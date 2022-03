Holeš do obrany, nebo k Součkovi? Hložek z křídla, či na hrot? Jak na Švédy

Třiadvacet hráčů mělo v úterý odpoledne nasednout do leteckého speciálu, ale kvůli závadě byl odlet o den odložen.

Výprava českých fotbalistů tak na hlavní stockholmské letiště Arlanda dosedne během středečního dopoledne.

V podvečer si reprezentanti během tréninku vyzkoušejí trávník národního stadionu v Solně na severním předměstí Stockholmu.

A tam také ve čtvrtek večer od 20:45 začne další boj o postup na mistrovství světa 2022 v Kataru.

ANKETA: Kdo by měl ve Švédsku nastoupit vyberte jedenáct hráčů pro semifinále baráže o MS

Pro semifinále dodatečné kvalifikace nemá kouč Šilhavý k dispozici všechny opory, především zadní řada nastoupí ve zcela novém složení. Velkou ztrátou je také absence střelce Schicka.

„Chybí důležití hráči, ale máme kvalitní mužstvo, abychom uspěli,“ říká útočník Adam Hložek, možná náhrada za Schicka.

Obranu zcela jistě bude z brány dirigovat Tomáš Vaclík, od léta 2016 jednička v národním mužstvu. Jako druhý a třetí gólman jsou v týmu Jindřich Staněk a Milan Heča, v jedenatřiceti v národním mužstvu poprvé.

Nováček fotbalové reprezentace Milan Heča během přípravy reprezentace na baráž ve Švédsku o postup na mistrovství světa.

Na zkušeného sparťana se dostalo i proto, že se Pavlenka, Mandous a Kolář kvůli zdravotním potížím omluvili. Zraněný je i další adept Nguyen a Koubek v Augsburgu či Trmal v Guimaraesi nechytají.

Šilhavý po svém příchodu k národnímu mužstvu sází na rozestavení se čtyřmi obránci. Jenže pět beků, na které nejvíc sázel, mu chybí.

Kdo tedy nahradí zraněné Coufala, Čelůstku, Kalase, Bořila a Kadeřábka, který před týdnem reprezentační kariéru ukončil?

V nominaci je šest obránců. Z toho tři stopeři Brabec, Zima, Petrášek a tři krajní hráči Matějů, Havel a Zelený. Pouze z nich však český kouč vybírat nemusí.

Defenzivní záložník Holeš totiž v posledních zápasech za Slavii skvěle zahrál na pozici stopera, ač byl ještě před dvěma lety čistokrevným pravým obráncem.

Pokud se pro něj kouč rozhodne, nejspíš by stoperskou dvojici vytvořil se zkušeným Brabcem. Na krajích asi dostanou přednost Matějů s Havlem před Zeleným, byť jsou oba praváci. Havel hraje v Plzni přes nohu, Matějů tuto roli zná z reprezentace.

Jenže ani na krajích zadní řady nemusí být nutně obránce, křídelník Masopust má s defenzivním postem rovněž zkušenosti.

Švédsko vs. Česko Online reportáž ve čtvrtek od 20:45

Ve středu pole mají jisté místo kapitán Souček a Barák.

Pokud by Holeš nastoupil na stoperu, pak by byl třetím do party středopolařů Sadílek, jinak by Součka s Barákem doplnil právě přeškolený Holeš. Dalším adeptem je nováček Krejčí.

Univerzál Sýkora může nastoupit uprostřed zálohy i na křídle. Podobně to platí i u nováčka Lingra, jemuž asi nejvíc sedí pozice podhrotového hráče.

Na místa krajních záložníků jsou v nominaci vedle Masopusta a Sýkory ještě Jankto s Peškem, kteří by za normální situace byli v základní sestavě.

Jankto měl v národním týmu hodně silnou pozici, ale po podzimním zranění nemá v Getafe takové vytížení, jaké by si přál. Pešek zase parádní formu z podzimu hledá.

Z křídla hrává v reprezentaci i Hložek, byť s ním se nejspíš počítá jako s náhradou za Schicka na hrot.

„Záleží na trenérovi, jak to vymyslí. Věřím, že zvolí variantu, která pro nás bude nejlepší,“ poznamenal Hložek.

Vedle devatenáctiletého sparťana Šilhavý do útoku vybírá ještě mezi Kuchtou, Pekhartem a nováčkem Jurečkou.

„Patrik dává hodně gólů za Leverkusen i za reprezentaci. Chybět nám bude určitě. Bude jen na nás, abychom ho nahradili,“ řekl Hložek.