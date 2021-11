Kouč fotbalistů: Kvalifikace neúspěchem neskončila, ale na podzim jsme vyladění nebyli

Češko kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2022 zakončilo krátce před úterní půlnocí, na pražské Letné porazilo Estonce 2:0.

Ve skupině E skončilo daleko za první Belgií a o bod za druhým Walesem. Ten je také jedním z možných českých soupeřů pro březnovou baráž.

Národní mužstvo oslabené mnoha absencemi zraněných hráčů vítězství nad outsiderem skupiny spíš vydřelo, než že by herně nadchlo.



Tým nemohl koučovat hlavní trenér Jaroslav Šilhavý, který je nemocný.

„Když měl pocit, že chce do zápasu vstoupit, tak jsme se spojili. Konzultovali jsme střídání i další rozhodnutí. Byl u toho, když jsme potřebovali něco rozseknout,“ podotkl Šilhavého asistent Chytrý.

Kauza Krmenčík Když se slávistický útočník Michael Krmenčík v průběhu druhého poločasu kvalifikačního utkání Česko - Estonsko, část hlediště mu nadávala. Když po hodině hry vstoupil na hřiště, publikum na něj pískalo. „Nejdřív bych chtěl říct, že atmosféra byla výborná, hrálo se nám dobře. I hráči to ocenili. Samozřejmě pro Michaela je to složitější, ta nevole má nějaké důvody a on se s tím musí vypořádat,“ řekl reprezentační asistent Jiří Chytrý. Krmenčík v minulých týdnech naštval především fandy Plzně. Po výhře Slavie nad Olomoucí křičel s fanoušky Slavie vulgární pokřiky a v následném vzájemném duelu divoce slavil gól.

Z výkonu asi vyloženě radost neměl. Souhlasí to?

Bylo cítit, že nám chybí spousta hráčů. Všichni, kteří nastoupili, odvedli maximum, s tím jsme spokojení. Samozřejmě, v některých pasážích jsme mohli hrát líp, víc kvalitně, dát víc branek. S tím jsme se potýkali během celého podzimu, ale myslím si, že jsme to zvládli se ctí.

Skončili jste až třetí ve skupině. S Walesem a Belgií jste ve čtyřech zápasech uhráli jen dva body za remízy. Není to málo?

Rádi bychom Belgii i Wales porazili, ale papírové předpoklady hovořily o tom, že by to bylo něco navíc. Cíl pro kvalifikaci byl ten, abychom se dostali do baráže. Tu jsme si uhráli v Lize národů. Ano, mohli jsme pomýšlet na víc. Ale kvalifikaci bereme jako splněnou práci.

Proč kvalifikace nebyla lepší?

Co se týče umístění v tabulce, nepovedla se nám pasáž, kdy jsme prohráli v Belgii a doma neporazili Wales. Pak už bylo jasné, že musíme spoléhat na souhru okolností. Dělali jsme, co jsme mohli, ale v konečném účtu to na druhé místo nestačilo.

Proti Estonsku jste hráli nejen o druhé místo, ale především o naději na nasazení při losu baráže. Přesto jste nepostavili kapitána Součka, který by v případě žluté karty úvodní duel baráže hrát nemohl. Proč jste se tak rozhodli?

Měli jsme dvě varianty. Souvisely s tím, jak velká šance byla dostat se na tu nasazenou pozici. Jak se ta možnost snižovala a posouvala se do oblasti teorie, tak jsme to vyhodnotili tak, že dáme přednost jistotě, abychom ho měli na baráž. Byl těžký terén a riziko žluté karty bylo obrovské.

V čem se musíte zlepšit, abyste v březnu v baráži uspěli a postoupili na šampionát?

Těžká otázka. Ale musíme vnímat, v jakém složení jsme odehráli v létě Euro a jak jsme na podzim museli udělat spoustu změn. Víme, že mužstvo nebylo vyladěné. Cítili jsme, že tým nebyl v pohodě, neměl takovou sílu a drajv. Nešly nám určité věci v součinnosti, ve hře jsme nebyli tak silní jako na Euru. Aby to bylo lepší, tak kluci musí být zdraví a musí pravidelně hrát, abychom mužstvo mohli stabilizovat.

Los baráže se uskuteční příští pátek. První kolo určitě hrajete venku, kde vám to proti silným soupeřům moc nejde. Koho si přejete, kdo by vám mohl sedět?

Ale třeba na Euru jsme venku hráli s domácím Skotskem a zvládli jsme to. Spíš půjde o to, koho dostaneme. Já osobně bych preferoval Skotsko, nebo Wales. S oběma máme zkušenost, i pozitivní. Máme o těch týmech informace, příprava na ně by byla snazší. Kluci je znají, vědí, jak na ně, což by pro nás mohlo hrát psychologickou roli.