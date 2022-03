Švédský kouč: Schick bude Čechům chybět víc než nám Ibrahimovic

Jde o jedno z větších témat, která provázejí semifinálové barážové utkání. Podobná záležitost, přitom tak jiná.

Švédsko - Česko ve čtvrtek od 20:45 hodin ONLINE

Švédský kouč Andersson si nepřipouští, že by absence čtyřicetiletého vykartovaného matadora Ibrahimovice mohla jeho mužstvu ublížit. „Máme spoustu hráčů, kteří můžou alternovat v útoku, a mají velkou motivaci,“ poznamenal na tiskové konferenci.

Je to logické, Ibrahimovic má ve švédském nároďáku, do kterého se vrátil loni na podzim po téměř pětileté pauze, zcela jinou roli než v minulosti. Vytáhlý svéráz, který má na kontě 120 reprezentačních startů a s 62 góly je historicky nejlepším střelcem, už není nepostradatelný.

„Vidím ho jako pololídra, který povede a bude posouvat dál mladší hráče a radit jim. I když nebude hrát, má důležitou roli, v níž mu maximálně důvěřuji,“ vysvětlil Andersson. „Jeho zkušenosti jsou mimořádné a přístup ke mně a hráčům fantastický. Jsem moc rád, že je tady s námi.“

Schickova úloha v českém výběru je pochopitelně jiná, je jeho oporou, tým na něm stál, spoléhal na něj. Jenže zranění lýtka ho na sraz vůbec nepustilo. „Tak nebude hrát, ale Češi budou spoléhat na jiného útočníka, který bude jistě velice dobrý,“ odmítl Andersson, že by tím jeho svěřenci snad získali nějakou výhodu.

„V žádném případě nejsme favoriti. Je to zápas, který může dopadnout jakkoli. Fotbalové utkání se rozhoduje na hřišti, ne na tiskové konferenci,“ prohlásil.

„Víme, že Česko má velice slušný tým, jsme na ně připraveni. Jestli jsou nepředvídatelní, nebo ne, nevím. Uděláme všechno pro to, abychom zvítězili,“ dodal zkušený kouč, pod jehož vedením Švédi na světovém šampionátu v roce 2018 došli do čtvrtfinále a na loňském Euru do osmifinále.

Vítěz čtvrtečního duelu, který se odehraje ve Friends Areně v Solně poblíž Stockholmu, se v úterý 29. března představí v Polsku. To do finále prošlo automaticky poté, co Rusko bylo kvůli invazi na Ukrajinu vyloučeno.