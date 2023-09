Začínali s jedním výrobkem. Dnes jich mají čtyři stovky a prodávají i do světa

Začínali jste v devadesátých letech se zpracováním syrovátky. Stále vyrábíte svůj první produkt? Předpokládám, že dnes vypadá jinak?

Jiří: Jistěže vyrábíme a jsme na něj pyšní. Samozřejmě jsme na něm v průběhu let stále pracovali a přizpůsobovali novým trendům, hlavně s důrazem na zdravou stravu a kvalitu, aby odpovídal požadavkům clean label. Vyhýbáme se potravinářským barvivům, příchutím nebo konzervačním látkám.

Jak vůbec nápad vznikl?

Jiří ml.: V dubnu 1990 začal můj děda radit zemědělcům. Rodiče tenkrát pracovali na zámořské lodi a když se v roce 1993 vrátili, spolu s paní Vladimírou Jirkalovou, naší první vývojářkou, připravili a představili rozpustný nápoj Vitamaxima, nízkokalorický nápoj na bázi syrovátky. Ten jim otevřel dveře do školních jídelen, protože ty tehdy neměly moc na výběr, mohly nabízet jen vodu, nebo černý čaj.

Zejména potravinářství je asi dost náročný obor, vaše firma v něm působí už 33 let. Když se ohlédnete, co se za tu dobu v byznysu změnilo?Jiří: Zásadním, a skutečně nejdůležitějším mezníkem bylo otevření volného trhu v roce 2004, při vstupu do Evropské unie. Pro východní Evropu to byla jedna z nejvýznamnějších změn v obchodě. Otevřela nám dveře k širším trhům a novým zákazníkům. Vstup do otevřeného evropského trhu nám také výrazně zjednodušil administrativu, např. clo či certifikace, a s tím tedy snížil i náklady.

Jiří ml.: Potravinářství je opravdu náročný obor. Regulace, kvalitativní standardy a zákonná opatření se stále zvyšují, pochopitelně, protože jsou nezbytná pro ochranu zdraví spotřebitelů a bezpečnost potravin. Neustále se v této oblasti vzděláváme, sledujeme trendy a inovujeme postupy, aby naše výrobky splňovaly ty nejvyšší standardy.

Jiří Jízdný (55) Vystudoval střední hotelovou školu, od roku 1988 pracoval u námořní plavby, kde strávil pět let.

Ke svému otci do tehdejší firmy Agroinform se připojil v roce 1993, tři roky po jejím založení.

Stál za změnou směřování podniku směrem k výrobě rozpustných nápojů.

V současné době je předsedou představenstva a vlastníkem 50 procent akcií firmy AG Foods.

Ve volném čase se rád věnuje cestování a poznávání nových míst.

Jiří: Za ta tři desetiletí se podnikatelské prostředí úplně změnilo, změnil se vztah mezi dodavateli a zákazníky, ale s klidným svědomím můžeme říct, že se neustále zlepšuje. Náš postoj naopak zůstává po léta stejný, stavíme na dlouhodobých partnerstvích, férovosti, na kvalitě produktů a služeb.

V roce 2010 jste firmu prodali a po sedmi letech znovu koupili zpět. To je docela neobvyklé. Co se stalo?

Jiří: Po dvaceti letech podnikání jsme si chtěli odpočinout od každodenního stresu, mít víc času třeba na cestování. Relaxovat jsme ale zvládli jen dva roky. Tak jsme se otevřeli Výčep Na stojáka v centru Brna, hned pod kostelem. Já vím, to s tím odpočinkem úplně nekonvenuje. (smích)

No a v roce 2017 jsme se rozhodli odkoupit zpět 50% podíl společnosti od fondu, kterému jsme ji původně prodali. Druhou polovinu podílu odkoupil dlouholetý člen představenstva a také náš rodinný přítel Orestes Żukowski. Proč? Navzdory všem obtížím jsme si uvědomili, že jsme nejšťastnější, když jsme součástí AG Foods a můžeme ji rozvíjet podle svého. Tak se celá rodina vrátila k podnikání, ve kterém jsme se našli a které nás těší.

Přikoupili jste i výrobu čajů.

Jiří: Na čaje Biogena jsme si mysleli už před naším exitem v roce 2010. Čaje jsme v portfoliu měli, takže by to dávalo smysl. V té době to ale nešlo. Až v roce 2013 se tehdejší vedení a majitelé dokázali domluvit s majiteli firmy Biogena a úspěšně jsme ji zařadili do naší společnosti. A díky této akvizici jsme se dostali i do maloobchodního prodeje.

