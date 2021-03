Hladká výhra obhájce. Španělé na úvod Eura jedenadvacítek zdolali Slovinsko

Slovinci v úvodní půli ještě dokázali s favoritem udržet krok, když je dvakrát podržel brankář Vekič proti nebezpečným střelám Ruize a Mirandy.



Španělé se ale po změně stran rychle dostali do dvoubrankového vedení. V 53. minutě otevřel skóre Puado a hned za minutu ho napodobil Villar další umístěnou ranou.

Domácí kapitán Elšnik mohl v 70. minutě zápas zdramatizovat, ale těsně minul. Třetí gól Španělska přidal minutu před koncem Miranda po narážečce se střídajícím Garcíou.

Slovinsko ve druhém ze tří utkání skupiny v sobotu od 18:00 vyzve český tým, jenž na úvod turnaje remizoval s Itálií 1:1. Španělé změří síly s Italy rovněž v sobotu od 21 hodin. Dva nejlepší celky projdou do osmičlenného play off, které se uskuteční od 31. května do 6. června.

Ještě dnes můžete od 21 hodin sledovat online vývoj skóre v zápasech Maďarsko - Německo a Rumunsko - Nizozemsko.

Slovinsko Slovinsko : Španělsko Španělsko 0:3 (0:0) Góly:

53. Puado

54. Villar

89. Miranda Sestavy:

Fernández – Pipa, Guillamón, Cuenca, Miranda – B. Díaz (83. Beltrán), Puado (69. Pino), Zubimendi (58. Moncayola), Villar, Cucurella (C) (58. García) – Ruiz (83. Goméz). Náhradníci:

Martínez, Domínguez – Pedrosa, Pozo, Beltrán, Mingueza, Moncayola, García, Goméz, Puig, Barrenetxea, Pino. Žluté karty:

Rozhodčí: Letexier (FRA) – Mugnier (FRA), Rahmouni (FRA)

Maďarsko Maďarsko : Německo Německo 0:0 (-:-) Sestavy:

Bese – Bolla (C), Balogh, Mocsi, Deutsch – Kata, Mezei – Palincsár, Szendrei, Kiss – Szőke. Sestavy:

Dahmen – Vagnoman, Pieper, N. Schlotterbeck, Raum – Baku, Dorsch, Maier (C) – Burkardt – Nmecha, M. Berisha. Náhradníci:

Auerbach, Kovács – Varju, Huszti, Skribek, Tamás, Hinora, Bárány, Csonka, Kovácsréti, Bukta, Bíró. Náhradníci:

Schubert, Grill – Moukoko, S. Özcan, Ambrosius, Thiaw, Stach, Krüger, Leitsch, Janelt, Jakobs, Klimowicz. Rozhodčí: Fernandez – Prieto, Naranjo (ESP)