Euro po celé Evropě? Noční můra, turnaj ztrácí kouzlo, kritizuje Čech

Jsou to necelé dva týdny, co s Chelsea, v jejímž vedení pracuje, slavil v Lisabonu triumf v Champions League. „Ale žádnou dovolenou jsem od té doby ještě neměl,“ poví, když se z Londýna připojí na online setkání s českými novináři.

Vypráví, jak s kolegy chystá tým na novou sezonu, řeší posily, akce pro partnery. Nebo jak se během evropského šampionátu chystá do studia BBC, kde bude coby jeden z expertů u zápasu Chorvatska s Českem.

„Šance českého týmu na Euru? Pokud porazí v prvním utkání Skotsko, může mu to dát do dalších zápasů správný impulz, může pak výsledkově překvapit a postoupit ze skupiny. Ale zároveň nezapomínejme na to, že narazí na Anglii, jednoho z favoritů turnaje, a Chorvatsko, které může být černým koněm.“

Z čeho tedy mohou Češi těžit?

Že do zápasů nepůjdou jako favorité, to pro ně bude výhoda. Proti dvěma týmům ze skupiny navíc v nedávné době hráli, vědí, že po výborném výkonu porazili Anglii. Když jim to sedne, mohou zdolat každého.

Na posledním Euru jste byl ještě brankářskou jedničkou, našel byste se současnou reprezentací některé paralely?

Za pět let se toho hodně změnilo, ale tým je složený podobně jako tenkrát. My jsme měli ve skupině Španělsko a Chorvatsko, což byli favorité na postup. A když se nám pak nevydařil duel s Tureckem, skončili jsme. Čekal bych, že je dobře, že Češi tentokrát začínají proti Skotům, v tom utkání jim věřím. Když vyhrají, vytvoří si hned na úvod velmi dobrou pozici.

Kvůli přísným opatřením ve Skotsku však budou na jednotlivé zápasy létat z Prahy, což vypadá jako výrazný handicap. Nebo není?

V tomhle bude celé Euro specifické. Formát, kdy se hraje v jedenácti zemích, se mi nelíbí - a to nehledě na současnou situaci kolem pandemie. Kouzlo turnajů bylo vždycky v tom, že se konaly v jednom, maximálně dvou státech, vznikla skvělá atmosféra, zato teď? Zejména pro fanoušky je to noční můra. Pokud jde o hráče, neřekl bych, že pro ně nastala výrazná změna kvůli tomu, že zůstanou v Praze. Stejně by na zápasy létali.

Například oficiální trénink v místě zápasu však absolvují jen před úvodním duelem.

Něco takového by mi asi bylo úplně jedno. Jestli máme oficiální trénink na stadionu, nebo někde v tréninkovém centru, jsem neřešil. Dokonce jsem býval radši, když jsme měli svoje zázemí, nikdo nás časově ani jinak neomezoval. Ale pochopitelně je to individuální věc, jsou hráči, kterým to vyhovuje, jiní to mají naopak. Samozřejmě, že je tam víc přeletů, ale když je to třeba do dvou hodin, dá se to zvládnout v klidu, hráči jsou zvyklí z evropských pohárů a některých domácích soutěží. V tomhle ohledu jsou na turnaji i horší skupiny než ta česká.

Třeba skupina A, která se hraje v Římě a v Baku.

Nejhůř dopadli Švýcaři, kteří mají první a třetí zápas v Baku, což je jiné časové pásmo, a mezitím nastoupí v Římě. Přitom prostor mezi jednotlivými zápasy mají stejný jako ostatní, uvidíme, jaký to na ně bude mít vliv. Takové cestování nikomu nepřidá.

Další specifikum: covidové bubliny. Umíte si představit, že byste trávil celý turnaj zavřený na hotelovém pokoji bez možnosti procházky do města nebo něčeho podobného?

Moc ne. Že bych seděl na jednom pokoji a pak měl vycházku maximálně někam před bránu hotelu, abych se na chvíli nadýchal čerstvého vzduchu, to je pro mě složitá představa. I když jsem doma, snažím se být celý den aktivní. Nedokážu sedět na jednom místě, koukat dlouho na televizi nebo do knížky. Ale zase jsme u toho, že je to dost individuální, někteří hráči to budou prožívat hůř, jiní lépe.



Mimochodem, kdo je pro vás na Euru favoritem?

Nesmírně nabitý kádr má jednoznačně Francie, uspět v domácím prostředí bude chtít Anglie. Nesmíme opomenout Italy, kteří kvalifikací tak trochu proplouvali, nikdo o nich příliš nemluvil, přitom všechno vyhrávali a hrají výborně. Navíc mají velmi dobře složený kádr, hráče s bohatými zkušenostmi namixované s hladovými mladíky.

Ještě někdo?

Nezapomněl bych na Španělsko, které vždycky vytvoří silný tým, i když jejich příprava je teď kvůli pozitivním testům trochu narušená. Německo je typické turnajové mužstvo a při loučení s trenérem Joachimem Löwem jistě udělají maximum. Pak jsou tady Chorvaté, o kterých jsem už hovořil, samozřejmě i Portugalci, kteří obhajují. I proto, že týmů, které mohou vyhrát, je hodně, očekávám hodně zajímavý turnaj.