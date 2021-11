Schůdné Skotsko, znovu Wales. V baráži o MS číhají také Italové s Portugalci

Losuje se v pátek 26. listopadu od 17 hodin ve švýcarském Curychu, kde sídlí FIFA.

Baráž o MS 2022 Losuje se 26. listopadu ve švýcarském Curychu Nasazení: Portugalsko, Skotsko, Itálie, Rusko, Švédsko, Wales Nenasazení: Turecko, Polsko, Severní Makedonie, Ukrajina, Rakousko, Česko.

Rusko a Ukrajina na sebe z politických důvodů narazit nemohou. Jde o platné pravidlo FIFA i UEFA.

Samotná baráž je pak na programu ve čtvrtek 24. a v úterý 29. března příštího roku.

Ne, už žádné dvojzápasy doma a venku, v nichž by si to soupeři rozdali o postup jako dřív. Se vznikem Ligy národů se podoba baráže v Evropě změnila: z dvanácti účastníků dodatečných bojů si letenky do Kataru zajistí jen tři reprezentace.

Los rozdělí dvanáct týmů do tří skupin po čtyřech, ty pak mezi sebou sehrají malé play off.

Nasazení budou mít v úvodním klání výhodu domácího prostředí, o pořadateli každého ze tří rozhodujících finálových duelů předem rozhodne losování.

Hraje se na jedno utkání. Kdo s koho. Žádné odvety.

Do baráže prošlo deset týmů, které skončily na druhých příčkách jednotlivých kvalifikačních skupin. Šest nejlepších podle bodového zisku má výsadu v podobě nasazení, zbylá čtyři mužstva, která doplňují ještě dva vítězové posledního vydání Ligy národů, jsou nenasazení.

Tabulka týmů na druhých místech Pozice Skupina Tým H V R P VG IG RS Body 1. A Portugalsko 8 5 2 1 17 6 +11 17 2. F Skotsko 8 5 2 1 14 7 +7 17 3.

C Itálie 8 4 4 0 13 2 +11 16 4. H Rusko 8 5 1 2 14 5 +9 16 5. B Švédsko 8 5 0 3 12 6 +6 15 6. E Wales 8 4 3 1 14 9 +5 15 7. G Turecko 8 4 3 1 18 16 +2 15 8. I Polsko 8 4 2 2 18 10 +8 14 9. J Severní Makedonie 8 3 3 2 14 11 +3 12 10. D Ukrajina 8 2 6 0 11 8 +3 12

Legenda: H - odehrané zápasy, V - výhry, R - remízy, P - prohry, VG - vstřelené góly, IG - inkasované góly, RS - rozdíl ve skóre. Týmům v šestičlenných skupinách se odečítají výsledky s nejhorším celkem skupiny. Vytučněná mužstva budou v semifinále baráže nasazená.

Mezi nimi i Česko, které se podobně jako Rakousko probilo do baráže právě na základě loňského úspěchu v Lize národů. Na koho narazí?

Největší hrozbou jsou bezesporu Italové, úřadující mistři Evropy, nebo jejich předchůdci Portugalci. V kvalifikaci oba giganty nečekaně předčili Švýcaři, respektive Srbové.

Do baráže spadlo na poslední chvíli také Rusko, které ve finiši nezvládlo rozhodující utkání v Chorvatsku. A o postup na šampionát budou z pozice nasazených týmů bojovat rovněž Švédsko a Wales, který skončil ve skupině E o bod před českým týmem.

V březnu se i přesto mohou obě země klidně potkat znovu.



Kdo na šampionát postoupil přímo Německo, Dánsko, Francie, Belgie, Chorvatsko, Španělsko, Srbsko, Švýcarsko, Anglie, Nizozemsko

Schůdnou variantou jsou minimálně na papíře také Skotové, které Češi přímo v Glasgow zaskočili v úvodním utkání letošního Eura.



Jenže pozor: závěr kvalifikace Skotsko zvládlo bravurně, na podzim vyhrálo šest ze sedmi zápasů a do baráže prošlo společně s Portugalskem s nejvyšším bodovým ziskem ze všech.

To čeští fotbalisté se od září i vinou výrazné marodky s ideální formou zrovna nepotkali. I proto se nyní cesta na vysněný turnaj jeví jako tuze komplikovaná. Nebo ne?