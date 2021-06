Francie, Portugalsko, ale ne Anglie. Kdo vyhraje Euro? A kam dojdou Češi?

Sedm redaktorů, kteří pro vás budou během následujícího měsíce připravovat podrobné zpravodajství, rozhovory, komentáře, analýzy i spoustu dalšího, nabízí svůj pohled.

Kdo a proč vyhraje letošní Euro?

A jak dopadnou Češi?

Jak dopadnou Češi na fotbalovém Euru 2021? celkem hlasů: 488 Základní skupina 298 Osmifinále 83 Čtvrtfinále 32 Semifinále 6 Finále 7 Mistři Evropy 62

Německo Loučení s Löwem. Bude zlaté?

Očima Jana Paličky 1. Jak dopadnou Češi?

Odvezou si čtvrtfinále a pochvaly. 2. Nejlepší střelec?

Serge Gnabry (Německo) 3. Překvapení turnaje?

Maďarsko 4. Největší zklamání?

Anglie 5. Na koho jsem zvědavý?

Na střelce Harryho Kanea, jestli dokáže zabránit tomu, aby Anglie nebyla největším zklamáním.

Trenér Joachim Löw má před sebou poslední turnaj a potom „auf Wiedersehen“. Po sedmnácti letech u německého nároďáku končí. Jen první dva roky dělal asistenta, už nekonečně dlouho je boss. To by bylo, aby při rozlučkovém šampionátu podcenil jediný detail.



Zvlášť když má co napravovat.

Na minulém mistrovství světa těžce vyhořel, loni v listopadu schytal šestigólovou nakládačku od Španělů a v březnu se ztrapnil domácí porážkou od Severní Makedonie.

Löw se přece nemůže loučit smutně. Pro začátek odsunul vlastní ego a povolal do zbraně dva třicátníky, které dávno vyřadil. Pochopil, že se mu Hummels na stoperu i Müller na hrotu můžou zatraceně hodit. K tomu Neuer, Kimmich, Sané, Werner, Goretzka, Gündogan, Gnabry...

U Němců sotva najdete slabé místo. Potvrdí to hned skupina smrti, v níž jsou úřadující mistři světa i úřadující mistři Evropy.

Portugalsko Nejlepší tým se nemusí bát ničeho

Kouč Fernando Santos je ve funkci nebezpečně dlouho. Odkoučoval přes 80 zápasů, zdaleka nejvíc v historii národního týmu. Není náhodou už okoukaný?



Očima Davida Čermáka 1. Jak dopadnou Češi?

Remízy se Skotskem a Chorvatskem, porážka s Anglií = konec ve skupině. Budou chybět góly. 2. Nejlepší střelec?

Kylian Mbappé (Francie) 3. Překvapení turnaje?

Dánsko 4. Největší zklamání?

Německo 5. Na koho jsem zvědavý?

Na teenagery, pokud dostanou šanci. Bellingham, Pedri, Kozlowski... A samozřejmě Adam Hložek.

Kapitán-úžasňák Cristiano Ronaldo stárne. Už je mu šestatřicet, přitom se od něj nonstop čekají zázraky a nadlidské výkony. Jak dlouho to může zvládat?

A hlavně, Portugalci přece triumfovali na posledním Euru - a obhájit titul evropského šampiona se zatím povedlo jen Španělům před devíti lety. Tak proč by to mělo vyjít zrovna jejich nejbližším sousedům?

Protože mají v Evropě nejlepší tým - se vším, co si pod tím slovem dokážete představit.

V Ronaldovi mají Portugalci lídra, který už není na všechno sám: v útoku na sebe díl odpovědnosti vezmou i Jota, Joao Felix nebo André Silva. V záloze je snad ještě víc nabito: Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Moutinho, Sanches, Danilo... Co jméno, to borec v top formě. Na krajích obrany rychlíci Cancelo, Guerreiro a Semedo, v bráně mazák Patrício, k tomu suverénní stoper Dias, hráč sezony v anglické lize.

