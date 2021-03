Mladíci po Slovinsku: Velké zklamání, půle bez pohybu. Na góly se nadřeme

„Nedokázali jsme něco vytvořit a zásobovat spoluhráče centry,“ pokračoval bojovný středopolař. „Ve finální fázi jsme nebyli dostatečně aktivní...“

A navíc dostali od Slovinců gól.

„Věděli jsme, že to nebude zápas o moc gólech, Slovinci se zatáhli ještě víc, snažili jsme se je dobývat...“ líčil do kamery České televize kapitán Matěj Chaluš.



„Hlavně v první půli se nám nedařilo tvořit, určovat tempo hry. Což je na nás záložnících. Já sám jsem měl být kreativnější, měl jsem se víc nabízet,“ podotkl Pavel Bucha.



Čeští mladíci se probudili až po změně stran, vyvinuli větší snahu o změnu skóre, zlepšili pohyb, vypracovali si tlak.

„Trošku jsme na sebe zvýšili hlas, řekli jsme si, že je potřeba přidat na všech postech,“ líčil Bucha. „Dát míč na zem, zklidnit se, hrát fotbal, zrychlit práci s balonem.“

K oživení hry pomohla i tři střídání trenéra Karla Krejčího, ale k vytouženému obratu to nevedlo. Pouze k jednomu šťastnému gólu, navíc opět vlastnímu jako s Itálií...

„Bohužel se na góly nadřeme,“ uznal Sadílek. „Samozřejmě by bylo lepší, kdybychom je dali my, ale bereme je, jsme rádi za každý.“

„V šestnáctce Slovinců jsme neměli moc prostoru a když už jsme si ho vypracovali, řešili jsme situace hekticky. Do dalšího zápasu musíme jít s tím, že šancí nebude moc a musíme využít každé skulinky,“ uvedl.



Češi uzavřou skupinu B v úterý proti Španělsku a úřadující šampiony pravděpodobně budou muset porazit (Itálie, která má stejně bodů a horší skóre 1:1, je proti Slovinsku favoritem), aby postoupili do čtvrtfinále. To se uskuteční ve druhé fázi turnaje od 31. května do 6. června, z každé skupiny tam projdou dva nejlepší celky.

„Výsledek proti Slovinsku je velké zklamání, ale určitě nic nevzdáváme. Když zdoláme Španěly, je velká šance postoupit. Ale budeme to muset odjezdit na krev, hrát na hranici možností,“ dodal Sadílek.