Češi na Euru proti Slovincům, našlápnou k postupu? Jsme odhodlaní, říká Sadílek

Zápas, který určí směr pro závěrečný duel základní skupiny proti obhájcům trofeje ze Španělska.

Vítězství nad Slovinci = slušná šance na postup do červnového čtvrtfinále.

Remíza = naděje zůstane, cesta do vyřazovacích bojů by však vedla nejspíš jen přes triumf nad Španěly, největším favoritem turnaje.

Porážka = už jen teoretická naděje, Češi by postup ze skupiny nejspíš neměli ve svých rukách.

„Víme, že musíme vyhrát, získat tři body,“ zdůraznil Sadílek.

Mají mladí reprezentanti spočítáno, jak proklouznout ze skupiny?

„Přemýšlíme o postupu, protože to je náš cíl. Ale soustředíme se jen na nejbližší zápas. Chtěli jsme tři body i proti Itálii, to sice nevyšlo, ale taky to nebyl žádný propadák. Potřebujeme zvládnout Slovince a dívat se dál,“ řekl Sadílek.

Národní mužstvo do závěrečného turnaje vstoupilo ve středu proti Itálii (1:1). Dlouho prohrávalo, po přestávce se zlepšilo, šťastně vyrovnalo a v závěru čelilo třem tutovým šancím soupeře, přestože ten dohrával bez vyloučeného Tonaliho a v nastavení viděl červenou kartu ještě Marchizza.

Slovinsko - Česko sobota 18.00 Utkání budeme sledovat minutu po minutě

„Vnímáme, že se to některým lidem u nás nelíbilo. Podle mě to v posledních deseti minutách bylo padesát na padesát. Po červené kartě Tonaliho jsme udělali chyby a oni měli šance,“ říkal Sadílek.

„Pro spoustu kluků to byl první takový zápas na velké akci, takže určitá nervozita tam byla. Chvíli trvalo, než jsme se srovnali s rozestavením Italů, kteří se hodně prolínali. V druhé půli už jsme ukázali naši tvář. Pomohl tomu i Denis Granečný, který hru oživil. Jde do každého souboje hlava nehlava a moc o tom nepřemýšlí,“ líčil liberecký záložník.

„Hráli jsme v jiném rozestavení bez klasických křídel, takže pro krajní beky bylo náročné zavírat strany, když jsme do vápna dali centr. Uvidíme, jak nastoupíme proti Slovinsku, ale byli bychom rádi, kdybychom to protrhli a dali co nejvíc gólů,“ poznamenal Sadílek.

Slovinci, kteří neabsolvovali kvalifikaci a na šampionátu jsou jen díky pořadatelství, v úvodním duelu podlehli Španělům 0:3, byť do 53. minuty drželi bezbrankovou remízu. Stále však patří k outsiderům, favoritem jsou Češi.

„Jsou bojovným týmem, hrají doma a budou chtít získat body. I pro ně je to klíčový zápas,“ přemítal Sadílek.

Se Slovinci má zkušenosti z mladších kategorií. Na mistrovství Evropy do 17 let Češi vyhráli 1:0. O dva roky později v kvalifikaci o postup na šampionát do 19 let Sadílek a spol. otáčeli z 0:1 na 2:1.

„Oba zápasy byly hodně otevřené, nahoru dolů. Čeká nás náročné utkání s nepříjemným soupeřem, který svou kvalitu má.“

Jako studijní materiál sloužily českým trenérům přípravné zápasy Slovinců, i proti silným soupeřům z Ruska či Německa je zvládli slušně.

„Hlavně je zvládli takticky do defenzivy. Vepředu jsou pohotoví ve vápně, umí si poradit na malém prostoru,“ všiml si český asistent Petr Janoušek.

„Tady proti Španělům změnili rozestavení, byli organizovaní. A v útoku jim pak chybělo málo, aby se dostali do velké šance.“

Český tým hraje i druhé utkání na stadionu v Celje. „Hřiště je v perfektním stavu, organizátoři ho šetří. Každý tým tam může mít jen jeden trénink za celý turnaj. My ho měli před Italy, takže před zápasem se Slovinskem se tam už nedostaneme. V Česku momentálně takový trávník není, je radost na něm hrát,“ poznamenal Sadílek.

Do dějiště turnaje Češi přicestovali v pondělí večer, ubytovali se v městečku Laško pár kilometrů od Celje. Ve středu už hráli a ve čtvrtek odpoledne měli hráči první volné odpoledne.

„Musíme dodržovat různá opatření a pravidla. Je to podobné jako během kvalifikace, takže už jsme si zvykli,“ poznamenal Sadílek. „Máme tréninky, taktické porady. A i když jsme měli ve čtvrtek odpoledne volno, museli jsme zůstat na hotelu.“