V rodinné firmě pracuje už třetí generace. Není to problém? Probíhají generační výměny názorů?

Jiří ml.: V rodinné firmě je výměna názorů nezbytná. Je důležité, abychom si navzájem naslouchali a respektovali pohledy každé generace. Občas je dobré podívat se i do historie firmy, obnovit už zapomenuté postupy.

Jiří: Z naší zkušenosti je klíčové stanovit směr a tempo, kterým se chceme ubírat, rovnováhu mezi inovacemi, hodnotami a tradicemi. Je důležité, abychom nešli příliš rychle, ale zároveň abychom se neuchylovali k příliš konzervativnímu postupu. V tom ty tři generace a jejich spolupráce pomáhá. Stejně tak ale musíte zajistit, že nová generace bude mít kompetence i odborné dovednosti.

Jiří ml.: Samozřejmě, občas se mohou vyskytnout třenice a neshody, to je běžné v každém vztahu. Ale myslím, že jsme si dobře nastavili vzájemný vztah a důvěru.

Instantní produkty nemají v Česku moc dobrou pověst. Nechtěli jste začít vyrábět i něco jiného?

Jiří ml.: Právě naopak, my sušené formě věříme. Dobře se s ní manipuluje, potřebuje mnohem méně prostoru na skladování, méně obalů, nezapomeňte, že potraviny musíte převážet. Můžeme tedy snížit spotřebu plastů, prostor na skladování i uhlíkovou stopu při distribuci. Navíc si sušené nápoje uchovávají vitamíny, živiny a jsou vhodné pro většinu našich zákazníků.

Jiří: Maso, ovoce a koření se sušilo už dávno, na všech kontinentech, protože nebyl jiný způsob uchování kvality a výživové hodnoty potravin. Historie instantních polévek třeba sahá až na konec 19. století, kdy ve stejnou dobu vyvinul hrachovou polévku jak v Německu Carl Knorr, tak ve Švýcarsku mlynář Julius Maggi.

Jiří Jízdný ml. (29 ) Vystudoval vysokou školu ve švýcarském Lausanne zaměřenou na hospitality management, kterou doplnil o inženýrské studium marketingu ve Vídni.

Do AG Foods, které v roce 1990 spoluzaložil jeho dědeček, nastoupil před šesti lety, tři roky vede marketing, je i členem představenstva.

Kromě toho řídí a jedná za ikonický brněnský Výčep Na stojáka a předsedá spolku Jakubák, který se stará o kulturní akce a vystoupení na brněnském Jakubském náměstí.

Ve volném čase rád cestuje, čte, hraje hokej a jezdí na kole.

Jiří ml.: My máme vlastní vývojové oddělení, které má dva primární úkoly – zaprvé zapracovávají novinky od našich dodavatelů do stávajících výrobků, abychom je stále inovovali a vylepšovali. Druhým úkolem je být v kontaktu s nutričními specialisty a marketingem a připravovat nové produkty. Například nemocnice a domovy pro seniory často pracují s různými dietami, vaří z nich každý den, takže naše produkty přizpůsobujeme jejich požadavkům. Upravujeme dávkování, výživové hodnoty, skladování.

Kam všude dodáváte? A jsou na jiných trzích i jiné požadavky na chutě?

Jiří ml.: Máme pobočky v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Rakousku, díky tomu jsou naše výrobky a služby dostupné až pro 75 milionů lidí. Exportujeme do Evropy i na východ, například do Gruzie nebo Saúdské Arábie. Nejvíc se od nás liší trh maďarský, kde musejí být produkty výrazně sladší. V Polsku se zase skoro neprodávají ovocné čaje.

Dnes zaměstnáváte 230 lidí v pěti pobočkách. Na co sázíte při náboru pracovníků?

Jiří: Sázíme na to, že jsme féroví vůči zaměstnancům, máme dobré renomé rodinné společnosti a příjemné benefity. Káva a čaj na pracovišti, nákup našeho sortimentu za velmi zajímavé ceny. Nabízíme organizované prostředí výrobní firmy a možnost růstu pro naše zaměstnance.

Jaký máte zisk nebo obrat?

Jiří: Tento rok míříme k 1,1 miliardy korun v konsolidovaném obratu a ke 100 milionům EBITDA.

Jaké máte plány do budoucna?

Jiří: Naším záměrem je soustředit vše v Košíkově u Velké Bíteše. A rád bych byl nápomocen i při vzniku úplně nových výrobních a prodejních kategorii, ale to je ještě tajemství.