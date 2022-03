Šilhavý před baráží: Když se semkneme, dokážeme věci. Z týmu cítím sílu

Snad to byla jediná situace, která trenéra českých fotbalistů na stadionu v Solně, severním předměstí Stockholmu, rozhodila.

Ve čtvrtek večer přijde do hlediště 55 tisíc fanoušků a poženou domácí Švédsko proti Česku v semifinále baráže o postup na mistrovství světa.

„Z týmu cítím sílu,“ prohlásil Šilhavý na předzápasové tiskovce.

Jako loni na mistrovství Evropy?

Vnímám, že to tak kluci cítí. Všude čtou a registrují, jak to lidí u nás řeší. Berou to. Je tady krásný stadion, bude plno. I pro nás to znamená krásnou atmosféru. Věřím, že nás to tady nesemele.

Švédsko–Česko ve čtvrtek od 20.45 ONLINE

Jste nervózní víc než obvykle?

Nervózní jsem, možná že víc než normálně. Jde o hodně. Tohle je zápas buď, a nebo. Na Euru šlo jeden zápas ve skupině ještě napravit.

Je favoritem Švédsko, nebo si pořád myslíte, že šance jsou vyrovnané?

Trochu to přehodnocuju. Myslím si, že padesát na padesát to není. Ty naše absence, k tomu plný stadion, hrajeme venku. Ale chci věřit tomu, že náš tým, i když nejsme kompletní, tak je schopný hrát velké zápasy. Že se dokáže semknout a že ten handicap, který nastal, dokáže smazat.

Semknutý tým, to jsou vaše trumfy?

Jsme mužstvo, které se v krajních situacích opravdu dokáže semknout a každý podá výkon nad poměry. A pak jsme schopní tím týmovým výkonem překonat silnější soupeře. Věřím hráčům, které jsme pozvali.

Musíte sestavit zcela novou obranu. Jak to komplikuje přípravu a taktiku na zápas?

Je nepříjemné, když vypadne celá obrana. Ta nevyzkoušená souhra může v ostrém zápase znamenat slabší místo. Ale věřím tomu, že velký zápas kluky vtáhne a že to nahradí elánem, nasazením, zodpovědností. Věřím, že to zvládneme.

O sestavě i rozestavení máte jasno?

Máme jasno o tom, kdo bude hrát, kdo začne.

Čeští fotbalisté trénují před barážovým soubojem proti Švédsku.

A kde nastoupí Holeš? V obraně, v záloze a proč?

Když si takové informace vyměníme s domácím trenérem a on taky něco vyzradí... Ale vážně, Tomáš hraje ve velké pohodě. Ať nastoupí tam nebo tam, tak věřím, že mužstvu pomůže.