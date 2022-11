Hrdina s mezírkou mezi zuby. Kde se vzal Füllkrug, německý zachránce?

„Jsme pořád ve hře a to je po dnešním dnu to nejdůležitější,“ odfrkl si vysoký útočník, když se k němu po utkání seběhli televizní reportéři. „Museli jsme něco změnit a jsem rád, že jsem splnil, co se ode mě čekalo. Nevyvíjelo se to pro nás dobře, prohrávali jsme, ale ukázali jsme velkou vůli.“

Pokud pravidelně sledujete bundesligu, Füllkruga jistě znáte. Pokud ne, možná jste tápali, když ho trenér Hansi Flick za kritického stavu 0:1 poslal na hřiště.

Opravdu trochu zaráží, že mezi hvězdami z Bayernu, Dortmundu, Manchesteru City nebo Realu Madrid má místo chlapík, který s průměrnými Brémami ještě na jaře hrál druhou ligu. Jenže teď to vypadá, že v něm Němci našli novou jedničku na hrot. Však také web Sportbild hned po zápase trenérovi vzkázal: „Hej, Hansi, proti Kostarice už máš útočníka! Teď nás musí Füllkrug vystřelit do osmifinále.“

Proč by ne? I díky Füllkrugově parádní trefě z 83. minuty je teď situace ve skupině E nesmírně zamotaná. Všechny týmy mohou postoupit, Němci jsou sice v tabulce poslední a potřebují nutně porazit Kostariku, ale šanci ještě mají celkem slušnou. Díky muži s číslem devět.

Gól, kterým rozproudil zaražené německé diváky na tribunách stadionu Al Bajt, byl přesně ve stylu, jaký se od urostlého chlapíka s učísnutou patkou čeká. Žádné velké vymýšlení. Podívat se, zamířit, prásknout míč pravačkou pod břevno. Hotovo!

Německý útočník Niclas Füllkrug (druhý zleva) překonává gólmana Unaie Simóna v bráně Španělska.

Poprvé od doby, kdy kariéru zapíchl Miroslav Klose, historicky nejlepší střelec mistrovství světa, mají Němci k dispozici klasickou devítku. Borce do vápna, který sice tolik nepomůže v mezihře a chybí mu rychlost i obratnost, ale zato umí dávat góly.

„Zápas německé reprezentace bez Niclase Füllkruga v dohledné době neuvidíme,“ tuší Sandro Wagner, bývalý bundesligový útočník, který hrál i za Bayern či Brémy, a během šampionátu pracuje jako expert v televizi ZDF.

Když to Füllkrug, slyšel, odpověděl mu: „Zdravím, Sandro. Dodnes si tě pamatuju, hrál jsi útočníka jako já a ve fotbale se vyznáš, proto mě tvoje slova těší.“

V útoku nemusí suplovat křídla nebo záložníci, najednou je tu varianta, která sice zavání návratem starých časů, ale klidně může dosud leklý tým probudit. A to se do ní přitom trenéru Flickovi dlouho nechtělo. Už od začátku sezony do něj novináři i experti hučeli, že je Füllkrug ve formě, po každém dalším gólu rostl tlak na to, aby k němu doputovala reprezentační pozvánka. Ale dlouho nic.

Dokonce i Toni Kroos, nedávný kapitán, který se už reprezentace vzdal, ve svém podcastu přesvědčoval: „Dřív jsme vždycky někoho takového v týmu měli. Kloseho, Gomeze... Jsou to typy hráčů, které v určitých situacích potřebujete. Jsem si jistý, že Hansi Niclase musí sledovat.“

Füllkrug oblékl reprezentační dres naposledy ve výběru do dvaceti let, pak se nominace osm let nedočkal. Jistě i proto, že góly sice dával pravidelně, ale víc zápasů než v bundeslize odkopal ve druhé nejvyšší soutěži.

„Nebojte se, máme ho na radaru. Uvažujeme o něm,“ ujišťoval v říjnu Flickův asistent Danny Röhl. A pak vyřkl větu, která v kontextu posledního zápasu zní jako dokonalé proroctví: „Pokud budeme potřebovat v posledních dvaceti minutách hráče do vápna, který si umí najít prostor, určitě je to zajímavá varianta.“

Německý trenér Hansi Flick

Tuze zajímavá! Füllkrug se nakonec dostal do nominace pro katarský šampionát bez jediného reprezentačního startu, pak se trefil hned při premiéře v přípravě s Ománem a proti Španělům už dokonale naplnil roli, kterou mu Röhl předpověděl. Do hry vběhl přesně v 70. minutě, za chvíli se už natlačil do první šance, druhou sebevědomě proměnil. Po gólu zatnul pěst a zařval si, ale ani se neusmál, takže mezírka mezi zuby zůstala skrytá.

A mimochodem, víte, co znamená jeho jméno? Přeloženo do češtiny: plný džbán.

Těch jistě v neděli v Německu padlo dost. A co bude dál?