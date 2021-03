Jak opora trpěla v karanténě. Přišla v nejméně vhodný moment, líčí Bucha

„Bylo to nepříjemné, bohužel to přišlo v nejmíň vhodný moment, na poslední chvíli,“ popisuje Bucha.

Plzeň šla do dvoutýdenní izolace desátého března, čili asi v nejhorší okamžik pro jedenadvacítku, za níž hraje také Pavel Šulc. Existoval scénář, že se mladé duo záložníků na turnaj nepodívá.

„Oba jsme ale měli štěstí, že jsme byli negativně testovaní a věřili jsme, že to tak celou dobu zůstane. Karanténa nám končila poslední den o víkendu před srazem,“ uvádí Bucha a dodává, jak se vlastně bez spoluhráčů připravoval.



„Nebylo snadné chystat se v domácích podmínkách. Byli jsme v kontaktu s trenéry z Plzně i reprezentace, vymýšleli různá cvičení a tak,“ vypráví. „A stále jsme s Pavlem Šulcem věřili, že s reprezentací odcestujeme.“



Povedlo se a vám po remíze 1:1 s Itálií udělili cenu pro hráče zápasu.

Jsme oba moc rádi, že jsme tady a odehráli první zápas. To je pro nás taková výhra. K té ceně: potěšilo mě to. Ale neměl jsem po utkání takový pocit, vybral bych z našeho týmu tři, čtyři jiné hráče.

Jak náročné byly souboje uprostřed hřiště s italskými záložníky v čele s Tonalim, hvězdičkou AC Milán?

Hlavně v první půli byla na středu hřiště vidět kvalita, dost jsme se rozkoukávali. Italové drželi míč využívali volné prostory, které jsme jim nabízeli. Ve druhé půli jsme se oklepali a začali jsme hrát na balonu víc my. Každopádně byla dobrá zkušenost zahrát si proti borcům, co pravidelně hrají Serii A.



Zmínil jste zlepšení po změně stran. Po centru Adama Karabce z přímého kopu jste vyrovnali, bude teď kopat standardky častěji?

O tom nerozhoduju já. (úsměv) Na hřišti si to říkáme, každý má volnost se ujmout rozehrání, když se na to cítí. Jsem rád, že si na to Adam věřil, přišel s tím za námi, vzal balon, kopnul to. Super zahraný. Dostatečně prudce, v ideální výšce těsně nad hlavami. Buď míč hráče přeletí, může se různě odrážet a vznikne nebezpečná situace, nebo ho může někdo tečovat do brány. Parádně zahraný do nebezpečného prostoru.

Po vyrovnání Italové přitvrdili, nakonec dostali dvě červené karty. Byla z nich cítit frustrace?

Přišlo mi, že na začátku druhé půle z Italů sršelo přehnané sebevědomí, mysleli si, že to s námi dohrajou s přehledem, že mají vítězství v kapse. Dali jsme jim gól se štěstím a to je dost překvapilo. Přitvrdili v soubojích a začali dělat zákeřné fauly, za které třeba Tonali byl vyloučen. Po gólu to neunášeli. Závěr nezvládli. Dostali jsme je do pozice, do které jsme chtěli, ale mohli jsme to využít líp.

Právě, místo převahy jste se dostali pod velký tlak. Čím to?

Oni do gólu tu druhou půli chladili, ale po něm přepli na vyšší obrátky. Druhá věc byla naše nervozita, možná sehrál roli i strach o výsledek. Přeci jen šlo o náš první zápas na turnaji a hned s takovým soupeřem... Martin Jedlička nás podržel. Každopádně se musíme poučit a v takových momentech se uklidnit, dohrávat to lépe. Obzvlášť když je soupeř v oslabení.

Už jste to nakousl: co bude potřeba do dalších duelů zlepšit?

Víc se tlačit do ofenzivních akcí, toho tam proti Itálii bylo méně. Chtělo by to víc soupeře dostat pod tlak, sypal bych víc míčů do vápna, víc se tlačil do střeleckých možností. Mohl by k tomu být i větší prostor, protože kvalita Italů byla větší než budou mít Slovinci, mohli bychom se dostávat do víc situací, využít toho.

Slovinsko - Česko v sobotu 27. března od 18 hodin ONLINE

Bude se očekávat výhra, budete muset víc tvořit.

Určitě chceme zvítězit. Zápas s Itálií je za námi, bod je dobrý odrazový můstek. Nebude problém přepnout, vnímáme důležitost zápasu, proti Slovinsku to bude lepší i z toho pohledu, že také odehráli zápas, takže budeme mít čerstvý materiál na přípravu. Budeme lépe připravení a uvolněnější po tom prvním utkání.



Slovinci se Španělskem prohráli 0:3. Nesvádí to k podcenění?

Koukal jsem na pozápasové rozhovory Slovinců i Španělů a jeden ze Španělů mluvil o tom, že se sešli na poslední chvíli, řešili přesun a že první půle pro ně byla rozkoukávací. Až ve druhé půli byli spokojení s hrou. Takže těžko hodnotit, jaký ten zápas vlastně byl. Španělé jsou ale favority skupiny i celého turnaje, Slovinci jsou pro mě zatím neznámá.

Co o nich už víte?

Momentálně nic moc, ve čtvrtek ráno jsme teprve dostali písemnou přípravu na Slovince, podíváme se i na video z jejich zápasu se Španělskem. Máme určité informace o některých hráčích, kdo jak brání, jak útočí, kdo je v čem silný. Předpokládám, že se proti nám budou chtít vytáhnout. Budou proti nám cítit větší šanci na body než proti Španělsku a Itálii, po porážce budou třeba namotivovanější.