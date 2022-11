Nudu zahnal Superman s politickým vzkazem. Snad ho nebudou trestat, doufá Portugalec

Aby také ne: připravil si hned několik vzkazů, které rezonovaly. V hledišti to zabouřilo, když naběhl do rozehraného zápasu s pestrobarevnou vlajkou, která zřejmě měla vyjádřit podporu menšinám, což je v pořadatelském Kataru ožehavé téma.

Z tribun mohli fanoušci těžko vyčíst víc, ale při detailních záběrech se ukázalo, že na tričko s logem Supermana si nechal natisknout dva nápisy reagující na aktuální politická témata. Vpředu stálo „Zachraňte Ukrajinu“. Na zádech zase „Respekt pro íránské ženy.“

Jeho čin těžko mohl zůstat bez odezvy, ale zatímco v mnoha obdobných případech to protestující fanoušci schytávají, on tentokrát našel zastání.

„Všichni víme, co se kolem tohohle mistrovství děje,“ přemítal před novináři portugalský záložník Ruben Neves. A i když mu mluvčí do ucha zašeptal, že dál odpovídat nemusí, pokračoval: „Všichni jsme s Íránem i Ukrajinou. Viděl jsem jeho tričko, vím, o co mu šlo. Doufám, že ho nestihne žádný trest, protože všichni víme, co chtěl sdělit. A věřím, že ho chápe téměř celý svět.“

Zvláštní bylo, jaký efekt mělo fanouškovo gesto na oba týmy. Jako by až jeho protest Portugalce i Uruguayce nastartoval a dodal jim kuráž taky něco předvést. Do té doby to totiž byla jedna velká bída, z vyprodaných tribun se dokonce několikrát ozval pískot.

Nezáživný fotbal jako by se vůbec nehodil do honosných kulis stadionu Lusail, který je ze všech katarských arén zřejmě nejpůsobivější. Z dálky vypadá jako mohutný zlatý koráb, zasazený do nové zástavby, které dominují mrakodrapy se stříbřitě lesklým pláštěm. Uvnitř na vás dýchne moderna a svěžest, což jsou prvky, které v pondělním zápase dlouho zcela chyběly.

Až když po padesáti minutách hru přerušilo politické intermezzo, začalo se něco dít. Sotva pořadatelé fanouška povalili na zem a vyvedli, Joao Felix ve velké šanci pálil do boční sítě. A chvíli nato už Portugalci vymysleli akci, která rozhodla zápas. Centr Bruna Fernandese letěl k Ronaldovi, ten si ohlídal ofsajdové postavení a možná lehounce lízl míč hlavou. Nebo ne?

Televizní grafika mu nejdřív gól připsala, ale hlasatel na stadionu ji vzápětí opravil. Přitom Ronaldo se radoval tak moc, až to vypadalo, že se o trefu hlásí. A tak se čekalo, jestli před novináři odkryje, zda balon vážně zasáhl, nebo ne.

Jenže mixzóna byla bez Ronalda. Portugalský mluvčí ho někudy tajně protlačil do autobusu, mezi novináři přitom podle regulí FIFA musí projít každý hráč - a zrovna na Ronalda se zápas co zápas stojí fronta. Možná i kvůli tomu, aby jej uchránili pozornosti, zakázali pořadatelé v prostoru pro rozhovory fotit, natáčet videa, nebo si snad dokonce dělat s hvězdami selfie.

I na jeho spoluhráče tak pršely dotazy: Kdo dal ten gól? Byl to Ronaldo, nebo ne?

„Já nevím, fakt nevím. To je na vás, chlapi, vy můžete vyhodnotit záběry a najít důkaz. Já to pořádně ani neviděl,“ přesvdčoval záložník Bruno Fernandes. Napůl s úsměvem a napůl zoufal rozhazoval rukama poté, co se reportéři s diktafony začali překřikovat.

„Taky netuším, neviděl jsem žádnou fotku ani záběr,“ zavrtěl rameny záložník Neves. „Ale není to nakonec jedno? Hlavně, že jsme vyhráli a postoupili.“

Portugalci si museli odfrknout, že gól nedal soupeř, protože k tomu měl v závěru několik velkých šancí. Gómez trefil tyč, náhradník Suárez zase zblízka napálil míč do boční sítě. Ale nakonec místo vyrovnání pojistil z penalty vítězství druhou trefou Fernandes. A také jeho se novináři na tiskové konferenci vyptávali hlavně na úvodní trefu.

„Není důležité, jestli jsem dal gól já, nebo Cristiano,“ opakoval záložník Manchesteru United. „Na hřišti jsem měl dojem, že balon tečoval. Chtěl jsem mu přihrát, ne střílet. Ale hlavní pro nás je, že jsme ustáli tak těžký zápas. A chceme zvládnout i ten další, v pátek proti Koreji.“