běhu pálil deset minut před pauzou nejdřív Oscar, ale jen doprostřed branky a do připraveného gólmana Svilara, obvyklé dvojky AS. Pak se zpoza vápna opřel do míče Van Buren, ale na belgického brankáře nevyzrál ani on.

„Pro Slavii to nebyl jednoduchý zápas. Když inkasujete v první minutě, tak se vám nikdy nehraje dobře. My jsme hráli první poločas s velkou energií, která po změně stran trochu opadla. Soupeř si z toho důvodu vypracoval nějaké příležitosti, ale nic zásadního. Zároveň ale musím říct, že se Slavia ve druhé půli zvedla, její výkon byl velmi slušný. Za dva týdny v Praze by to mohl být opravdu dobrý zápas,“ nechal se slyšet kouč AS Řím José Mourinho.

Ze slávistické výpravy tak byli nejaktivnější fanoušci, kteří zaplnili celý sektor pro hosty a ani na chvíli nepřestávali fandit. Ještě v den zápasu přitom zvažovali, že pokud je pořadatelé na stadion nepustí s připraveným choreem, které podle římské policie zesměšňovalo vojevůdce Caesara, zůstanou před branami. Nakonec se s přísným nařízením smířili, užili si den v římských ulicích, obdivovali památky a ani večer si nenechali pokazit.

Slávističtí fanoušci během utkání v Římě.

K tomu, aby jim náladu vylepšil i výsledek, ale chybělo dost, byť ve druhé půli Slavia výkon lehce vylepšila. Dál bylo znát, že zaostává, a kdyby šikovný El Shaarawy parádní ránu nenasměroval jen do břevna, mohla prohrát i výrazněji.

„Ve druhém poločase jsme dobře začali, soupeř hrál se zajištěnou obranou a trpělivě čekal na naše díry v defenzivě. Naštěstí je nepotrestal, ale ani my jsme nevyužili žádnou příležitost. Soupeř si to pak zkušeně pohlídal a ani nás nepustil do žádného tlaku. Zaslouženě vyhrál, pro náš tým to byla velká škola. Největší rozdíl mezi oběma týmy byl v technické kvalitě v ofenzivě, v první půli to byl od nás festival technických chyb,“ doplnil Trpišovský.

Svěžest, se kterou se Slavia dřív dokázala do slavných soupeřů pustit, se tentokrát kamsi vytratila, takže zůstalo jen u vzpomínek na to, jak slávisté před sedmadvaceti lety AS v Římě senzačně vyřadili ve čtvrtfinále Poháru UEFA.