Čech: Slavia měla vynikající sezonu. Souček s Coufalem otevírají možnosti

V Arsenalu strávil Petr Čech čtyři roky, předtím v Chelsea jedenáct let.

Oba anglické kluby jsou mezi nejlepšími čtyřmi v evropských pohárech. Chelsea v Champions League, Arsenal po čtvrtečním triumfu na Slavii 4:0 v Evropské lize.

„Slavia měla vynikající sezonu. Předváděla velice kvalitní výkony a měla velmi dobré výsledky,“ řekl Čech během rozhovoru s českými novináři při příležitosti představení projektu automobilky Volkswagen Zažij Euro.

Jak si Slavia ve vašich očích proti Arsenalu vedla?

Oba zápasy byly podobné. Rozdíl byl v tom, že v Londýně domácí neproměnili šance, Slavia tu svou ano. Věřil jsem, že gól na hřišti soupeře bude pro odvetu výhodou.

To se však nestalo.

Arsenal už své šance využil, efektivita znamená velký rozdíl. Když jste takhle daleko v pohárech a uděláte chyby, tak vás soupeř většinou potrestá. Čekal jsem, že odveta bude víc vyrovnaná, ale Arsenalu se dařilo proměňovat šance. Slavii vlastně porazil jejími zbraněmi.

Slavii jste sledoval z pozice sportovního ředitele Chelsea. Mají její hráči na to, aby se brzy objevili v Premier League?

Hráči Slavie mají výhodu v tom, že za poslední rok od nich do Premier League přišli Souček s Coufalem a ve West Hamu mají vynikající sezonu. Skauti, kteří slávisty sledují, vědí, že ti hráči jsou dobře připraveni fyzicky. Že když se hraje s velkou intenzitou, tak to zvládají, že na to stačí. Bude zajímavé sledovat, jestli v létě někteří slávisté dostanou nabídky. Evropa objevila například Provoda nebo Simu.

Když se díváte na Součka s Coufalem, vnímáte je jako krajan, nebo spíš jako soupeř v boji o Ligu mistrů?

Pro českého fanouška je hezký, že se jim daří. Ale pro nás pro Chelsea to tak už ideální není. Ale vážně. Pro český fotbal je to skvělé, že přišli z ligy a hned se prosadili. Daří si i Matějovi Vydrovi v Burnley. Dostal šanci, chytil ji, dává góly. Tím se vytvářejí příležitosti pro další české hráče, o které by mohl být zájem. Všichni vidí, že Češi jsou konkurenceschopní.

Jak vnímáte kauzu Kúdela, na níž je rozdílný pohled na ostrovech a jiný v Česku?

Ondřej Kúdela každopádně na hřišti Slavii chyběl. Jinak co se týče toho incidentu, je pro mě složité to komentovat. Můžeme jen hádat, co bylo řečeno. Trest je jasný. Věřím, že bude pro všechny hráče k zamyšlení, že i když jsou na hřišti někdy velké emoce, tak jsou věci, které tam nepatří. Ale opravdu se mi to těžko hodnotí, když jsem u toho nebyl. Snad už je kauza uzavřená.

V osmifinále na Rangers došlo také k vážnému zranění brankáře Koláře. Připomnělo vám to váš úraz, který jste utrpěl v roce 2006 po zákroku Hunta z Readingu?

Jako bývalý brankář musím říct, že takových situací, které jsou na hraně, je během zápasů spousta. Kolikrát se jim jako brankář vyhnete se štěstím. Když je to mezi ním a útočníkem padesát na padesát a útočník udělá špatné rozhodnutí, tak to může skončit vážným zraněním.

Což Kemar Roofe tam takhle jít neměl.

Ten útočník si to musí vyhodnotit. Jenže dneska se všichni snaží získat míč za každou cenu a když je pak míč vysoko, může to dopadnout špatně. Přišlo mi, že ten hráč Rangers možná ztratil orientaci, byl příliš zahleděný na míč a Ondry Koláře si možná ani nevšiml.

Kolář se nechal slyšet, že ochranou přilbu si nechá do konce kariéry, stejně jako jste to měl vy. Mluvil jste s ním?

Popřál jsem mu, aby se co nejdřív uzdravil. Důležité bylo, že se rozhodl vrátit a byl připravený. Na jeho výkonech nebylo vidět, že je po vážném zranění. Mít helmu i masku zároveň je nepříjemné, sám jsem to v pár zápasech zažil. Maska je pro brankáře horší, helma vás tolik neomezuje. Možná je pro něj výhodou, že na stadionech nejsou diváci, to vnímání by bylo ještě jiné.

S Chelsea se v semifinále Ligy mistrů utkáte s Realem. Jak to dopadne?

Je neuvěřitelné, že za sedmnáct let, co jsem v Chelsea, na Real v pohárech ještě nenarazila. Já Real zažil ještě ve Spartě. Je jen škoda, že se bude hrát v tréninkovém areálu a bez diváků. My jsme rádi, že jsme tak daleko a teď už si vybírat nemůžeme. Věřím, že se nám povede postoupit jako přes Atlético Madrid a Porto. Ve všech zápasech rozhodly maličkosti, my to zvládli výborně a postup si zasloužili.

Jste i po příchodu nového kouče Tuchela v tréninku s tím, že můžete kdykoli naskočit?

Když Thomas přišel a řešila se soupiska, kde bylo volné místo, tak jsme se o tom bavili. Všichni se shodli, že bude lepší, abych na ní zůstal. S týmem trénuju, kdyby se něco stalo. V případě nouze můžu pomoct. Ale věřím, že se nic nestane.