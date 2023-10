Studium v cizině znamená prestiž. Často i lepší pracovní uplatnění a vyšší mzdu

Práva na Cambrigde, anglická literatura na Yale, psychologie na Stanford Univerzity, ale proč ne třeba i veterina v Perugii, technika v Berlíně nebo medicína v Krakově… Výběr oborů a míst je tak velký, až se z toho zájemci točí hlava. Většinou nejdřív řeší, kde může studovat vysněný obor, jestli má dostatečné jazykové znalosti, zda získá stipendium nebo jak se na škole uživí.

Otazníků je hodně, ovšem je také dost důvodů, které vedou mladé lidi do ciziny. Nestyďte se, pokud vás to z domova táhne i kvůli něčemu jinému, než je touha po určitém oboru. Jeden z námi oslovených studentů připustil, že na zahraniční univerzitu odešel proto, aby unikl vlivu opičí lásky své mámy, která se po rozvodu ještě více upnula na něj, na jedináčka. Chtěl jít původně ze severních Čech studovat do Olomouce, ale nakonec zjistil, že by to nestačilo. Teď je spokojený v jedné evropské zemi a studuje s výborným prospěchem.

Absolventka ekonomie v USA kdysi utíkala před nešťastnou láskou. Tvrdí, že kdyby neodjela za velkou louži, trauma z toho, že ji opustil kluk, by zpracovávala mnohem déle. Regulérní jsou ovšem i další pohnutky...

Cestovatelské touhy

Profesor Jiří Friml je jedním z našich nejúspěšnějších genetiků a buněčných biologů, který mimo jiné objasnil, jak funguje v rostlinách hormon auxin. Získal za to mnohá prestižní ocenění a už jedenáct let působí v Rakousku, konkrétně ve vyhlášeném Institute of Science and Technology Austria (ISTA). Kvůli němu se do malého Klosterneuburgu kousek od Vídně vydávají studenti z celého světa. Přitom stačilo málo a Jiřího profesní dráha by vypadala jinak.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a byl rozhodnutý odjet na doktorské studium do Brazílie. Už měl v Sao Paulu všechno dojednané, a to včetně tématu disertační práce, která se měla týkat biosenzorů vitaminu C v pomerančích. Asi byste očekávali, že takhle špičkový vědec měl na paměti hlavně svou práci a kariéru, ale Jiří přiznává, že do Jižní Ameriky ho táhla touha po cestování a poznávání.

„Prostě mě lákala Brazílie a možná i trochu Brazilky v bikinách na plážích,“ dodává s humorem. Nevidí jako nic špatného, když si student vybere nejdříve zemi, se kterou se chce dobře seznámit, a pak teprve volí obor. Profesor Friml studia v cizině totiž nevnímá jen jako možnost získat zajímavou položku do životopisu a dobré uplatnění na trhu práce, ale zejména jako velkou životní zkušenost. A k té samozřejmě hodně přispěje, když zjistíte, jak se žije jinde.

Řízení osudu

Jenže s Jiřím to nakonec dopadlo jinak. „Ještě než jsem odjel, prováděl jsem v laboratoři nějaká měření a přiotrávil se rtutí,“ vypráví. Bylo nemyslitelné, aby se s podlomeným zdravím vydal do takové dálky. „Zároveň jsem se nechtěl nechat vykrmovat maminkou. Náhodou jsem získal desetiměsíční stipendium v Německu, a tak jsem ho vzal, abych nějak překlenul rok, než se uzdravím.“

V Institutu Maxe Plancka v Kolíně nad Rýnem se dostal ke zkoumání rostlin a doktorát udělal na tamní univerzitě.

Pokud vám tedy nevyjde vysoká, po níž toužíte – a jedno, zda tuzemská nebo zahraniční – nevěšte hlavu, třeba se díky tomu dostanete k něčemu daleko úžasnějšímu.

Prestiž a vyšší plat

Jarmila, devatenáctiletá dcera Jiřího Frimla, studuje druhým rokem fyziku na ETH Curych, švýcarském technickém institutu, který figuruje mezi deseti nejprestižnějšími vysokými školami světa. „Je to tam strašně náročné a na studenty jsou hodně tvrdí, spousta z nich neprojde přes první ročník,“ říká profesor Friml.

Když se jeho dcera zajímala, proč tam někteří její kolegové jsou, proč nejdou o pár set metrů dál na méně náročnou Curyšskou univerzitu, dostala odpověď, že je to kvůli prestiži a šanci na lepší plat. Tito studenti mají zjištěno, že díky absolvování ETH budou mít lepší uplatnění a také o zhruba dvacet procent vyšší mzdu než z jiných univerzit.

„Je to legitimní motivace,“ uznává Jiří Friml a podporuje tím i názor řady personalistů. I když se při výběrových řízeních zohledňuje mnoho jiných věcí, než je diplom z té které vysoké, třeba osobnostní rysy, chuť učit se a schopnost spolupracovat s ostatními, přece jen titul z prestižní školy nejde jen tak přehlédnout.

Ať už vás tedy do ciziny táhne cokoli, využijte možností, které máte. Profesor Friml dodává: „Nevím o ničem, co člověka více osobnostně obohatí, než když získá dlouhodobější zkušenost v jiné zemi, vidí, jak to jinde funguje, jaký je tam systém, jak lidé přemýšlejí, a je nucený překonat své dosavadní limity.“