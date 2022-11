Brazilci zblízka: Anglicky? Neumíme! Casemiro je nejlepší záložník, chválil Neymar

Dauhá (Od našeho zpravodaje) - Brunovi Guimaresovi z Newcastlu se do angličtiny nechtělo, Alex Telles, který patří Manchesteru United, se jen usmál a mávl rukou: „English? No, no, no!“ Brankář Allison Becker z Liverpoolu na prosbu o tři rychlé otázky odpověděl: „Next time! Příště!“ A jeho spoluhráč Fabinho i Gabriel Martinelli z Arsenalu naznačili, že po utkání, do kterého nezasáhli, mluvit nechtějí. Získat bezprostřední reakce brazilských fotbalistů, pokud nevládnete jejich mateřštinou, vskutku není jednoduchý úkol.