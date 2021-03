Být v dokonalém světě. Fotbalovou jedenadvacítku čeká zápas pravdy

Třetí zápas během sedmi dnů. Zásadní, rozhodující, nejtěžší. Fotbalová reprezentace na mistrovství Evropy do 21 let vyzve Španělsko. „Čelíme obrovské síle, ale s tím my počítáme. Proč bychom je nemohli porazit?“ říká záložník Pavel Šulc.