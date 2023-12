Našli mezeru na trhu a přes různá úskalí vyvážejí už do 28 zemí světa

Osm let již firma Katy Paty vyváží porcelánové vypínače, zásuvky i svítidla nebývalých barev a tvarů do celého světa. Jak vzniká úspěšná firma? Třeba takto: stavíte dům a chcete mít dokonalý každý detail, tedy i vypínače a zásuvky. Ty černé porcelánové, jako měla doma babička, ale zaboha nejsou k sehnání. Rozhodnete se tedy vyrobit si je sami.

„Investice do výroby po vlastní ose byla nakonec obdobná, jako bychom nakoupili v maloobchodě. Zvládli jsme to, ale kdyby mi v té chvíli někdo řekl, že je to má budoucnost, vysmál bych se mu,“ vzpomíná Patrik. On tehdy pracoval v bance a Katarína si kromě režie dokumentů pohrávala s interiérovým designem.

Řeknete si – super nápad!

Vypínače v novém domě obdivovali přátelé i architekti a to byl ten impulz. K úspěchu by to ale stále bylo málo. „Máme zkušenost, že si někdo prohlédne náš web, přečte náš příběh, má třeba hrnčířský kruh a řekne si – super nápad, jdu do toho taky! Když ale chcete elektroinstalaci dělat komerčně, zjistíte, že potřebujete certifikace. Oslovíte zkušebnu, kde si řeknou přes milion korun, a tím obvykle záměr končí. Takové konkurence se nebojíme,“ říká Patrik.

Vizitka Katarína Rothová a Patrik Pokorný založili firmu Katy Paty v roce 2015. Název je variací jejich křestních jmen.

Firmu proslavily porcelánové vypínače a zásuvky, které vyrábějí v mnoha tvarech i stylech – od retro designu přes koloniální styl až po ryze moderní, i barvách.

Firma v současnosti vyváží své výrobky do 28 zemí světa.

Zatím ve firmě pracuje osm zaměstnanců, Katy Paty se ale chystá dále rozšiřovat, počet tak nejspíš stoupne.

Vývoj podnikání počítá na pětiletky. „Je to sice komunistický výmysl, kterému jsme se smáli, ale nějak funguje. Prvních pět let si většinou na žádný zisk nesáhnete, je to doba, kdy se firma etabluje. V dalších pěti letech se stabilizuje a stává se spolehlivější. V poslední pětiletce už máte vytvořené funkční mechaniky pro výrobu, těžíte z nějaké známosti na trhu. V rámci reklamací jste vychytali slabá místa, máte nějaké odběratele i dodavatele. Takovou síť položit už je těžší. Firma je stabilnější a silnější, i finančně.“

Jako u babičky

Když Katy Paty začínala, nabízela jednu kolekci v šesti barvách, strohý web. „V našem domě jsme si vystačili s obyčejnými zásuvkami a vypínači, ale sortiment domácí elektroinstalace je široký, zahrnuje počítačové a televizní zásuvky, vypínače páčkové i otočné, jaké měly naše babičky – moje ročníky je pamatují z dětství, my jsme je udělali z nostalgie. Přišla na řadu i zásuvka s USB portem nebo speciality, například kabelové průchodky. Přidali jsme nové styly, barvy a začali vyrábět svítidla,“ vypočítává Katarína.

Dnes je web Katy Paty sofistikovaný, nabízí katalogy, návody, rozklady zapojení a můžete si tu prohlédnout, jak sluší české porcelánové vypínače, zásuvky i světla komnatám zámku Blatná, apartmánům v Belgii, Londýně či obytným vozům ve Švédsku.

Těžké chvíle v porcelánu

Pořád to vypadá jako procházka po umetené pěšině. Katarína s Patrikem si ale sáhli i na dno. Třeba když testovali novou barvu a rozhodli se, že rovnou vyrobí tisíc vypínačů, do té doby nebývalé množství. „Glazura kompletně popraskala, což je neopravitelná chyba, všechno se vyhodilo. Ale to je riziko, když se barva zkouší. Jen si říkáte, jestli to máte zapotřebí,“ líčí Patrik

A pokračuje: „Pamatuji si taky, když naše fotky ukradli nějací floutci v Číně a na web si napsali, že toto vyrobí. To rozhodně nedokážou, ale otráví vás to, vůbec se nenamáhali, jen to stáhli, a vy víte, kolik je za tím práce.“

