Nenervuj se předem. Vaclík o řeckém peklu, dezertech zdarma i cíli jménem Katar

Pokud si někdo z české reprezentace zaslouží postoupit na mistrovství světa, je to on. Poctivka, který dlouhé roky čekal na šanci, protože v brance může stát jen jeden. A ten jeden se jmenoval Petr Čech. „Mělo to tak být,“ říká Tomáš Vaclík, který se pomalu blíží k padesátce reprezentačních startů.