Jedlička deptal Italy. Od toho tam jsem, abych něco uhasil, odmítl ovace

Jedlička si proti jednomu z favoritů turnaje pořádně zachytal, vytáhl tak tři, čtyři náročné zásahy.

„Nejhorší byl asi přímý kop,“ připomněl ránu později vyloučeného Sandra Tonaliho, vycházející hvězdy AC Milán. „Tyhle balony jsou nejtěžší, člověk neví, kam to půjde. Chtěl jsem nejdřív vyběhnout, ale potom jsem naštěstí zacouval a vyškrábl jsem balon na roh,“ líčil brankář.

Itálie měla spoustu šancí, nebýt vašich zákroků, zápas mohl skončit třeba 1:5. Čekal jste ve druhé půli takovou hektiku?

Z brány jsem to neviděl na výsledek jedna pět. Italové mají kvalitu, ale hektiku jsem neviděl. My takhle hrajeme, jsme takový bláznivý tým, možná v televizi vypadalo, že jsme hektičtí, ale vůbec to tak nebylo. Ceníme si bodu a jdeme se připravit na Slovinsko.

Tým jste nicméně podržel.

Připravil jsem se na zápas jako na každý jiný. Šance tam byly, ale trenér gólmanů Láďa Maier mě připravoval na to, že příležitosti budou, tak abych tam byl a případně to uhasil. Což se povedlo a jsem za to rád.

Obranu hodně trápil Gianluca Scamacca, autor první branky. Chystali jste se na něj speciálně?

Měl jsem sestříhaná videa, jak zakončuje a jak se chová na hřišti. Ukázal obrovskou kvalitu, podle mě je určitě jejich rozdílovým hráčem. Itálie má fakt nabitý tým a každý její hráč je neskutečně kvalitní.

Jaké jste za stavu 0:1 dostali pokyny o přestávce? Zjistili jste, že se s Itálií dá hrát? Nepůsobila tak dominantně.

Nepůsobili tak dominantním dojmem, protože my máme taky kvalitu. To je asi tím. O poločase jsme si řekli, že musíme dát gól, a že nesmíme podcenit začátek, abychom nedostali brzy na dva nula. Pak už by bylo hotovo. Trenéři nám řekli, že se máme zklidnit, že fotbal hrát umíme, že tu jsou kvalitní hráči, což se ukázalo. Myslím, že do vyloučení Tonaliho jsme je tlačili. Pak se to trošku zvrtlo, byli jsme nervózní, což je škoda, ale bod bereme.

Jak jste si zvykali na systém se třemi stopery? Jedním z nich byl mladý debutant Martin Vitík.

Tři pět dva jsme hráli poslední dva zápasy v kvalifikaci, jestli se nepletu. A šlo nám to, šlo nám to i teď. Martin má kvalitu, proto hraje i ve Spartě. Pomohl nám a jsme rádi, že tady je.

Dodal vám výsledek víru v postup? Věříte si na něj ještě víc?

Jsme hodně sebevědomý tým, vždyť jsme se třikrát dostali na mistrovství Evropy. Do zápasu jsme šli s tím, že chceme vyhrát. Ale za bod jsme rádi. Teď se musíme nachystat na Slovince, podle toho se budou odvíjet naše šance. Musíme ho porazit, nemůže kalkulovat.