Nový trend na trhu práce: hledá se dělník, který z firmy neodejde

Rádi se dívají na televizi, sledují bulvár a sportovní rubriky. Příliš nevyužívají moderní technologie. Pokud chcete oslovit dělníka a řemeslníka s nabídkou práce, inzerujte na internetových pracovních portálech. Tam hledají zajímavé nabídky nejčastěji. Takové informace zjistil o největší pracovní síle v zemi průzkum personální agentury Grafton Recruitment. Čtvrtina dělníků má navíc pocit, že jim zaměstnavatel nevychází vstříc. Přesto o ně podniky bojují, jak dokážou.

„Firmy svým zaměstnancům přidávaly, přestože produktivita práce nezaznamenala prakticky žádný růst. Spíše naopak,“ uvedl Martin Malo, ředitel personální agentury Grafton Recruitment. Nejčastěji hledaly firmy právě řemeslníky a dělníky.

Kdo dá víc

Více než polovina všech pracovních nabídek v loňském roce byla podle průzkumu společnosti Randstad právě do výrobních provozů. Pro srovnání – do obchodu to bylo 33 a do informačních technologií také 30 procent.

„Chybějí profese jako operátor ve výrobě, podlahář, tesař, údržbář, ale také balič nebo pomocný dělník,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz. I když právě na místa pomocných dělníků reaguje nejvíce zájemců, poptávka po těchto zaměstnancích i kvůli vysoké fluktuaci nekončí. „V počtu nabídek dělnických pozic nedominuje tentokrát Praha, ale Jihomoravský kraj, kde již dlouhodobě evidujeme nejvíce nabídek,“ dodává Novák.

Operátora výroby k poloautomatickým strojům na opracování skel hledá například společnost Saint-Gobain z Brna – Horních Heršpic. „Problém sehnat dělníky máme stejně jako ostatní výroby. Snažíme se je přilákat mzdou a prémiemi za dobrý výkon, ale táhnou i příspěvky na sportování nebo podíly na hospodářském výsledku,“ říká personalistka Denisa Holancová.

Jak roste dělnická mzda Rok Hrubá mzda v Kč 2019 24 971 2018 23 441 2017 21 688 2016 20 330 2015 18 727 zdroj: Platy.cz

Nalákat dělníka do firmy není jednoduché. V práci má raději úkoly, které už dělal dříve, dává přednost rutině před stresem. Na druhou stranu bude klidně vykonávat práci, která nedává smysl, ale jsou za ni dobré peníze. Přitažlivý je i každý bonus, který vylepšuje plat.

„Jednou z možností, jak zvýšit loajalitu zaměstnanců v dělnických profesích, je nabídnout výhody, které by lidé opravdu chtěli. Průzkum, který realizoval Paylab mezi návštěvníky svých portálů, ukázal, že zájem je především o příspěvky na důchodové spoření, relaxační aktivity, příspěvek na dovolenou, na cestovné do práce a na sportovní aktivity. Z dalších typů benefitů by zaměstnanci v dělnických profesích uvítali především dovolenou navíc,“ dokládá daty z průzkumu Novák.

V brněnském závodu Saint-Gobain tak nově příchozímu slibují i nástupní prémii a bonus za docházku, za uzavření sňatku i narození dítěte, příspěvky na penzijní i životní pojištění, na čisticí a prací potřeby, školní pomůcky i účast na různých sportovních a společenských akcích pro celou rodinu. „Zaměstnanci jsou čím dál náročnější, klidně vystřídají několik firem bez ohledu na loajalitu,“ poznamenává Marcela Vyskoková z personální agentury Advantage Consulting.

Mzda podle oboru v roce 2019 Obor hrubého v Kč automobilový průmysl 24 205 elekrotechnika 22 4012 ostatní výroba 24 722 strojírenství 24 848 kovovýroba 27 209 Zdroj: Platy.cz, průměrný hrubý měsíční plat včetně odměn

Podle agentury Randstad právě výrobní společnosti byly loni ochotny přidávat ze všech oborů nejvíce. Zpátky však dostávaly spíše méně. „Rostoucí fluktuace v některých oborech přesáhla 20 procent a u mnohých zaměstnavatelů způsobila znatelný pokles výkonnosti,“ poznamenává Malo.

Odchod ve zkušební době

Nový člověk na dělnické pozici se podniku začíná vyplácet až zhruba rok po zapracování. Tou dobou má ovšem většinou nastřádáno už několik dalších zápočtových listů. Novinkou loňského roku byly pro personalisty totiž super krátké odchody. Dělník, který se sotva seznámil s výrobou, prošel zaškolením, seznámil se s kolegy a za pár týdnů byl pryč. Šel za lepším.

„Někdy stačí i jedna tisícovka navíc, aby odešel ke konkurenci, a ve zkušební době to může udělat ze dne na den. Mnozí si to ani neumějí spočítat, že je to hrubý plat a že tisícovku navíc nedostanou,“ poznamenává vedoucí směny jihomoravského dřevozávodu, který si nepřeje být jmenován.

Firmy v tu dobu již však nesou plný náklad na zaměstnance, ten ovšem většinou ještě nevytváří přidanou hodnotu. „Je proto důležité nováčky během prvních měsíců přesvědčit, že stojí za to u firmy zůstat. A právě to bude jednou z priorit HR oddělení českých firem v tomto roce,“ myslí si Malo.

Svého člověka, který se pohybuje mezi dělníky, poptává se jich na spokojenost či možná vylepšení, má také brněnská firma Saint-Gobain. „Máme mezi lidmi takzvaného trenéra, děláme pravidelná sezení s dělníky, abychom věděli, co se jim nelíbí, a předešli tak odchodům,“ říká personalistka Holancová.

Poptávka stále bude

Ne na všechny dělníky pohlížejí personalisté stejně. Méně loajální jsou mladí lidé do 25 let, kteří si to své pravé místo teprve hledají. Ti starší se zase častěji brání novým technologiím ve výrobě. Nejvíce žádaný je proto dělník, který u firmy vydrží a postupně si zvyšuje i svoji kvalifikaci. „Pokračující automatizace a digitalizace přispěje ke zmírnění přetlaku na trhu práce. I přesto bude panovat velký nedostatek kvalifikovaných dělnických profesí, zejména lakýrníků, zámečníků, svářečů a obráběčů, nedostatkoví budou i elektrikáři, skladníci – často jazykově vybavení a řidiči vysokozdvižných vozíků,“ poznamenává Malo. A tím výčet profesí, kterou jsou a budou žádané, zdaleka nekončí.

Podle Lukáše Hendrycha z auditorské společnosti BDO odchází až dvě pětiny učňů pracovat mimo obor a dosaženou kvalifikaci. „Jde o poměrně vysoké číslo, které už zasahuje do přirozené generační obměny zaměstnanců ve svých oborech. Zkušené matadory pak nemá ve firmách kdo nahradit,“ doplňuje Hendrych. Podle něj je velká poptávka po montážních dělnících mechanických zařízení, například v automobilovém průmyslu. „Na těchto pozicích chybí přibližně 11 tisíc zaměstnanců. Vysoce žádaní jsou také montážní dělníci energetických a elektronických zařízení, kterých dohromady chybí kolem osmi tisíc,“ říká poradce.