Za národ. Jsme připravení a odhodlaní, říká kapitán Souček k bitvě o šampionát

Proti Švédsku na jeho národním stadionu v Solně může k vysněnému postup udělat české národní mužstvo předposlední krok. Ten závěrečný by ho čekal v úterý v Polsku.

Ve středu v podvečer si čeští fotbalisté ve Friends Aréně zatrénovali.

Jako první vyšel z tunelu stoper Brabec, ale odkráčel jen do pravého rohu kvůli televiznímu rozhovoru.

Teprve pak, ve velkém předstihu před ostatními, zaplácali do rukavic náhradní brankáři Staněk a Heča. Až čas 17:28 byl skutečně skutečným tréninkovým startem: Jankto, Souček, Zima, Hložek, Lingr, Petrášek...

To jsou muži, kteří můžou národní tým na mistrovství světa dokopat podruhé v jeho samostatné historii.

„Za reprezentaci jsem hrál loni na Euru, byli jsme ve čtvrtfinále, měli úspěch a byl to zážitek. Mistrovství světa je ještě vyšší level. Kdybychom to zvládli, považoval bych to za největší úspěch v reprezentační kariéře,“ řekl šestadvacetiletý záložník.

Jste oslabení o stabilní obránce i nejlepšího střelce Schicka. Je to velký problém?

Každý hráč, který je zraněný a byl by tady s námi, tak je to ztráta. Ale ve fotbale na takové věci myslet nemůžete. My všichni, co jsme tady, jsme dostali pozvánku právem. Budeme bojovat za český národ i za kluky, co tady nejsou. Jsme připravení a odhodlaní.

Švédsko–Česko ve čtvrtek od 20.45 ONLINE

Jako kapitán nesete největší část zodpovědnosti. Cítíte ji ještě větší, když do Švédska další zkušení hráči nepřicestovali?

Od prvního startu se vždycky snažím udělat pro mužstvo maximum. Tu odpovědnost jsem cítil vždycky. A od chvíle, co jsem dostal pásku, je to stejné. Udělám všechno, ať mám pozici jakoukoli. Jasně, mladším hráčům pomůžu, aby se v týmu cítili dobře. Na hřišti se budu snažit odevzdat všechno jako pokaždé.

Proti loňským zápasům na Euru či v kvalifikaci nastoupíte se zcela novou obranou. Jak se to projeví konkrétně na vaši roli defenzivního záložníka?

Na tréninku jsme si něco ukázali, důležitá je komunikace. A v reprezentaci mluvíme všichni stejným jazykem, to je výhoda. Půjdeme společně za stejným cílem.

Tím je vítězství a postup do finále baráže. Povede se to?

Švédsko má hodně hráčů, kteří nastupují v nejlepších ligových soutěžích. Ale neřešme, kdo v jakém hraje v klubu. Soustředíme se na reprezentaci a my se ukážeme jako tým.

Švédové i Češi vyznávají spíš fyzicky náročný fotbal. Bude to platit i v baráži?

V dnešním fotbale musíte mít všechno. Být zdatný technicky, fyzicky, mentálně. Věřím, že my všechny ty atributy máme v rovině a že najdeme správný směr.

Kde byste viděl v sestavě Tomáše Holeše? Při absencích obránců na stoperu, nebo byste ho radši měl vedle sebe v záloze?

Kde by měl hrát nechci komentovat. Každopádně Holy má ze Slavie fantastickou formu a jen doufám, že ji přenese sem.

Švédům chybí legendární Ibrahimovic. I když mu bylo už čtyřicet, je to pro ně velká ztráta?

Zlatan je za mě jeden z nejlepších útočníků za posledních dvacet let. Já ho hodně uznávám jak na hřišti tak mimo něj. Je to persona. Pro Švédy je to ztráta, takový hráč by chyběl každému týmu. Musíme se soustředit na jejich ostatní hráče, ale samozřejmě především na náš výkon.