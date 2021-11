Brabec: Itálie nebo Portugalsko v baráži o MS? Výzva, ale porveme se

„Jsem rád, že jsme to zvládli,“ pochvaloval si. Češi se rozloučili s fanoušky v posledním zápase roku tříbodovým ziskem, který ale - podle očekávání - nemohl stačit na last minute skok před Wales na druhé místo.

„Věděli jsme, že to už bude hodně těžké. Kdo bude třetí a druhý, už se bohužel rozhodlo v dřívějších utkáních,“ poznamenal Brabec.

Do baráže tak jdete jako jeden z vítězů Ligy národů a coby nenasazení. Už jste přemýšlel o soupeřích? Koho byste si přál, koho ne?

Od pondělí se bavíme o Itálii a Portugalsku. Nic příjemného, představovali jsme si snadnější soupeře, na druhou stranu jde o mistrovství světa. Kdybychom se tam dostali, a my se tam dostat chceme, tak bychom tam tyhle týmy stejně potkali. Je to výzva a věřím, že se o ni porveme.

Bude velkým handicapem, že úvodní zápas odehrajete jako nenasazení venku?

Samozřejmě bychom raději hráli před našimi fanoušky, ale situace už je taková. Budeme připravení na to, co přijde.

V osudí budou také Skotové či Velšané. Schůdnější varianty?

Určitě přijatelnější. S Italy jsme hráli přípravu před Eurem a všichni víme, že to nebylo z naší strany ideální. Na Velšany či Skoty jsme schopní se připravit. Skotsko jsme si zkusili na Euru před jeho fanoušky a věřím, že by pro nás bylo snazším soupeřem než Portugalci a Italové.

Je také šance, že se pro baráž vrátí někteří marodi. Patrik Schick, Jakub Jankto, stopeři Ondřej Kúdela či Ondřej Čelůstka. Bude to velká pomoc?

Jednoznačně souhlasím. Měli jsme hodně zraněných hráčů, vypadli i stopeři. Věřím, že můžeme být silnější a lepší. Bude to do baráže potřeba.

Během tohoto srazu se dařilo Janu Sýkorovi, který zaznamenal tři góly. Jak hodnotíte jeho přínos?

Mám z něj upřímnou radost. Co jsem pochopil, jeho návrat do Plzně byl takový restart. Ukázal, že na to jednoznačně má. Sem zapadl okamžitě, výkony a góly to potvrdil. Jsem rád, že takhle pomohl týmu.