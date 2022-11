ONLINE: Brazílie - Švýcarsko, přímý souboj o postup. Bez Neymara

Brazílie vstoupila do turnaje čtvrteční výhrou 2:0 nad Srbskem. Kvůli poraněným vazům v kotníku ale přišla minimálně do konce skupinové fáze o kanonýra Neymara. „Mohli bychom se o něm bavit několik dní. Je to náš nejlepší hráč. Máme ale i další hráče, kteří hrají na stejné úrovni. Naši obránci často vtipkují, že je jim líto našich soupeřů, protože v útoku máme spoustu variant,“ citovala agentura Reuters záložníka Casemira.

ONLINE: Brazílie - Švýcarsko utkání sledujeme v podrobné online reportáži od 17 hodin

Švýcaři začali šampionát vítězstvím 1:0 nad Kamerunem. Proti pětinásobným mistrům světa se na závěrečném turnaji postaví potřetí. V obou předchozích případech, v letech 1950 a 2018, s nimi remizovali (2:2 a 1:1). „Proti Brazílii musíme být v obraně ještě lepší,“ prohlásil trenér Murat Yakin.

Brazílie se může probojovat s předstihem mezi 16 nejlepších mužstev, pokud zvítězí. Druhá podmínka – alespoň remíza Srbska s Kamerunem – je splněna. Naopak Švýcarsko vedle vlastního triumfu potřebovalo remízu či výhru afrického celku.