Maximálně na chvíli. Velšan Bale má proti Belgii omezenou minutáž

Bale odehrál při sobotním vítězství 5:1 proti Bělorusku první poločas a připsal si nejen gólovou asistenci, ale i stý start v reprezentaci. Do soutěžního utkání zasáhl kvůli zranění poprvé od 8. září.

„Věděli jsme to už před začátkem reprezentačního srazu. V plánu byl první poločas proti Bělorusku a pak možná pár minut proti Belgii. To se ale rozhodne až těsně před zápasem,“ citoval Page server BBC.

Wales má stejně jako česká reprezentace jistý postup do play off i ze třetího místa, a to díky výsledkům v Lize národů. Momentálně má o tři body více a lepší skóre, v případě vítězství by se udržel mezi šesticí nasazených týmů. Semifinále baráže by tak odehrál doma.

Svěřenci Jaroslava Šilhavého mají v případě posunu na druhou příčku ve skupině výrazně horší pozici, ani oni ale ještě nejsou bez šance vměstnat se na nasazené příčky. Češi uzavřou skupinu v úterý od 20:45 v Praze na Letné zápasem proti Estonsku.