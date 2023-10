Úspěšný street food bar je neuspokojoval. Našli se v úplně jiném oboru

Studovali jste cestovní ruch, špíše bych tedy očekávala, že si dnes budeme povídat ve vašem penzionu nebo v cestovce. Vy jste se ale pustili do úplně jiného oboru.

Hned po studiu jsme na obor navázali, náš první projekt byl totiž street food v Bratislavě. To nás ale nenaplňovalo a hledali jsme něco jiného a smysluplného. Začali jsme uvažovat o světě módy. Byl sice pro nás tak trošku neznámý, ale chtěli jsme se o něm dozvědět více. Začali jsme chápat negativní dopady textilního průmyslu. Prahli jsme po změně. A tak jsme se do toho pustili.

Co jste chtěli změnit? A podařilo se vám to?

Chtěli jsme sobě i ostatním nabídnout udržitelnou módu, která bude navíc pomáhat. Vytvořit projekt, který nás bude naplňovat, spojovat komunitu lidí a nabízet férový produkt. Také jsme chtěli přírodě vracet zpátky a být k ní co nejvíce ohleduplní. Kromě samotné udržitelné módy, výsadba 10 stromů za každý prodaný produkt. Díky tomu se nám již podařilo vysadit přes 120 tisíc stromů.

Jak dlouho trvalo, než se na světlo světa dostal váš první výrobek, a který to byl?

Ze startu vše začalo opravdu v malém, ve dvou, v pokoji doma. Asi půl roku jsme intenzivně na projektu pracovali, dokud jsme nebyli připraveni spustit první kolekci. Mezi úplně první produkty patřilo například bílé tričko Outsider nebo doposud oblíbená mikina s motivem Pure Nature.

Kolik jste museli v počátku do byznysu investovat? Peněz, času, úsilí?

Za projektem jsou hodiny a hodiny přípravné práce. Opravdu jsme se snažili Happy Nature vyladit a spustit ho, až bude připravený. Na začátku jsme neměli moc velký kapitál, takže jsme začínali asi se 100 tisíci. Ihned po startu si ale naše značka získala velkou podporu, a tak jsme ji mohli rozvíjet dále. Od té doby každou vydělanou korunku do firmy vracíme zase zpátky a snažíme se růst.

Daří se vám růst, když to převedeme i na čísla obratu?

Největší skok jsme měli v prvních dvou letech fungování. Od té doby si držíme spíše stejná čísla obratu, okolo čtyř milionů korun. Myslím, že současná doba je pro podnikání vcelku náročná a i my jsme si zažili těžké chvíle. Ty se nám ale podařilo zvládnout, a to díky skvělé komunitě lidí, která kolem značky je.

Je něco, co vás během podnikání překvapilo, s čím jste nepočítali?

Věděli jsme, že podnikání může být náročné. Ale když pak přijdou doopravdy těžké chvíle, je to úplně jiné, než očekáváte. Usilovně pracujete, dáváte do toho vše, co je ve vašich silách a pak se vám třeba nedaří prodávat, jak potřebujete. Ale i to je pro člověka lekce, díky které může vyrůst.

Pokud si u vás zákazník objedná kousek oblečení, jaká je garance, co se udržitelnosti a etiky týká?

Všechny naše výrobky splňují přísné certifikace. Mezi ty nejvýznamnější patří GOTS, FAIR WEAR nebo GRS. Díky těmto certifikacím máme jistotu, že pro růst a zpracování bavlny nebyla použita žádná chemie. Že bylo lidem v textilním průmyslu zaplaceno a byly dodržovány pracovněprávní předpisy, jako je zákaz dětské práce nebo zákaz nucené práce. U certifikace GRS pak jde především o důvěryhodnost použitého recyklovaného materiálu a férové pracovní podmínky u jeho zpracování

Můžete popsat cestu jedné mikiny nebo trička od ušití až po doručení zákazníkovi?

Samotná bavlna je vypěstovaná bez chemie v Indii. Produkty pak šijí naše partnerské švadlenky v Bangladéši nebo Indii, vždy za férových podmínek a pod ochranou přísných certifikací. Následně na oblečení tiskneme ekologickou barvou v naší dílně, kde také produkty dokončujeme a balíme do recyklovaných obalů. V každém balíčku zákazníkovi odešleme odpadkový pytel s výzvou pomoci přírodě sběrem odpadu. A následně ve spolupráci s českou a celosvětovou organizací zasadíme 10 stromů.

Michaela Makešová (25 let) Vystudovala Vyšší odbornou školu pro cestovní ruch v Rakousku.

Po škole společně s partnerem Jiřím Dymkou provozovali street food bar v Bratislavě.

Po roce a půl se vrátili do Brna a začali připravovat vlastní značku udržitelné módy Happy Nature.

Ve volném čase Michaela ráda chodí na výlety a tráví čas v přírodě. Baví ji pohyb, seberozvoj a setkávání s lidmi.

Co vás na podnikání nejvíce těší? A co vás naopak trápí?

Velmi nás těší svoboda, kterou díky podnikání máme Tvoříme projekt, který nás naplňuje a baví, takže přichází přirozená motivace a s ní i pevná vůle. Zároveň je to ale velká zodpovědnost vůči sobě a hlavně vůči našim zákazníkům. Letos jsme prožili těžké chvíle, které způsobil nízký obrat. Museli jsem tedy sáhnout do svých rezerv a projekt finančně podpořit. Celou situaci se nám, doufáme, podaří obrátit a to hlavně díky podpoře našich stávajících a nových zákazníků.

Co považujete v podnikání za nejdůležitější a co byste doporučili začínajícím podnikatelům?

Držet si optimistickou mysl a jít si za svým. Hlavně ze začátku je to někdy těžké, protože dlouho pracujete na něčem, co držíte pod pokličkou. A s tím občas přichází i pochyby. Když ale člověk opravdu věří v to, co dělá, a ví že i cesta je cíl, radosti přichází sami. Ze svých zkušeností určitě doporučujeme nechat si poradit a nedělat za každou cenu vše sám.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Chtěli bychom být ještě blíže přírodě, a tak zvažujeme přesun naší dílny mimo Brno, kde ji máme teď. Tam bychom také chtěli budovat místo, kde lidé budou moci pobýt v srdci přírody a být blíže sobě. Rozjíždíme projekt s názvem Ekopromo, díky kterému se snažíme nabídnout udržitelnou módu i firmám nebo třeba volnočasovým skupinám. V tomto odvětví se bohužel často využívá konvenční textil. A tak zde vidíme velký potenciál, který může vést ke změně k lepšímu.