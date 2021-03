Slovinsko - Česko, hosté bez Vitíka i Karabce, hrají Granečný či Janošek

Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství Evropy do 21 let nastoupí v sestavě: Jedlička - Holík, Chaluš, Krejčí, Granečný - Kohút, Janošek, Sadílek, Bucha - Šašinka, Lingr.

ONLINE: Slovinsko U21 - Česko U21 Utkání sledujeme minutu po minutě.

Proti úvodnímu duelu s Itálii kouč Krejčí změnil rozestavení ze tříobráncového na čtyřobráncový. Do sestavy se nevešli benjamínci Vitík s Karabcem a Šulc, od začátku hrají Granečný, Kohút a Janošek.

Vítězství by českým mladíkům dalo slušnou naději na postup do červnového čtvrtfinále. Ze hry by je definitivně nevyřadila ani remíza, byť by cestu mezi nejlepších osm řádně zkomplikovala.

„Bude to zápas o všechno, plichta ani pro jednoho nic neřeší,“ tuší trenér českého výběru Karel Krejčí.



Národní tým totiž v posledním utkání skupiny nastoupí proti favorizovaným Španělům a proti pořadatelské zemi si potřebuje vytvořit dobrou výchozí pozici.



Češi na úvod turnaje šťastně remizovali s Italy 1:1, Slovinsko se Španělskem prohrálo 0:3.