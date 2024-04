Nápad na podnikání si přivezl z Japonska. Zákazníků přibývá a tržby rostou

Ve svém mottu máte: Chuť Japonska z Moravy. Co mají vaše výrobky v sobě japonského a co moravského?

Japonci jsou výborní v tom vzít jednu věc a tu ladit roky, desetiletí k naprosté dokonalosti. Navíc téměř každé jejich jídlo obsahuje nějakou takzvanou umami komponentu, což je popisováno – zhruba – jako pátá chuť. A z Moravy jsou rajčata, protože díky přírodnímu glutamátu v nich najdeme vysokou koncentraci umami. Rajčata jsou strašně nedoceněná. Každý zná kečup nebo protlak, ale nikdo už je nezkouší zkvasit.

Vy jste to zkusil, taky jste své omáčky ladil roky?

Roky ne, ale intenzivních šest měsíců to určitě bylo. Tak trochu metoda pokus omyl. Testoval jsem různé kombinace, poměry a délku fermentace. Až jsem si omáčku vyladil pro sebe k dokonalosti, dával jsem ochutnávat všem návštěvám, které přišly. A každý byl nadšený.

Kde probíhaly vaše testy? Doma v kuchyni?

Ano, u nás v kuchyni jel mixér naplno mnoho večerů. Všude byste našla vyskládané lahvičky s různými poměry surovin a daty, kdy začaly kvasit. Samozřejmě kuchyň je také svědkem mnoho neúspěchů, které buď skončily v koši nebo na stropě.

Pokud vím, jste strojní inženýr, nemáte vzdělání v oboru potravinářství a asi ani žádné zkušenosti?

No, jak se to vezme. Už jako malý kluk jsem pomáhal babičce s výrobou kvašáků. V dospívání jsem byl sice fascinován spíše výsledky fermentace nápojů, ale vrátil jsem se k němu opět v dospělosti, kdy se u mě zrodila vášeň k vaření. Ale profesně jsem potravinářstvím opravdu nepolíbený. V tomto ohledu jsem pouze zapálený foodie. Veškeré předpisy a normy má ale pod palcem má žena, která vystudovala potravinářskou chemii. To ona mě vždy krotí, když je něco už fakt za hranou.

První, dá se říci veřejná ochutnávka, proběhla na břeclavských Slavnostech rajčat v roce 2021. Jak dopadla? A kolik jste tehdy vydělal?

Konkrétní číslo už si nepamatuji, bylo to tuším něco přes dvacet tisíc korun. Ale co si pamatuji: prodal jsem všechno, co jsem vyrobil. Což pro mne bylo naprosto nepředstavitelné. Tedy nad mé očekávání dopadlo vše výborně, zálivka měla obrovský úspěch. A já hned druhý den založil firmu.

To asi chtělo odvahu.

Jak se říká, štěstí přeje připraveným, ale jednoduché to nebylo. Párkrát jsem nakoupil stroje, které nakonec nefungovaly a vracel jsem je. Velký boj byl sehnat suroviny během celého roku. Začátky spolkly statisíce korun a stály mě mnoho bezesných nocí. Ale věřil jsem, že produkt je tak unikátní, že se musí pouze dostat k lidem a pak už vše půjde hladce.

A jde to hladce? Jak dnes funguje vaše firma?

Máme provozovnu a sklady v Kosticích na Břeclavsku. Každý den nám do kuchyně chodí čtyři lidi na plný úvazek, při špičkách nás bývá i dvanáct. Zákazníků přibývá, každý den posíláme balíky, kurýr u nás má dveře nonstop otevřené. Měsíčně zpracujeme přes dvě tuny rajčat.

Kde rajčata nakupujete? V létě to asi není problém, ale co v zimě?

Usilujeme o to, aby naše zdroje byly co nejblíže, ale není to vždy zcela proveditelné. V letních měsících skutečně problém není, ale mimo sezonu se situace komplikuje. Naštěstí máme k dispozici i místní skleníky, které nám dodávají produkty po celý rok. Navíc iniciujeme partnerství s dodavatelem, jenž nám poskytuje rajčata, která by jinak skončila v odpadu, protože je supermarkety odmítají přijmout kvůli jejich neobvyklému tvaru nebo přezrálosti. Pro nás je to však spíše výhoda než překážka, a s radostí je využijeme, ačkoliv nepocházejí přímo z našeho okolí.

Co všechna povolení pro výrobnu i produkty? Kolik úřadů jste musel obejít a kolik razítek získat?

Z toho jsem měl velké obavy, ale nakonec to nebylo tak hrozné. Nejdůležitější je sehnat provozovnu schválenou a zkolaudovanou pro potravinářskou výrobu. V tomto mi pomohli kamarádi, kteří měli provozovnu na výrobu chilli omáček a já tam chodil mixovat rajčata o víkendech.

Radím Stráník

(32 let) Vystudoval Fakultu strojního inženýrství brněnského VUT.

Pracovní zkušenosti odstartoval v automobilce ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi.

Poté zamířil do Daihatsu v japonské Osace, kde se podílel na vývoji nových automobilů, a to na pozici CAE (Crash Safety Engineer).

V roce 2021 založil vlastní značku Fermato, která se specializuje na výrobu omáček z fermentovaných rajčat, orleánské octy a chilli oleje.

Své produkty prodává ve vlastním e-shopu, brzy budou dostupné například i v Rohlíku.cz.

Je vášnivý sportovec, šestnáct let hrál závodně hokej, následně sedm let rugby.

S partnerkou Kateřinou má tříletého syna Toníka a osmiměsíční dceru Barborku.

Vaše partnerka ve firmě pracuje?

Žena je zapojena a je úžasná. Momentálně je v podstatě v pozici COO. Řeší operativu a dennodenní fungování firmy. Já si uvolňuji ruce na samotný obchod, marketing, vývoj nových produktů a dlouhodobou strategii.

Jaký je obrat vaší firmy?

Každý měsíc rosteme o 20 procent a meziročně o vyšší stovky procent. Tento rok cílíme na obrat 15 milionů. Mimochodem, 98 procent obratu nám zatím tvoří eshop.

Podařilo se vám dostat produkty na Rohlík.cz, co si od toho slibujete?

Mimo navýšení obratu očekáváme hlavně zvýšení povědomí o značce. Listing ladíme na začátek grilovací sezony, kdy nám to dává největší smysl. Za začátku začneme s našimi bestsellery a postupně budeme přidávat celý sortiment.

Co je váš bestseller?

Jednoznačně zálivka klasika, která trhá rekordy v prodejnosti, za ní jedou ostatní příchutě v čele s bazalkou a citronem. No a mimo zálivky ochucená sůl Šimráto, sečuánský chilli olej a rok fermentovaná chilli omáčka.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Má duše je neskutečně megalomanská. Naštěstí mě moje žena vždy trochu brzdí a vrací na zem. Určitě chceme více zapracovat na zastoupení i v kamenných prodejnách, chtěli bychom být v každém větším městě.