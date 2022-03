Trenér učitel, zázrak z Manchesteru, potrestaný Zlatan. To je Švédsko

Euro 2000? Účast.

Euro 2004? Na penalty smolně prohrané čtvrtfinále, přičemž ve třetí sérii selhal jistý Ibrahimovic.

Euro 2008? Účast.

Euro 2012? Účast.

Euro 2016? Účast.

Euro 2021? Osmifinále nešťastně prohrané v poslední minutě prodloužení.

Udělejte si obrázek, jak náročná šichta čeká ve čtvrtek večer na českou fotbalovou reprezentaci.

Švédsko - Česko ve čtvrtek od 20:45 hodin ONLINE

Šichta to bude, o tom žádná. Ve světových kvalifikacích sice Švédové nemají tak ohromující bilanci, nicméně pořád jsou oproti české reprezentaci daleko úspěšnější. Skóre v postupech na mistrovství světa je v posledních dvou dekádách 4:1 pro modrožluté.

I teď jsou favorité, i když respektovaný reportér Michael Wagner z deníku Aftonbladet upozornil: „Nepamatuju si, kdy naposledy bylo kolem naší sestavy tolik otazníků. Plno hráčů v klubu sedí na tribuně nebo na lavičce, takže je strašně těžké odhadovat, v jaké jsou formě a jak to ovlivní tým v baráži.“

Třeba brankář Robin Olsen, jasná jednička, neodchytal za anglickou Aston Villu jediný ligový zápas. Pravý obránce Krafth z Newcastlu bude chybět kvůli žlutým kartám a pak ta hlavní ztráta: Zlatana Ibrahimovice, čtyřicetiletou legendu všech legend, pro čtvrteční duel rovněž vyřadil karetní trest.

Jenže pozor, Češi mají o poznání rozbitější tým. V pondělí se oficiálně odhlásil i­ útočník Patrik Schick, který nestihl doléčit bolavé lýtko. Že by jednoho z elitních střelců Evropy mohl zastoupit dodatečně nominovaný Václav Jurečka, zarostlý bijec ze Slovácka, to by byla jen pohádka, které se stávají snad jednou za sto let. Ale věřit můžeme. „Nefňukáme,“ vzkázal trenér Šilhavý.

Reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý a asistent Jiří Chytrý

Zatímco Češi budou sestavu doslova lepit z hráčů, kteří spolu nikdy nenastoupili, božského Zlatana může střelecky zastoupit třeba devatenáctiletý zázrak Elanga z Manchesteru United.

Ve stejném klubu pravidelně nastupuje stoper Lindelöf, křídelník Kulusevski se po přesunu z Juventusu okamžitě chytil v Tottenhamu, čahoun Isak patří k nejdůležitějším borcům Realu Sociedad, špílmachr Forsberg už osmým rokem rozjíždí akce v­ Lipsku, což je špičkový tým bundesligy.

A k ­tomu trenér Janne Andersson, se svým učitelským až rovnostářským přístupem jeden z nejkvalitnějších koučů v Evropě. Jak zdůraznil švédský novinář Wagner: „Andersson umí v týmu vytvořit výbornou atmosféru, hráči pak makají jeden za druhého.“

Velmi se hodí, že se stejnými principy pracuje také Jaroslav Šilhavý. Když si ovšem sepíšete všechny zbraně, handicapy a aktuální stav barážových soupeřů, vyjde vám pro čtvrteční večer vcelku jasná rovnice: podle papírových předpokladů by mělo vyhrát Švédsko. Pak je tu ovšem důležitý faktor, podle kterého Čechům historicky vyhovuje role outsidera.

Švédové loni nastoupili hned třikrát proti silným Španělům a vytěžili bilanci 1 - 1 - 1. Do semifinálové baráže nastoupí doma, na parádní stadion v Solně dorazí přes padesát tisíc lidí a slovutný Zlatan bude svůj tým burcovat aspoň ze zákulisí.

A Češi?

Zůstalo jen torzo z mužstva, které se tak mile prezentovalo na loňském Euru. Střelce Schicka nahradit z domácích zdrojů nelze a obranná zeď kolem Coufala a Čelůstky se úplně rozdrolila. To však neznamená, že by to nemohlo vyjít. Nejen fotbalové sny se dají splnit i s pomlácenou a podceňovanou armádou.

Abychom nezapomněli, mistrovství světa v Kataru vypukne za 244 dní. Už ve čtvrtek před půlnocí bude jasné, jestli Češi stále můžou snít.