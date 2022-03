Oba jsou lidsky i fotbalově dost rozdílní, a přece vám to srovnání i díky jejich původu naskočí tak nějak automaticky. Jeden se vyžívá ve velkých gestech, silných prohlášeních a miluje, když může být středem pozornosti. O tom druhém naopak říkají, že je od přírody hlavně plachý. Pečlivka, co lpí na detailech, ale také inteligentní mládenec s talentem na cizí jazyky. Zlatan Ibrahimovic a o devatenáct let mladší Dejan Kulusevski.