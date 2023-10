Nejlepší investice je do vlastního rozvoje, říká podnikatel Pavel Ryba

Co je naše nejcennější finanční aktivum a dokážeme ho správně využít?

Je to schopnost vytvářet zisk, tedy vydělávat peníze. Přibližně 80 procent naší ceny na trhu práce je schopnost vydělávat peníze. Ti úspěšní si to uvědomují a tuto schopnost rozvíjejí. Největší prostor mají v roli podnikatelů, kdy se snaží využívat rozvoje svých schopností, dovedností a práce ve svůj prospěch plně ze své práce, a ne jejich zaměstnavatele. Většina populace si to ale neuvědomuje a celý život neřídí a nekontrolují procesy, které vedou k významně vyššímu příjmu. Ti úspěšní to dělají, zlepšují své kompetence a zvyšují svoji přidanou hodnotu, čímž násobně zvyšují svůj příjem.

A jaká role je nejvýdělečnější?

Společnost nás podvědomě vede k tomu, že normální je být zaměstnancem. To sice není špatné, ale tato skupina je v nejslabším postavení. Mnohem větší prostor mají OSVČ, podnikatelé nebo investoři. Tyto role umožní lépe využít schopnosti jedince a více vydělávat, bývají spojené s větším rizikem. Co hraje také významnou roli, je zdanění a celkové odvody. Nejvíc zdaňovanou skupinou jsou právě zaměstnanci. OSVČ či podnikatelům za riziko, které nesou, zbývá více peněz díky menšímu zdanění. A některé typy investic jsou od daní osvobozené zcela. Stojí za úvahu spočítat si, kolik mi zbude peněz, když jenom změním své zařazení na trhu práce a zvýším si či osvojím nové kompetence.

Pavel Ryba (1978) Hlavní ekonom a zakladatel české společnosti Golden Gate CZ.

Zaměřuje se na ekonomické a dluhové cykly a jejich dopad na ekonomiku, trh s nemovitostmi a na význam zlata a stříbra v investičním portfoliu.

Věnuje se rovněž tématům, jak spolu souvisí politika centrálních bank, hypoteční sazby, ceny akcií, rozpočty států a ceny zboží.

Je autorem internetového semináře na téma „Jak zdesetinásobit svůj příjem do deseti let“, který je na vzdělávací platformě socrato.cz.

Jak nás tato různá zařazení na trhu práce ovlivňují?

Záleží na tom, jak si můžeme plnit sny a cíle. Odlišná zařazení na nás kladou jiné nároky na vzdělání, dovednosti kompetence, jinak se můžeme rozvíjet. Mají vliv na to, kolik máme peněz, jak a kde je vyděláváme. Ovlivňují množství volného času. Odlišná zařazení mají významný vliv na naše zdanění a celkové odvody. Mají zásadní vliv na to, jak skončíme v důchodovém věku, a tedy jak prožijeme poslední čtvrtinu svého života.

Jaké jsou tedy podstatné vlastnosti zaměstnanců?

Zaměstnanec je orientován na jistoty. Představa jistoty je pro něj často důležitější než peníze. Obvykle má tato skupina malé příjmy a pocit strachu z nedostatku peněz. Díky nižším příjmům je zaměstnanec nucen hodně pracovat a celoživotně šetřit. Má velmi omezenou kontrolu nad svým časem a příjmem. Má ale i relativně málo zodpovědností, ty za něj přebírá zaměstnavatel. Má ale i omezené množství volného času a musí žádat o dovolenou a má absolutně nejvyšší zdanění, které nemůže ovlivnit. Jeho penze závisí na hospodaření státu.

A ty další výnosnější role?

Když to vezmu popořadě, tak OSVČ má konkurenci a omezený potenciál. Často je na to také sám, což se projevuje dražším učením se z vlastních chyb. Na druhou stranu ale má časovou flexibilitu, kterou si kontroluje sám nebo popřípadě jeho zákazníci. Může pracovat za významně vyšší hodinovou sazbu než zaměstnanec, má také významně nižší zdanění a celkové odvody. Je finančně závislý na své činnosti, do které investuje svůj čas. Může vydělávat výrazně více než zaměstnanec.