To vše dokonale ladí dohromady, protože podmračený trenér Santos umí hvězdy srovnat do latě a vymáčknout z nich to nejlepší. Portugalci se nemusí bát ničeho - ani skupiny smrti.

Turecko Döner, dürüm, efes, Günes

Šampionát nevyhraje, ale proč by Turecko nemohlo prorazit?

Očima Miloslava Nováka 1. Jak dopadnou Češi?

Postup ze skupiny s přehledem, konečně porazí Skotsko a to bude stačit. Pak klika v osmifinále i ve čtvrtfinále. Zopakují semifinále z Portugalska 2004. 2. Nejlepší střelec?

Karim Benzema, jestli bude zdravý. 3. Překvapení turnaje?

Finsko může sehrát roli Islandu z posledního Eura. 4. Největší zklamání?

Německo. Joachim Löw se po sedmnácti letech u reprezentace loučí, což už měl udělat hned po posledním mistrovství světa, kdy Němci jako obhájci skončili poslední ve skupině. 5. Na koho jsem zvědavý?

Na Harryho Kanea, jestli konečně dá na mistrovství Evropy gól - před pěti lety se mu to nepovedlo.

Senol Günes možná není tak známým trenérem jako Fatih Terim, ale největší úspěch tureckého fotbalu jde právě za ním.

Na mistrovství světa 2002 dal Hakan Sükür nejrychlejší gól všech dob na vrcholných turnajích a Turecko v boji o bronz skolilo domácí korejskou protežovanou senzaci.

V létě 2019 se po patnácti letech Günes k národnímu mužstvu vrátil a dosáhl s ním některých pozoruhodných výsledků. Neprohrálo ve Francii ani v Německu, porazilo Rusko, Nizozemcům v březnové kvalifikaci o postup na MS dalo čtyři branky.

Trenér už nevybírá jen hráče z turecké ligy, jako to obvykle bylo v minulosti.

Obranu může sestavit z borců předních klubů Premier League, Itálie i Francie. Söyüncü hraje v Leicesteru, Kabak strávil jaro v Liverpoolu, Celik je mistrem Francie s Lille, Ayhan s Müldürem hrají v Sassuolu, Demiral v Juventusu.

Vyjmenovávat lze dál: Calhanoglu z AC Milán, Ünder z Leicesteru, Yokuslu z West Bromwiche a také Yazici, fotbalový elegán s culíkem z Lille dal Spartě na Letné loni na podzim tři góly, hattrick zvládl i proti AC Milán.

A v útoku buldok a kapitán Burak Yilmaz, on pro změnu porazil Spartu v pohárové odvetě v Lille.

Sečteno: tři mistři Francie, několik hráčů z Premier League a Serie A, k tomu nejlepší hráči z elitních tureckých klubů z Istanbulu. Na papíře to nevypadá zle.

Jen pozor na podobné nesmysly, jako byla březnová remíza 3:3 v kvalifikaci o postup na mistrovství světa proti Lotyšsku, jednomu z největších outsiderů kontinentu. Stalo se to po parádních vystoupeních proti Nizozemsku (4:2) a v Norsku (3:0).

Belgie Už je na čase

Na rozehřátí s přehledem vyhrají svou skupinu B. Se vším respektem, Rusové, Dánové a Finové by pro nabušený belgický tým neměli představovat žádné nebezpečí.



Očima Vojtěcha Povejšila 1. Jak dopadnou Češi?

Osmifinále 2. Nejlepší střelec?

Romelu Lukaku 3. Překvapení turnaje?

Ukrajina 4. Největší zklamání?

Německo 5. Na koho jsem zvědavý?

Na Adama Hložka. Dostane prostor na to, aby ukázal, že českou ligu už přerostl? Zaujme natolik, že ho Sparta v létě přes nedávný podpis nové smlouvy zkrátka neudrží?

