Coufal poprvé kapitánem. Pak sepsul hřiště na Letné: Jako bramborové pole

„Chtěli jsme hrát kombinační fotbal, ale jen změnit směr je na tomhle trávníku nadlidský úkol,“ překvapil Coufal reportéra České televize. „Vlastně se nedivím, že mají kluci ve Spartě tolik zraněných. Ostatně Kuba Pešek střídal, protože ho zatáhlo ve svalu. Tohle hřiště je velká klouzačka, když se po něm v botách projdete, je to jako na bramborovém poli: na podrážkách vám zůstane jílové bláto.“

Po úterní výhře 2:0 nad Estonskem to byla Coufalova typická upřímnost.

„Jestli bych si přál do baráže znovu Skotsko? Nevím, my Skoťáky porazili na Euru a nebyla by to sranda to předvést znovu. Neříkám, že bychom to nemohli zopakovat, ale je složité podobné soupeře na jejich hřišti porážet pokaždé, když k nim přijedete,“ prohlásil.

Češi skončili v kvalifikační tabulce třetí za Belgií a Walesem a vědí, že v březnové baráži o postup na mistrovství světa začnou venku. Možní soupeři? Kromě zmiňovaného Skotska a Walesu ještě Itálie, Portugalsko, Rusko, nebo Švédsko.

„Samozřejmě, že jsme chtěli skončit druzí, ale ve finále by to stejně žádnou roli nehrálo. Nestačilo by to k tomu, abychom byli nasazení, takže je to prašť jako uhoď. Jestli jsme o bod před Walesem, nebo za ním nemá ani žádnou velkou prestiž. Teď musíme udělat všechno pro to, abychom v baráži uspěli,“ pokračoval Coufal, pro kterého to byl v úterý na Letné šestadvacátý start v národním týmu.

A přece výjimečný: čtyři roky po svém reprezentačním debutu navlékl i vzhledem k absenci parťáka Součka kapitánskou pásku. Po utkání však mluvil hlavně o spoluhráčích.

Chválil například útočníky, kteří zastoupili zraněného střelce Schicka. „Každý je nahraditelný a my máme dostatečně kvalitní tým na to, abychom i takového hráče zastoupili. Vydrys se s tím pral skvěle, hodně dřel. Rvali se i Krmi s Kuchtičem. Jasně, možná jim to tam aktuálně nepadá, ale pro nás je důležité, že góly vždycky někdo dá.“

I přesto je pro národní tým žádoucí, aby byl (nejen) Schick v březnu připravený v nejlepší formě.