Pokud celoživotně setrvá v roli OSVČ a nestane se například investorem, i jeho budoucnost opět závisí na hospodaření státu. Díky nižším odvodům jeho penze bude velmi malá. Proto by si všichni OSVČ měli vytvořit a dodržovat svoji investiční strategii s cílem zabezpečit se na penzi. Pokud nebudou vedle své práce v roli OSVČ významnou část svých příjmů pravidelně investovat, budou mít život v penzi velmi těžký.

A co podnikatelé?

Podnikatel má systém na práci s časem a zdroji. Jeho příjem není zastropovaný a může tak v podstatě neomezeně růst. Ale může být i záporný. Může klidně i zkrachovat. Svoboda a možnost tvořit je pro něj větší motivací než jistoty v zaměstnání. Plánuje si svoji budoucnost, má nad ní kontrolu, ovlivňuje ji. V podnikatelském projektu multiplikuje nejen lidský kapitál, ale finanční či jiné zdroje. Jeho budoucnost není závislá na hospodaření státu. I kdyby byly penze nulové, jeho příjem v penzi plyne ze systému, který vytvořil. Tento systém je dokonce dědičný, nebo jej, tedy svoji firmu, může prodat.

Kdo je na tom podle vás nejlépe?

Určitě ten, který si postupně vybuduje systém na to, jak peníze a zdroje množit, tedy investor. Ten peníze rozmnožuje a přetváří je v bohatství. Může se díky svým strategiím stát rentiérem. Investiční strategie a systém funguje za něj i když spí nebo nepracuje. Klade to nároky na jeho vzdělání, rozhled a zejména disciplínu, trpělivost a další kvality. Díky diverzifikaci snižuje riziko a kombinuje své příjmy. Má ze všech skupin nejvyšší množství volného času a může dosahovat v dlouhé časové řadě velkých zisků zejména díky kumulativnímu úročení. Má absolutně nejnižší zdanění, které může být dokonce nulové. Jeho budoucnost opět pochází ze systému, investičního portfolia, které vybudoval a nezávisí na státu. Je dědičný.

Jak můžeme ovlivnit svůj příjem a co je potřeba změnit?

První oblast, příležitost k tomu, abychom dlouhodobě a udržitelně zvyšovali svůj příjem, je v přehodnocení toho, kde se chci v budoucnu nacházet na trhu práce. I když setrváme ve stejném zařazení, tedy jako zaměstnanec, OSVČ, podnikatel nebo investor, mohu díky zvyšování svých kompetencí a změně přístupů a svému nastavení zvyšovat svůj příjem. V jednotlivých oblastech však s jinými možnostmi a potenciálem. Zaměstnanec bude vždy mít více limitů a méně možností, než OSVČ nebo podnikatel. Často bude jeho nárůst příjmů souviset s nepříjemnými změnami, často i změnou zaměstnavatele.

Kdo má větší potenciál k pozitivní změně a vyšším příjmům?

Jako OSVČ nebo podnikatel mám mnohem větší či dokonce neomezené možnosti růstu příjmu. Stojí proto za úvahu uvažovat o postupném přesunu nebo rozšíření svého zařazení do OSVČ či rozjezdu vlastní firmy. Změny zejména k OSVČ přitom mohou být postupné. Zůstávám v zaměstnání a mám tedy tzv. jistotu zaplacených složenek, udělám si živnostenské oprávnění a po práci, o volných chvílích či o víkendech se věnuji rozjezdu svého podnikání. Postupně mohou zkracovat svůj zaměstnanecký úvazek až nakonec bezpečně zaměstnání zcela opustit. Po cestě se učím, rozvíjím, vytvářím ze zisků navíc rezervy, které mohou být polštářem při opuštění zaměstnání.

Na čem závisí naše schopnost vydělávat peníze?

Přes 80 procent výsledku je důsledkem práce, píle, snažení, učení se, technik, dovedností a přístupu a pouze 20 procent je důsledkem talentu a nadání. Další proměnnou je vložené úsilí a námaha. Téměř vše z tohoto mixu je ovlivnitelné, změnitelné, téměř vše můžeme dlouhodobě rozvíjet. V dnešní době je nejlepší kapitál selský rozum. Jak bychom se měli krásně, kdyby zdravý selský rozum používali všichni naši lidé i politici.

Člověk má tedy nějaký příjem, ale chce svou schopnost vydělávat peníze zvýšit. Jak?

