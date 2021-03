Kouč jedenadvacítky: Slovinci nemají špatné mužstvo, pro úspěch uděláme vše

Po úvodní remíze 1:1 se silnou Itálií je právě večerní mač s jedním z pořadatelů malého Eura určující.

Slovinsko - Česko sobota 18.00 Utkání budeme sledovat minutu po minutě.

Pokud by se Česku podařilo nad Slovinci zvítězit, mají před posledním zápasem ve skupině se Španělskem slušnou naději na postup do čtvrtfinále. „A pokud by se to povedlo zvládnout Slovincům, budou hrát s Itálií o postup,“ upozorňuje Krejčí.

„Nebude to jednoduché, kluky na to připravuju. Bude to zápas o všechno a pro úspěch uděláme maximum!“ dodává.



Cítíte před takto důležitým zápasem nervozitu? Budete hráčům něco speciálně zdůrazňovat?

Před každým utkáním cítím nervozitu, kdybych ji necítil, tak bych byl sám ze sebe nervózní. Ale jakmile předstoupím před hráče, ti ji na mě pociťovat nemůžou. Cítíme, že to je zápas cyklu. Byl bych hrozně rád, abychom ho zvládli, aby si to ta skvělá parta mohla ještě prodloužit. Tak, jako jsme to v kvalifikaci neukončili Řeckem.

V kvalifikaci jste zápasy, kdy šlo o hodně, výsledkově zvládali.

Všichni víme, jak tým kvalifikací procházel. Na jejím konci jsem si toho hrozně vážil, že jsme zápasy, v nichž nestačil bod, v nichž jsme byli pod tlakem, zvládali. Uteklo půl roku, ale já věřím, že si na to kluci teď vzpomenou.

Slovinci jako pořadatel kvalifikaci nehráli, od roku 2019 čekají na vítězství. Může být absence soutěžních duelů pro ně handicapem? A výhodou pro vás?

Statistiky u mládežnických týmů moc nesleduju, protože týmy se dost obměňují. Slovinci jsou ale velmi dobře organizovaní, mají výborný přechod do ofenzivy, výborné standardky. Uhráli třeba remízu s Němci nebo Ruskem, tyhle výsledky je povzbudí.

Co od soupeře vlastně očekáváte?

Viděl jsem několik jejich přípravných zápasů a vůbec nemají špatné mužstvo. Jsou bojovný tým, musíme se připravit na hodně soubojové hráče. Mají také velmi dobré brejky. Budou proti nám cítit velkou šanci.

Při prohře se Španělskem (0:3) hráli spíš z bloku, hru otevřeli až po inkasované brance. Budete muset víc tvořit, dobývat?

Nemyslím, že budeme dobývat obranný val. I se Španěly napadali místy dost vysoko. Očekávám, že proti nám budou blok tlačit výš, budou se snažit donutit nás k nákopům. Španělsko má nabitý tým, jsou neskutečně dominantní na míči, s nimi je těžké hrát. Mají tým, co sem přijel pro titul. Pro nás i Slovince je vyznamenáním, že se s nimi či Italy můžeme poměřit. Když vidím, co tu proti nám nastupuje, dochází nám, kam jsme se dostali. Jsme mezi smetánkou Evropy.

Platí, že kvůli postupové matematice chcete vyhrát vyšším rozdílem?

Samozřejmě bychom rádi uspěli. Nedovedu říct jakým rozdílem. Je fakt, že kromě dvanácti gólů se San Marinem jsme výrazné výsledky neměli, ale hráče upozorním, že každý gól může hrát roli. Vstřelený pro nás, inkasovaný proti nám. Abychom potom se Španělskem měli o co hrát a zároveň dostali pod tlak Itálii.