Áčko podalo fantastický výkon, motivuje nás to, přiznává Lingr

Inspirací pro „Lvíčata“ je podle Lingra reprezentační A-tým, který v sobotním kvalifikačním duelu o postup na mistrovství světa remizoval s favorizovanou Belgií 1:1.



„Stoprocentně nás to motivuje, protože áčko podalo fantastický výkon. Koukal jsem se a strašně se mi to líbilo. Vymazali největší hvězdy, i když Lukaku dal gól. Budeme se chtít prezentovat jako oni. Jde vidět, že i Češi se můžou rovnat takovým týmům, jako je Belgie. Španělsko budeme chtít potrápit a vyhrát,“ řekl Lingr v on-line rozhovoru s novináři.

Výběr trenéra Karla Krejčího uhrál s Itálií i Slovinskem remízu 1:1. „S Italy jsme podali slušný výkon, byli jsme spokojení s tím, že jsme zápas zlomili aspoň v bod. Bohužel se nám nepodařilo odrazit výkon do zápasu se Slovinci. Bylo to od nás nervózní, zlomila nás tíha zápasu a nepodali jsme dobrý výkon. Bylo tam málo ofenzivních akcí a centrů do vápna. Bylo to od nás bezzubé a bohužel jsme to nezvládli za tři body,“ litoval Lingr.



Španělsko vede skupinu se čtyřmi body, Česko s Itálií mají dva a Slovinsko jeden. Ve hře o čtvrtfinále jsou tak všechny týmy. „Není čas klesat na mysli. Zápas se Slovinci musíme hodit za hlavu. I když to bude se Španěly těžká dřina, máme to ve vlastních rukách. Když vyhrajeme, můžeme postoupit. Je možná i lepší, že musíme vyhrát. Možná se víc semkneme a zvládneme to. Necháme tam samozřejmě všechno,“ uvedl dvaadvacetiletý slávista.

Hra Španělů mu imponuje. „Jde vidět hned, že Španělé chtějí kombinovat. Od mládeže mají dané, že hrají po zemi, nic nenakopávají, mají skvělé individuality. Bude to těžké, ale takový zápas nám bude vyhovovat víc než se Slovinci, kde to bylo o soubojích a o válce. V úterý budou chtít hrát oba týmy,“ prohlásil Lingr.¨



„Respekt určitě máme, ale nebojíme se jich. Měli jsme jenom písemnou přípravu, ale teď se jim budeme věnovat. Budeme vycházet hlavně z obrany a ani Španělé to nemají jisté, taky nemusí postoupit. Čím déle budeme držet nulu, tím to bude otevřenější, a pak to můžeme zlomit,“ konstatoval bývalý hráč Karviné.



Doufá, že se proti „La Rojita“ na rozdíl od předchozích dvou duelů střelecky prosadí. „Už bych to mohl prolomit. Škoda prvního zápasu, že jsem si nepohlídal ofsajd, i když byl těsný, Včera jsem tam měl střelu, taky škoda, že jsem to netrefil. Doufám, že to prolomím proti Španělům. Vím, že mám dobrou střelu, pracuji na ní na tréninku. Určitě bych to chtěl brát častěji na sebe, na to se soustředím,“ řekl Lingr.

Oba góly „Lvíčat“ na turnaji si soupeři vstřelili sami po standardních situacích. „Svědčí to o tom, že aspoň standardky máme kvalitní. Myslím si, že to se Španěly určitě zlomíme. I kdyby měly padnout dva vlastní góly a postoupili bychom, budeme za to rádi,“ uvedl Lingr.