9. DEN MS: Gólové hody, výhry a postupy favoritů i protestující Superman

Začneme od konce, a to u utkání mezi Portugalskem a Uruguayí. Pozornost si totiž na malou chvíli uzmul jeden z fanoušků, který vběhl na hřiště v tričku s logem Supermana. Na přední straně vyjadřoval podporu Ukrajině nápisem „Zachraňte Ukrajinu“. Na zadní pak vyjadřoval „Respekt íránským ženám“.

Protestující superman. Na tričku nápis na podporu Ukrajiny. Je odváděn ze hřiště během utkání mistrovství světa v Kataru mezi Portugalskem a Urugayí.

Multifunkční protestující navíc v ruce držel duhovou vlajku. Zakázaný symbol, který v Kataru rezonuje podstatně víc, než by si místní samospráva přála.

Názorové rozpory panovaly v kabině Kamerunu. Brankář Onana se podle dostupných informací nepohodl s trenérem Songem a požádal o vyřazení z kádru. Národní tým mu vyhověl se slovy, že tým je víc než jednotlivec.

Aktéři se údajně neshodli na stylu chytání, který kouč upřednostňuje na úkor Onanova moderního přístupu.

A zpět k pondělním utkáním. Začneme u dalších jistých postupujících do osmifinále. Brazílie zvítězila nad Švýcarskem 1:0 parádním gólem Casemira, který se šajtlí opřel do míče a z první zamířil přímo do horního rohu branky. K tomu ještě kousala neuznaný gól Vinícia kvůli ofsajdu.

Vyřazovací fázi má už jistou i Portugalsko, které porazilo 2:0 Uruguay. Dvakrát se trefil Fernandes. U prvního gólu se spekulovalo, zda míč ještě netečoval hlavičkující Ronaldo. Nakonec se však nenašel průkazný záběr. Druhou branku přidal z penalty po ruce Giméneze.

Portugalec Cristiano Ronaldo se pokusil o teč při prvním gólu Portugalska do sítě Uruguaye na mistrovství světa 2022. Portugalský záložník Bruno Fernandes proměňuje penaltu v zápase s Uruguayí na mistrovství světa 2022.

Celkem jedenáctkrát se trefili fotbalisté ve dvou dříve hraných utkáních. Nejprve Kamerun remizoval se Srbskem 3:3. Evropanům dokonce nestačilo ani dvoubrankové vedení. Dalších pět zásahů diváci viděli v duelu mezi Jižní Koreou a Ghanou, kde nakonec zvítězil 3:2 africký tým.