Pak hravě v osmifinále vyřadí třetí tým ze skupiny A, D, E, nebo F. Zdolají další dva soupeře a 11. července ve Wembley budou křepčit s pohárem pro vítěze mistrovství Evropy. Přehnaná očekávání? Možná. Belgičtí fotbalisté by ale neměli uvažovat jinak.

Na Euro postoupili po deseti výhrách v deseti zápasech jako první ze všech účastníků. Vévodí žebříčku FIFA. Zejména ofenziva budí úžas a respekt. Urostlý snajpr Lukaku, bratři Hazardové (ač starší Eden v Realu Madrid tápal), zkušený šikula Mertens, dravý mladíček Doku, středopolař Tielemans...

Otázkou bude, jak si po zranění z finále Ligy mistrů povede geniální, klíčový záložník De Bruyne, který podle všeho nestihne první zápas. Jak pevná bude obrana třicátníků, označovaná za slabší místo jednoho z favoritů celého turnaje. Útočná vozba by ale měla případné defenzivní nedostatky vyvážit.

Belgičané jsou zkušenější, poučení z předchozích šampionátů. Na minulém Euru vypadli ve čtvrtfinále, na mistrovství světa skončili třetí. Tentokrát naplní své osudy.

Zlatá generace dozrála pro zlatý úspěch.

Francie S Benzemou bude zase (nej)lepší

Očima Jiřího Čiháka 1. Jak dopadnou Češi?

Třetí místo ve skupině a těsný postup. Osmifinále už bude nad síly. 2. Nejlepší střelec?

Úžasná sezona pro něj ještě nekončí: Robert Lewandowski. 3. Překvapení turnaje?

Poláci, protože Lewandowski. 4. Největší zklamání?

Němci, protože po dvou zápasech nejtěžší skupiny budou bez bodu. Brzy vypadne i Španělsko. 5. Na koho jsem zvědavý?

Na Angličany. Promění konečně velká očekávání v medaili? Měli by.

Už na domácím šampionátu před pěti lety byli výborní, byť pro ně turnaj skončil finálovou porážkou. Ale když o dva roky později ovládli ruské mistrovství světa, bylo jasné, že i ve fotbale propukla Velká francouzská revoluce.

Vyladěné mužstvo protkané zkušenostmi i dravým mládím je zpátky v takřka nezměněné podobě. Kostra zůstala stejná a k tomu přibyl Karim Benzema, dříve přehlížená hvězda z Realu Madrid. Že to může pohodu v mužstvu narušit? Ne, kdyby nebyly staré křivdy definitivně urovnané, ostřílený trenér Didier Deschamps by mu pozvánku po dlouhých šesti letech jistě neposlal. Naopak: díky Benzemovi bude už tak vynikající tým ještě nebezpečnější.

Je zbytečné jmenovat, která jména potáhnou Francii spolu s ním - za pozornost stojí všichni, kdo se do nabité nominace dostali. Proto by pro Francouze cokoli jiného než zlato představovalo neúspěch. Jsou pod obrovským tlakem, ale ustojí ho. Uvidíte.

Španělsko Obrození šampioni

Těšíte se na vousatého elegána Sergia Ramose, jak vyhrává jeden souboj za druhým a vládne vzdušnému prostoru? Na rychlíka Héctora Bellerína pilujícího pravou lajnu?



Očima Šimona Tittla 1. Jak dopadnou Češi?

Neslavně. Skotsku nedají ani gól, ale urvou bod. S Chorvatskem propadnou a remíza s nemastnou Anglií na závěr už konec neodvrátí. 2. Nejlepší střelec?

Ciro Immobile 3. Překvapení turnaje?

Polsko (a zmíněné Španělsko) 4. Největší zklamání?

Belgie 5. Na koho jsem zvědavý?

