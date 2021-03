Sáďo, nech mi standardku! Nečekal, že nastoupí, pak Karabec zařídil gól

„Že nastoupím od začátku, jsem nečekal,“ vyprávěl s denním odstupem ze Slovinska českým novinářům.



Vždyť v týmu do 21 let dosud odehrál jediné utkání: loni v září nastoupil v kvalifikaci proti slaboučkému San Marinu. Ale Itálie v zahajovacím utkání Eura, to byl docela jiný kalibr.

„Byli nesmírně vyspělí takticky i technicky, těžký zápas, ale užil jsem si ho,“ pravil.

Chvála od trenéra Krejčího „Karabec ve Spartě ukazuje, jaký to je fotbalista. Víte, jsem rád, že jsem ho tam dal. Rozmýšlel jsem se do poslední chvíle a rozsekl to až v den zápasu. Zahrál dobře, postupně se zlepšoval a odměnou mu byl ten gól po jeho standardce. Kdyby si sám neřekl o střídání, ze hřiště bych ho nesundal.“

Remíza 1:1 proti jednomu z favoritů turnaje dává českému týmu slušné naděje do zbývajících dvou zápasů základní skupiny proti Slovinsku a Španělsku. A právě Karabec, sparťanský talent, má v konečném výsledku prsty.

Překvapilo, když si čtvrthodiny před koncem vzal míč před přímým kopem místo Michala Sadílka, obvyklého exekutora.

„Napsaný na standardky jsem nebyl,“ culil se po utkání, „ale Sáďovi jsem už při předchozím přímém kopu říkal, jestli mi ho nenechá. Nechal mi až ten další. Byl jsem rád, že si můžu kopnout.“

A Češi se mohli začít radovat: Karabcův centr totiž přizvedl mimo dosah brankáře italský záložník Maggiore a balon zapadl pod horní tyč.

„Za bod ale musíme poděkovat hlavně brankáři Jedličkovi. Co v závěru chytil, se mi zdálo neskutečný,“ odmítal Karabec hlavní zásluhy.



Tak jako tak byla asistence u gólu pro sedmnáctiletého českého fotbalistu odměnou za pracovitý výkon. Uprostřed zálohy se měl vedle Buchy a Sadílka starat především o ofenzivu, ale spoustu práce měl i při bránění mladé italské hvězdy Tonaliho.

„Kluk z AC Milán, mně osobně se hodně líbí. Věděl jsem, že na něj nastoupím a že ho musím co nejvíc otravovat. Být pořád u něj,“ vyprávěl Karabec.



Oba se potkali už na podzim v Evropské lize. Tonali odehrál na San Siru za AC Milán proti Spartě celý zápas, Karabec poločas. „Tenkrát jsem toho moc nestihl,“ vzpomínal sparťanský mladík.

Zato nyní jeden z nejuznávanějších talentů italského fotbalu zastínil.

Zatímco si připsal asistenci, Tonali v závěru nesportovně šlápl přímo před asistentem rozhodčího na ležícího Šašinku a dostal červenou kartu.

„Možná, že si Italové byli až příliš jistí tím, že nás porazí. Sebevědomí je samozřejmě důležité, každý fotbalista je trochu egoista, ale musí to být v normě,“ popisoval souboje s italskými soupeři Karabec. „Věděli jsme, že by určité situace mohli podcenit, toho jsme chtěli využít.“

Byli odhodlaní proti favoritovi uhrát slušný výsledek, což se podařilo.

„Měli jsme velkou radost. Hodně jsme se o zápase bavili i s Martinem Vitíkem, mým spolubydlícím,“ připomněl Karabec parťáka ze Sparty, dalšího zástupce ročníku 2003. Před utkáním jim na dálku přál hodně štěstí i Adam Hložek, který s týmem na turnaj po zranění neodcestoval.



„Ale po zápase jsme spolu ještě nemluvili. Musíme to napravit,“ poznamenal Karabec.

Nejmladší hráči výběru české reprezentace do 21 let na mistrovství Evropy: sparťané Adam Karabec (vlevo) a Martin Vitík, oba ročník narození 2003.

Že by ho ale po povedeném výkonu spoluhráči zbavili bažantských povinností, to určitě ne.

„Kluci by mi nic neodpustili. Je to stejné jako v áčku Sparty, coby nejmladší musím odnášet různé věci, občas si vyslechnu nějaký vtípek, ale nic strašného to není,“ usmíval se Karabec, na hřišti i v sedmnácti letech dost výrazná postava.