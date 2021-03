Trenér jedenadvacítky: O bod jsme se obávali, ale kluky chválím

Nepřehnal. Po zápase si nemusel vyčítat, že do středu pole nasadil sedmnáctiletého Karabce k Buchovi se Sadílkem, kteří jsou spíš menší postavy.

Nebo Šulce, dalšího z mladších a ne zrovna robustních hráčů. Nebo osmnáctiletého Vitíka.

„Kluci to zvládli, musíme je pochválit,“ prohlásil český kouč po remíze 1:1.

„Karabec ve Spartě ukazuje, jaký to je fotbalista. Víte, jsem rád, že jsem ho tam dal. Rozmýšlel jsem se do poslední chvíle a rozsekl to až v den zápasu. Zahrál dobře, postupně se zlepšoval a odměnou mu byl ten gól po jeho standardce. Kdyby si sám neřekl o střídání, ze hřiště bych ho nesundal,“ zdůraznil Krejčí.

Bod berete?

Musíme ho brát. Hlavně v první půli Italové ukázali, jaké mají individuality a skvělé hráče. Zatlačili nás, dali první gól. To jsem se nás obával. My měli šanci jako první, kdybychom ji proměnili, třeba by se pak zápas vyvíjel jinak.

Co jste změnili do druhého poločasu?

Hlavně jsme do hry chtěli dostat středové hráče Buchu a Karabce. Přišlo mi, že Italové se soustředili na bránění, asi si mysleli, že mají výhru v kapse. My dali šťastný gól, oni to pak chtěli zlomit a nás podržel Jedlička.

Přitom jste v tu chvíli hráli v přesile, opora Tonali se nechal vyloučit za šlápnutí na Šašinku.

Trochu jsme se zalekli, oni přidali, zvýšili agresivitu, důraz, pak to nezvládali. Ale my jsme se o výsledek obávali. Jsem za remízu vážně rád.

Zlatý bod?

Vstup do turnaje je vždycky důležitý. Musíme si uvědomit, že jsme na mistrovství Evropy a soupeři nebudou snadní. Hlavně v první půli ukázali Italové vysokou kvalitu. My jsme se pak zlepšili. Uděláme maximum, abychom porazili příště Slovince a v posledním zápase se Španěly hráli o postup do čtvrtfinále.

Proč a čeho jste se po vyloučení Tonaliho zalekli?

Mají s tím problémy i mnohem zkušenější hráči než tihle mladíci. Trochu mě překvapilo, že nás Italové nechali víc hrát. Asi si byli hodně jistí. My jsme se vrátili zpátky do hry, vytvořili jsme si dost situací, standardky, dali gól z ofsajdu a začali se strachovat oni. Ve fotbale se to tak přelévá. Po vyrovnání to chtěli strhnout zpátky na svou stranu a začali se tlačit dopředu. Šance jsme přežili.

Díky brankáři Jedličkovi.

Kluci si zvykli, že je Martin drží. Je to hlavně jeho zásluha, že máme bod. V závěru, když jsme se obávali, tak tým výrazně podržel. Jsem rádi, že ho máme. Ukázal, jak je pro tým důležitý.

Před inkasovaným gólem udělal chybu Šulc, který nastoupil nezvykle na pozici wingbacka. Co vás k tomu vedlo?

Nezklamal mě. Už jsme ho tam zkoušeli, je schopen tuhle pozici do budoucna hrát. Chtěl tu situaci řešit fotbalově, nadávat mu určitě nebudu. Potřebuje získat zkušenosti, aby věděl, co si v jakých prostorech může dovolit.

V závěru zmařil soupeři čistou šanci. Neobával jste se, že sudí odpíská penaltu?

On tu situaci zachraňoval. Jestli to byl penaltový zákrok? Nevím, neviděl jsem to. Kdyby tam nešel, tak soupeř nejspíš skóroval. Šulc je rychlý hráč, v křídelních prostorech si poradil. Jsem rád i za Granečného, jak zaskočil za zraněného Holíka a týmu pomohl.