Na Adama Hložka. Dále mě zajímá, jestli se probudí Timo Werner, jestli Álvaro Morata bude útočit na střeleckou korunu a jestli Harry Kane dotáhne Anglii ke kýženému úspěchu.

Nebo na mladého, bohužel zraněného, šikulu Ansu Fatiho? A co Dani Carvajal?

Pokud ano, budete zklamaní. Nedočkáte se.

Nominace evropských šampionů z let 2008 a 2012 vyvolala pořádné pozdvižení, především defenziva vyhlíží minimálně prazvláštně. Přeci jen Ramos vypadal jako tutovka, místo něj ale jede třeba dvacetiletý Eric García nebo Aymeric Laporte, Francouz a Bask, který se teprve před nedávnem stal ještě Španělem.

Kouč Luis Enrique si udělal nominaci po svém. Nerozhodoval se na základě jmen, ale aktuální formy, vhodnosti do systému a těžko říci, čeho vlastně ještě.

Vzpomínáte, jak Španělé dopadli na poslední velké akci? Trapně. Na světovém šampionátu 2018 ve skupině nepřesvědčili a v osmifinále s domácím Ruskem vypadli po penaltách. Euro 2016 rovněž opouštěli po prvním vyřazovacím kole, MS 2014 dokonce hned po úvodní fázi.

Řez byl třeba, nové - neokoukané - Španělsko bude bavit. Pozor, nikoliv nezkušené. Kapitánskou pásku ponese z covidu se vzpamatovávající Sergio Busquets, doplňovat ho ale bude zábavná směska z nadějí budoucnosti. Dani Olmo, Pedri či Ferran Torres. Nebo křídelník s vizáží kulturisty Adama Traoré.

Tentokrát čeká od Španělů útok na titul jen málokdo. Jenže oni překvapí. Uvidíte.

Francie Pořád mladí, pořád hladoví

Očima Radka Povejšila 1. Jak dopadnou Češi?

Postoupí ze druhého místa a zvládnou i osmifinále, avšak s trochou štěstí až na penalty. Čtvrtfinále bude už na Šilhavého výběr příliš. 2. Nejlepší střelec?

Kylian Mbappé 3. Překvapení turnaje?

Trochu se na ni zapomíná: Itálie. 4. Největší zklamání?

Anglie. Ani tentokrát to nevyjde, nejspíš kvůli penaltovému rozstřelu už někde v osmifinále. Bohužel. 5. Na koho jsem zvědavý?

Na Oliviera Girouda, který se může stát nejlepším střelcem Francie. Na Thierryho Henryho ztrácí pět branek. Dá je na Euru?

Kdo jiný by měl triumfovat v Evropě než úřadující mistři světa? Od úspěchu sice uběhly tři roky, ale kádr zůstal víceméně pohromadě, navíc je stále mladý a hladový.

Najdete v něm jen sedm hráčů ve věku třicet plus: brankáři Llorisovi bude krýt záda ještě zkušenější Mandanda, v útoku se zase budou doplňovat historicky druhý nejlepší střelec Giroud a omilostněný Karim Benzema, jenž se do reprezentace vrátil po pěti letech. Mezi třicátníky už se také řadí výborný driblér Ben Yedder či nejlepší střelec předchozího Eura Antoine Griezmann.

Posledním „starším“, ale hlavně klíčovým hráčem je N’Golo Kanté, neúnavný běžec a rozbíječ útoků, díky kterému se ostatním hraje zase o kus lépe. Před šampionátem je ve skvělé formě a dobře naladěný, Chelsea pomohl k vítězství v Lize mistrů. A pokud se mu povede i mistrovství Evropy, v klidu může aspirovat na Zlatý míč.

A co rychlík Kylian Mbappé? Je mu stále teprve dvaadvacet, v reprezentaci už má odehráno přes 40 zápasů. Na svůj věk má už zkušeností požehnaně. A určitě Francii pomůže k dalšímu zápisu do historie.