Krušné bylo i loňské jaro, kdy se cena plynu vyšplhala až na třistanásobek. „Při výrobě porcelánu plyn nemá náhradu, má nejlepší vlastnosti z hlediska výpalu. A když je na vstupu energie třistanásobně dražší, výrobu zavřete, nebo zdražíte, ale zcela nesmyslně. S naším oborem to vypadalo opravdu bledě, končily sklárny, porcelánky omezily provoz,“ vzpomíná Patrik. Jak se podařilo přežít? „Měli jsme strategii, že bychom narychlo vybudovali vlastní malou výrobu. Zatím k tomu nedošlo, ale kdyby, jsme připraveni.“

Partnerské podnikatelské etudy

Když posloucháte, jak Katarína s Patrikem úspěšně budují firmu, musíte se zeptat: Má podnikání partnerů výhody, či úskalí? Jak to ukočírovat? Katarína nabízí recept, který, jakkoli je podán s nadsázkou, zřejmě funguje: „Musíte dodržovat pravidla. První, že v ložnici se o práci nebavíme, druhé – po desáté ve vlastním domě taky ne. A praktické je, když každý dělá na opačné straně domu, raději města a ideálně úplně v jiném městě. Já jsem většinu času v Praze, Patrik na centrále v Brandýse.“

Své zásady má i plánování. V jiných firmách by se asi dělal marketingový průzkum, v Katy Paty platí jen argumenty. „Navzájem se musíme přesvědčit. Když to dokážeme, takové věci pak mají většinou úspěch,“ říká Patrik.

Sám vystudoval elektro průmyslovku, stará se tedy více o technickou stránku věci, jeho žena řeší kreativitu, barvy, design, ladění v interiéru. „Tam, kde jeden druhému argumentovat nedokážeme, jednoduše proto, že to je parketa jen jednoho z nás, nezbývá než si navzájem věřit,“ doplňuje Katarína.

Radost jako firemní benefit

Firma má showroom v pražských Vysočanech a centrálu v Brandýse nad Labem, kde pracuje všech osm zaměstnanců firmy. Je tu i kompletárna, kde se sestavují finální výrobky.

Zaměstnance si majitelé nemohou vynachválit: „Zatím jsme měli na lidi štěstí, ale je to dáno i naším oborem. Třeba v kompletárně je to jako v laboratoři – je tam čisto, lidé mají bílé pláště a hrají si s porcelánovými dílky, kontrolují je a sestavují. Výhodou je i zpětná vazba. Lidé posílají maily, fotky, jak jim naše vypínače zdobí stěny, že ta barva krásně sedla, že to funguje. I to je pro zaměstnance důležité. Takže lidé od nás neodcházejí, alespoň ne proto, že by byli nespokojení.“

Každá koruna byla dobrá

Co je pro úspěch podnikání důležité? „Jestli jsme se během existence naší firmy něco naučili, tak to, že je potřeba riskovat. Nebát se, že se nenajíte nebo nezaplatíte hypotéku. Je to ‚blbej‘ stres, protože může zapříčinit, že raději sáhnete po jistotě. A taky stále zkoušet nové věci. Vzít pět, deset a klidně dvacet tisíc a testovat. Hrozí samozřejmě, že vyrobíte formu, produkt nebo barvu, které nejdou na odbyt. Pak se ale ozve někdo z Německa, kdo má sedačku zrovna v tomhle odstínu, a vezme od vás objem, který to vynahradí,“ radí Patrik s Katarínou.

Kde na to všechno vzít? Jejich záměr na startu podpořila soukromá společnost, která se zabývá financováním nových projektů. „Bez téhle pomoci bychom pořád šlapali vodu na místě, financovat rozvoj z výnosů je hrozně pomalé. A hodně pomohli i rodiče, každá koruna byla dobrá,“ vzpomíná Patrik a nastiňuje, kam by se měla firma ubírat: „Plánujeme vstup na nové trhy, jako je Austrálie či Japonsko, které vyžadují jiné řešení zásuvek, výhledově případně i na trh čínský… A rádi bychom, aby se naše značka stala obecně platným pojmem. Aby každý věděl, že barevný porcelánový vypínač rovná se Katy Paty.“

Je to alchymie

Proč je výroba porcelánových vypínačů taková věda? Úspěch není nikdy jistý. Začíná to tvarem, který musí takzvaně spadnout, materiál má velkou smrštitelnost. Výsledek je patrný až po výpalu.

„Neexistuje na to žádný software, je to alchymie. Vše závisí na umění mistra, který má zkušenosti, a roli hrají i opakované testy a metoda pokus – omyl. Vyvinout nový tvar znamená i rok přípravy a stovky tisíc korun nákladů. A pak barva. Ta se zatavuje do glazury při teplotách kolem 1 400 stupňů Celsia, pak je nesmrtelná. Speciální barvy, které tyto teploty vydrží, mají jen dva výrobci na světě. K tomu se každá barva chová jinak, riziko, že se něco pokazí, je vysoké,“ vysvětluje Katarína Rothová.