Schopnost vydělávat více peněz můžeme rozvinout zlepšením svých dovedností, zručností, nástrojů a kompetencí, zlepšením svých znalostí a informací, zvýšením efektivity a produktivity, například zavedením vhodných nástrojů při práci a při řízení času, nebo zvýšením množství aktivit ve své činnosti. Nemyslím si, že je těžké sám sebe nakopnout dopředu, pokud znáte své „proč“ a pokud to opravdu chcete. A samozřejmě není to obtížné, pokud víte, jak na to, kde začít a jak to nejlépe uchopit.

Jak celý proces nastartovat? Kde začít?

Základem je práce na svém myšlenkovém nastavení a vnímání sebe sama. Když budeme svoji mysl a náhled na sebe kultivovat a řídit, můžeme měnit i svůj život a vše v něm. Statistiky a výzkumy ukazují, že 80 procent úspěchu je o psychologii, myšlenkovém nastavení a přístupu, pouze zbylých 20 procent úspěchu je o tom, jak to mám udělat.

V první řadě je potřeba si stanovit klíčovou činnost, oblast, dovednost, či aktivitu, která povede k významnému růstu našeho příjmu. Až si ji definujeme, nastavíme si plán, způsob, jak toho dosáhnout.

Kolik je potřeba investovat do vlastního rozvoje?

Ti nejúspěšnější lidé pravidelně investují do sebe a svého lidského i profesního rozvoje 10 procent ze všech svých příjmů. Pokud své schopnosti a kompetence rozvineme, získáme ohromné zdroje k budoucím příjmům a bohatství, které bychom jinak neměli. Naše práce a podnikatelská činnost je statisticky naší nejvýnosnější investicí. Dále je potřeba si stanovit správné cíle a naplňovat je. Deset procent nejúspěšnějších má stanovené jasné cíle, které jsou v souladu s jejich identitou a vše směřují k tomu, aby těchto cílů dosahovali.

Jak máme ale přesně vědět, jaké ty cíle mají být?

Moje doporučení zní, přesně se rozhodnout, čeho chci dosáhnout. Cíl si sepsat, konkretizovat a vizualizovat. Je také dobré stanovit si přesný termín dosažení cíle. Dalším krokem je stanovení přesného a podrobného plánu, jak cíle dosáhnout a seřadit si tento plán podle pořadí a priorit k jeho naplnění. Potom je potřeba okamžitě začít podle tohoto plánu jednat a to stále, každý den.

Dá se nějak charakterizovat úspěšný člověk?

Úspěšní lidé většinou vnímají sami sebe jako ty nejlepší a vidí se jako profesionálové. Zabývají se pouze věcmi, které chtějí a které mohou ovlivnit. To, co nemohou změnit neřeší. Jsou optimističtí, odstraňují negaci ze svého života. Cítí se dobře a spokojeně. Jsou také odvážní, jdou do nepohodlí a vědomě setrvávají mimo komfortní zónu. Dokážou být velmi disciplinovaní, pracují naplno a dělají činnost na 100 procent. Jsou neustále připraveni konat, pracovat, šířit svoje myšlenky a vize. Věnují každý den významný čas svému rozvoji a vzdělání. A jsou plně odpovědní za vše, co dělají.

I když budu vydělávat hodně, jak si zajistit, že z těchto příjmů budu těžit doživotně? Jinými slovy, jak se stát rentiérem?

Z pohledu statistik 20 procent těch nejlepších ročně zvyšuje příjem o 11 procent, pět procent nejlepších pak o 25 procent. I kdybychom ale zvýšili svůj příjem jakkoli, pokud vše utratíme, nikdy ze své práce nebudeme dlouhodobě profitovat. Znám lidi, kteří vydělávají velké peníze, nicméně nemají žádnou disciplínu a strategii na to, aby investovali. Proto ať máme jakýkoli příjem, je třeba si stanovit osobní strategii, jak budovat své investiční portfolio, které nás doživotně zajistí. Bez této strategie, i s vysokými příjmy, budeme v penzi chudáky. S touto strategií i s mírně vyššími příjmy, než je průměr, můžeme být v penzi rentiéry s vysokým životním standardem.

Jak to ale udělat a kolik člověk musí měsíčně investovat?

