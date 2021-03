Trenér jedenadvacítky: Máme pořád o co hrát, to je přece skvělé

Čeští fotbalisté jsou před závěrečným zápasem základní skupiny mistrovství Evropy ve hře o postup do červnového čtvrtfinále.

Aby se do něj dostali, potřebují obhájce titulu a zároveň největšího favorita letošního turnaje porazit.

Může jim stačit i remíza, když nerozhodně skončí i druhé utkání skupiny B mezi domácím Slovinskem a Itálií. S oběma protivníky Češi remizovali 1:1.

„Chtěl jsem, abychom v posledním zápase měli o co hrát. To se splnilo. Co by za naši situaci řada národních mužstev dala. Spousta skvělých týmů se na Euro ani nedostala,“ upozornil Krejčí.

Na turnaji ve Slovinsku jste zatím nepřesvědčili. Nesráží vás to?

Skupina je vyrovnaná, postoupit mohou všichni. My víme, kdo proti nám stojí. Je pro nás svým způsobem výzva utkat se s jedním z největších favoritů. O postup se popereme.

Jaké to je připravovat mužstvo na tak silného soupeře a vědět, že ho je třeba porazit?

Španělé jsou ve všech zápasech dominantní, nedostávají góly. Je to prototyp španělského fotbalu, hodně drží míč, každého soupeře zatlačí do bloku. Čeká nás zápas, ve kterém musíme naběhat spoustu kilometrů.

Nasadit bojovníky a agresivní hráče?

Nemůžete jen bránit. Potřebuje si taky odpočinout a udržet míč. O sestavě jasno nemáme, ještě si něco zkusíme na tréninku a pak vybereme ty, kteří se nám zdají nejlepší, jsou v pohodě a mají formu. Potřebujeme štěstí, splnit taktiku, vycházet z obrany, být odvážní, dát gól a znervóznit je.

Jde to vůbec?

Kluci nejsou hloupí a vědí, kdo proti nim stojí. Sebevědomí do nich musíme dostat. Oni mají tady to nejlepší, my ne. Chybí nám Zima s Hložkem, do této kategorie patří i Alex Král. Nemáme ani Matouška, který je zraněný. S nimi bychom byli silnější.

Mrzí vás hodně, že nemáte Zimu, který je s áčkem, ale až na pár minut proti Estonsku šanci nedostal?

Mrzí a hodně. V druhé polovině kvalifikace nám pomohl, byl jedním z klíčových hráčů. S trenérem áčka Jardou Šilhavým jsme se o tom bavili. Čekal jsem, že v áčku dostane větší minutáž. O to víc mě to mrzí.

Potřebujete vyhrát a k tomu nad favoritem. Zažil jste už podobnou situaci?

Během kvalifikace. Hráli jsme první čtyři zápasy doma a některé jsme prohospodařili. Pak jsme jeli do Chorvatska a kdybychom tam prohráli, asi tady dneska nesedíme. A i když Chorvaté tady na Euru ukazují, jak mají skvělé mužstvo, tak Španělé jsou ještě o level výš.

Koučoval jste někdy důležitější zápas?

Na reprezentační úrovni asi ne. Na té klubové je to přece jen jiné, tam těch zápasů je hodně. Už jen postup na mistrovství Evropy je velký úspěch. Hrajeme osmnáctý zápas a špatnou bilanci nemáme. Prohráli jsme jen přípravu ve Francii a kvalifikaci ve Skotsku. Nemáme se za co stydět.

Když nepostoupíte, je to poslední společný zápas generace hráčů narozených v letech 1998 a 1999, kteří společně vykopali už třetí závěrečný turnaj, před tím šampionáty do sedmnácti a devatenácti let. Připomenete jim to?

O tom už jsme se bavili během kvalifikace, když jsme to měli na hraně. Jsem rád, že jsme si to prodloužili. Určitě si k tomu něco řeknu. Každopádně už teď kluci pro český mládežnický fotbal udělali hodně, docení se to později.