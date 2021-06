Rivalita, nebo až nevraživost? Co mohou Češi čekat ve Skotsku

Když se skotští žurnalisté před nadcházejícím vzájemným soubojem na mistrovství Evropy mohli ptát českých fotbalistů i trenérů, opakovaly se otázky:

„Neobáváte se přijetí ve Skotsku?“

„Pokleknou hráči před zápasem?“

„Jaký je váš názor na incident Kúdely s Kamarou?“

„Jste naštvaní, že nemůžete mít v kádru Kúdelu?“

„Vadí vám, že nemůžete během turnaje bydlet ve Skotsku?“

„Proč jste usilovali o přeložení zápasu ze Skotska?“

Asistent Jiří Chytrý či obránce Tomáš Kalas reagovali v klidu, odpovídali trpělivě.

Český tým na Euru 2021 Servis iDNES.cz

„Samozřejmě, že případ Ondry Kúdely všichni v týmu vnímají. Byli bychom rádi, kdyby mohl být s námi. Ale motivace k zápasu proti Skotsku s tím případem nestojí ani nepadá, převládá sportovní stránka. Je to důležité utkání a jestli chceme hrát o postup, potřebujeme ho zvládnout,“ poznamenal Chytrý.

„Doufám, že se nemáme čeho obávat. Nejsme si vědomi, že bychom skotským fanouškům zavdali nějakou příčinu, čím bychom je naštvali. Víme, že došlo k incidentu, ale rasistický podtext, kolem kterého se všechno točí, prokázán nebyl. My se na Euru chceme soustředit jen na náš výkon. Nepozoruju nic, že by ten zápas provázela konfrontační nálada z naší nebo skotské strany,“ přemítal Šilhavého asistent.

„Na to, co se stalo, jsou různé názory. A každý má na ten svůj právo. Já hraju za Česko a my jednoznačně rasismus odsuzujeme. A nic na tom nemění fakt, jestli před zápasem poklekneme, nebo ne. Každý by se měl sám za sebe rozhodnout, jaký způsob vyjádření zvolí,“ prohlásil Tomáš Kalas, který působí v anglickém Bristolu.

Skotsko - Česko úvodní zápas na Euru v pondělí od 15 hodin online

Souboj Skotsko - Česko se hraje v pondělí v Glasgow, v hledišti Hampden Parku budou převážně domácí fanoušci. Ti čeští mají návštěvu utkání značně ztíženou cestovními restrikcemi. Po příletu do Skotska by museli na deset dní do karantény a teprve poté by mohli opustit hotel.

Proto česká strana prověřovala možnosti, jestli by se utkání mohlo hrát mimo ostrovy. Ne kvůli nevraživosti. Ne kvůli tomu, že Češi podle původního plánu nemohli pobývat během Eura v Edinburghu.

„Mluvili jsme o tom, ale počítáme s tím, že hrajeme v Hampden Parku. Ta otázka se řešila jen kvůli fanouškům. Aby se na zápas dostali, je pro ně komplikované,“ poznamenal Chytrý.

Hrozba karantény pro celý tým může za to, že Češi během šampionátu zůstávají v Praze a na zápasy budou cestovat na otočku.

Skotské vládní autority totiž odmítly uznat UEFA protokol Return to play. Podle něj by v případě pozitivního testu na koronavirus musel do karantény jednotlivec a ostatní by po přetestování pokračovali v přípravě, zato ve Skotsku platí, že by do karantény musel celý tým.

Otázky britských novinářů mohou vést k pocitu, že kauza z osmifinále Evropské ligy je pořád živá.

Skotsko dál řeší Kúdelovu urážku, která směřovala k finskému reprezentantovi tmavé pleti Kamarovi. Ten slávistického obránce obvinil z rasismu, což Kúdela odmítl. Přiznal vulgární nadávku, nikoli rasistickou.

Disciplinární komise Evropské fotbalové unie (UEFA) mu zastavila činnost na deset zápasů v mezinárodních soutěžích, proto Kúdela v kádru Česka chybí.

Jeho reakce pramenila z brutální hry a záludných faulů Rangers, kteří věděli, že v Evropské lize končí, a slávistům postup chtěli co nejvíc znechutit.

Vážným zraněním to odnesl brankář Kolář, Kamara pak po zápase Kúdelu fyzicky napadl. Kamara dostal trest na tři zápasy, Kúdela na deset. Roofe, který kopem do hlavy zranil Koláře, si nezahraje čtyři utkání.

„Myslím si, že se všechno týká spíš jen fanoušků Rangers. Na zápase národního týmu jsou příznivci i ostatních klubů a většinou se věci z klubu do národních týmu neberou,“ poznamenal ke kauza Petr Čech.

„Je to mistrovství Evropy, takže fanoušci určitě budou nepřátelští v tom smyslu, že budou chtít, aby vyhrál jejich tým. Je obrovská výhoda mít podporu domácího publika na mistrovství Evropy, toho budou chtít využít, ale nemyslím si, že by kauza z pohárového utkání měla nějakým způsobem ovlivnit mistrovství Evropy národních týmů.“

Hodně zla mezi Skotskem a Českem přinesl už vzájemný duel v září 2011. V přímém souboji o druhé místo v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy potřebovali Skotové vyhrát. Vedli 2:1, když minutu před koncem český záložník Jan Rezek nafilmoval pád v pokutovém území.

Nizozemský sudí Kevin Blom za teatrální kousek nařídil pokutový kop, který Michal Kadlec proměnil. Remíza 2:2 vyhovovala Čechům a Skotové běsnili. „Hanba, ostudný pád, zločin se vyplácí.“

Češi na Euro nakonec přes baráž postoupili, Skotové zůstali doma. Incident se však v následujících vzájemných duelech nijak neprojevil, vždyť loni na podzim se reprezentace utkaly dvakrát v Lize národů.