Já doporučuji investovat zhruba 10 000 korun měsíčně po dobu 40 let s průměrným ročním výnosem devět procent. Hodnota takové investice činí 42,218 milionu korun a roční výnos devět procent je z tohoto portfolia 3,8 milionu korun. To znamená měsíční příjem ve výši přes 316 000 korun. To může být vaše penze, kdy nespotřebováváte svoji investici, pouze prožíváte své výnosy. Je to ohromný rozdíl v přístupu a možnostech oproti standardní „čáře života“, jak nám ji mnozí poradci kreslí. Po smrti, ať se dožijete jakéhokoli věku, klidně 100 let, vaše děti zdědí minimálně 42 milionů a jsou také rentiéry. Klíčem k naší finanční svobodě je zvyšovat svůj příjem, začít pravidelně investovat a setrvat v tom po produktivní čas.

Jste úspěšný podnikatel a investor, zažil jste však i sešup dolů a krach, kdy jste otáčel každou korun. Co jste si z této etapy svého života odnesl?

Že se už nikdy do podobné situace nechci dostat. Začal jsem velmi tvrdě a hodně pracovat, abych byl schopen dluhy zaplatit. Věděl jsem však, že pokud mám změnit své výsledky a vydělávat peníze, musím změnit a přebudovat sebe. Že musím hlavně změnit to, jak myslím. Jezdil jsem taxíkem a vozil lidi 14 hodin denně, 29 dnů v měsíci, a do toho jsem četl a sám se vzdělával. Průměrně osm hodin denně, protože ne všechen čas jsem samozřejmě vezl zákazníky, jsem věnoval pochopení fungování ekonomiky, trhů, principům osobního úspěchu a tomu, jak lépe a úspěšně podnikat.

Auto pro mě byla univerzita na kolech. V taxíku se narodila myšlenka založit společnost Golden Gate, se kterou dnes do zlata, stříbra, platiny a bitcoinu spoří na 60 tisíc lidí. V loňském roce jsme dosáhli obratu 6,5 miliardy korun. Vše vzniklo v hlavě, kterou jsem musel ale nejdříve přeprogramovat. Jinak by tento projekt nemohl dopadnou úspěšně. Dnes pozitivně ovlivňujeme život desítkám tisíc rodin a z toho mám ohromnou radost.

Když slyšíte argumenty některých lidí: „Jste za vodou, to se vám to radí!“ Jak to vnímáte?

Vnímám to jako přirozený závěr mnoha lidí. Ale nijak mě to nedráždí. Snažím se těmto lidem vysvětlit, že stejně za vodou mohou být za deset nebo 20 let i oni, když na sobě začnou pracovat, změní svůj způsob myšlení a nastavení a osvojí dovednosti, kompetence a nástroje, které povedou k jejich několika násobnému růstu jejich současného příjmu.

A protože mým posláním je pomáhat lidem, tak jsem pro kohokoli, kdo se chce mít doopravdy lépe, vytvořil desetihodinový seminář na téma „Jak zdesetinásobit svůj příjem do deseti let“. Jsou tam návody, tipy, doporučení, cvičení, a vše podepřeno vědeckými výzkumy. Dal jsem do toho svoje zkušenosti a praxi, kterou jsem si ověřil, že funguje, a to předávám dále. Čím více bude úspěšných a spokojených lidí v České republice, tím lépe se nám tady bude žít.

Když si člověk vydělá spoustu peněz, jak to berete? Jak vnímáte peníze?

Vydělání velkého množství peněz nevnímám negativně. Lidé často mylně říkají, že peníze kazí lidi. Zažil jsem za svoji profesi mnoho lidí, kteří vydělali peníze a jsou úplně normální a stejní, jako když je neměli. A jsou lidé, kteří vydělali méně peněz než ti super úspěšní a chovají se jako čuňata. Ale tito lidé byli stejní i předtím, jenom to tolik nedávali najevo, stejně jako ti první byli slušní a pokorní i při nedostatku peněz. Peníze nekazí lidi, ale pouze odhalují jejich charaktery, ukazují to, kým jsme doopravdy. Pokud disponujete větším množstvím peněz, dává vám to mnoho možností, jak pomáhat druhým. Ne náhodou mnoho úspěšných podnikatelů podporuje vzdělávání mladých lidí, mladé sportovce, handicapované lidi či podporují charitativní projekty. Vrací část svého úspěchu společnosti a tím ji kultivují.