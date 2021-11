Chytrý: Estonci jdou nahoru. A případná baráž venku? Na Euru jsme to zvládli

Hladké březnové vítězství 6:2 nad slepeným estonským týmem, tehdy výrazně zasaženým covidem-19, může klamat. Vždyť na podzim se reprezentanti nejsevernější z pobaltských zemí zmátořili.



„Poslední výsledky ukazují, že jdou nahoru,“ potvrzuje před vzájemným utkáním také Chytrý.

Česko - Estonsko úterý od 20.45 hodin ONLINE Vstupenky na utkání můžete kupovat ZDE.

Estonci remizovali ve Walesu a doma s ním prohráli jen těsně 0:1. Skolili Bělorusy, Belgii dali ve dvou zápasech tři branky, byť sedm dostali. A v přípravě v létě porazili Finsko, účastníka evropského šampionátu.

V čem je tedy největší síla soupeře?

Například ve standardních situacích, o tom víme a musíme se na to soustředit. Věříme však, že zápas zvládneme, že budeme držet balon, že budeme diktovat tempo. Ale bez tvrdé práce se to neobejde.

Tři potenciální adepti základní sestavy jsou před baráží v karetním ohrožení. Kromě Sadílka se Zimou se to týká i kapitána Součka, apelovali jste na hráče, aby si dávali pozor?

Řešili jsme to na našem posledním mítinku. Hráčům jsme předali i tyto informace, ti, kterých se to týká, o tom ví.

Jak velká komplikace je aktuální absence stopera Kalase, který se od týmu odpojil o víkendu?

Počítali jsme s tím, že nastoupí. A že ho doplní jeden z dvojice Brabec, Zima. Ale věříme, že to kluci zvládnou dohromady, už spolu odehráli přípravu s Kuvajtem a jsme přesvědčeni, že stejně dobře zvládnou i úterní zápas.

Cítíte zejména z ofenzivních hráčů po vítězství 7:0 nad Kuvajtem větší sebevědomí?

Samozřejmě, že nálada, určitá pohoda, se u ofenzivních hráčů s nastřílenými góly zvyšuje. Je dobře, že jsme nastříleli branky, ale musíme to potvrdit zejména v ostrém utkání.

Ani vysoká výhra nad Estonskem vám však nemusí stačit k druhému místu či k nasazení pro březnové barážové boje. Potřebujete i souhru výsledků, které neovlivníte. Vnímáte to?

Pro nás bylo už před kvalifikací cílem dostat se minimálně do baráže, což se povedlo.

Teď vám však v dodatečných bojích o šampionát hrozí například zápasy v Portugalsku, v Itálii či v Rusku.

Ale to bylo dané dopředu, že budeme v baráži o mistrovství světa čelit kvalitním soupeřům. Víme, že kdybychom byli nasazení, pomohli bychom si tím, že začneme v domácím prostředí. Jenže i na Euru, které jsme otevírali ve Skotsku, jsme poznali, že to nemusí být vždycky výhoda. Tenkrát jsme to jako hosté zvládli, zvítězili jsme a já věřím, že bychom byli schopni se podobně dobře připravit i v baráži.