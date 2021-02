Vyrábí obličejové masky a filtry. Ve světě je znali už před covidem

Na obor, v němž společnost AVEC CHEM podniká, nebyla dlouhé roky upřena takřka žádná pozornost. To ovšem neznamená, že zde nebyl. Ochranné prostředky a ochrana dýchacích cest jsou totiž standardní v řadě oborů lidské činnosti bez ohledu na současnou pandemii. Ať už se jedná o provozy v chemičkách, o odborníky, kteří v terénu likvidují následky ptačí chřipky, obsluhu chladících zařízení na zimních stadionech nebo například v armádě, u hasičů či policistů. „Nejsme tedy firma, která by vyrostla na současné situaci. Jen se o nás tady doma tolik nevědělo, protože jsme se soustředili převážně na zahraniční trhy,“ říká Michal Filipi, který firmu vede od roku 2016, kdy převzal „otěže“ od svého otce a zakladatele firmy Blahoslava Filipi.

Jak se vůbec ve vaší rodině nápad podnikat právě ve výrobě ochranných prostředků zrodil?

Můj táta, Blahoslav Filipi, je vystudovaný chemik z pardubické VŠCHT. Do roku 1993 pracoval jako vědecký pracovník na výzkumu a vývoji ochranný prostředků ve Výzkumném ústavu civilní ochrany. No, a když skončila studená válka, převážil patrně pocit, že civilnímu obyvatelstvu již žádné nebezpečí nehrozí a nikdo nevěděl, jak to dál s výzkumákem bude. Táta tedy založil firmu, začal ji budovat a postupně rozvíjet.

Byl jste od začátku rozhodnutý, že půjdete v otcových šlépějích? Nebo jste se chtěl věnovat něčemu jinému?

Stejně jako každý malý kluk jsem chtěl pochopitelně nějaké dobrodružné povolání. V mém případě to byl tuším pilot. Ale postupem času, jak jsem začal dospívat, a když jsem viděl, kolik práce té firmě táta věnuje, začal jsem se do práce v podniku zapojovat. Dnes jsem hrdý na to, že můžu pokračovat v tradici. A budu moc rád, když by v ní pokračovali i moji potomci. Jsme ryze rodinná firma a věřím, že to tak i zůstane.

Je vedení společnosti už plně na vás, nebo vám otec stále pomáhá?

Táta rozhodně pomáhá, všechna zásadní rozhodnutí děláme spolu. On už se ale dnes zaměřuje zejména na vývoj. Nebojím se říct, že ve svém oboru patří k předním odborníkům nejen v Evropě, ale dost možná i na světě. Takže by byla obrovská škoda jeho znalostí a zkušeností nevyužívat.

Michal Filipi (1979) Mezi roky 1994 a 1998 studoval na Gymnáziu v Pardubicích

Vysokou školu vystudoval v letech 1998 – 2003 na Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci, obor Podniková ekonomie

V roce 2006 nastoupil do rodinné firmy AVEC CHEM, kde měl až do roku 2016 na starosti řízení zahraničního obchodu, který se na zakázkách firmy podílí z 90 procent

Od roku 2016 převzal od svého otce Blahoslava Filipi řízení celé společnosti a stal se jejím jednatelem

Ve volném čase se věnuje sportovní střelbě, rekreačně hraje basketbal a florbal

Na jaké produkty se specializujete?

Naše původní specializace byla pouze na ochranné filtry. S růstem poptávky i s rozvojem firmy jsme ale rozšířili portfolio na ochranné obleky, polomasky, tzv. kolektivní filtry, které se užívají třeba v bezpečnostních krytech nebo v obrněné technice. Zabýváme se rovněž testováním kvality různých materiálů, typicky třeba materiálů na výrobu ochranných roušek. V podstatě lze ale říct, že dnes už bychom dokázali obléct vojáka nebo záchranáře od hlavy až k patě.

V České republice jste v tomto oboru největším výrobcem. Jak se vám to povedlo?

Za naším úspěchem stojí především vývoz. Z 90 procent dnes naše výrobky vyvážíme do více jak 60 zemí světa. Postupně jsme vyrostli do pozice, kdy začínáme být konkurencí pro největší světové výrobce. To nás na jedné straně těší, ale také je to velká odpovědnost do budoucna.

Jen český trh by asi nestačil, že?

Pouze český trh je pro tak specializovanou firmu, jako je ta naše, příliš malý. Tím neříkám, že pro nás není důležitý. Úzce spolupracujeme s celou řadou českých firem i institucí. Ale pravdou je, že zahraniční odbyt je pro nás klíčový.

Pro koho jsou vaše výrobky určené? Kdo je v praxi využívá?

Je to opravdu široké spektrum. Ale zkusím dát příklad. Jsme nesmírně hrdí na to, že dodáváme naše ochranné prostředky třeba do Singapuru, který lze bezesporu označit za takové asijské Švýcarsko. Je to bohatá země, která si může vybírat, a vybrala si nás. Nejprve jsme dodávali pro tamní armádu, ale postupně se spolupráce rozrostla na další bezpečnostní složky, jako je policie nebo vězeňská služba, nebo třeba na prostředky civilní obrany. Chráníme ale i životy pracovníků v chemických provozech. V aktuální situaci samozřejmě také ve zdravotnictví, kde dochází ke kontaktu s infekčními pacienty, a kde jsou profesionální ochranné prostředky z mého pohledu neprostou nezbytností.

Složky integrovaných záchranných systému, příslušníci ozbrojených složek, a to v několika desítkách zemích. Kolik masek a filtrů do masek vlastně vyrábíte?

V covidovém roce 2020 jsme vyrobili okolo jednoho milionu kusů ochranných filtrů. Pro tento rok bychom se ve vší skromnosti chtěli pokusit o dosažení podobných čísel. V posledních letech také dost investujeme do automatizace výroby, abychom mohli kapacitu výroby dále navyšovat a rozšiřovat.

To ovšem bezpochyby vyžaduje odpovídající prostory pro výrobu a také technologie. Jak v tomto směru firma rostla?

Robotizace výroby je určitě cesta, kterou chceme jít a kterou se také postupně vydáváme. Investovali jsme a plánujeme ještě investovat v tomto směru desítky milionů korun. Jsme firma, která většinu svého zisku investuje zpět do svého rozvoje. Tímto přístupem se nám také daří postupně růst.

Jak do vaší výroby zasáhla pandemie koronaviru a obrovská poptávka, která zde najednou po ochranných prostředcích byla?

Na náš obor se pochopitelně začala upínat větší pozornost. A my se to snažíme vnímat jako příležitost. Ve světě je patrná větší poptávka po filtrech proti bakteriím a virům, na což pochopitelně reagujeme, pozměnili jsme skladu naší výroby.

Ještě v něčem může být současná situace výzvou, příležitostí?

Ano, současná situace nám dává velkou příležitost podívat se kupříkladu na design ochranných masek či polomasek, protože se výrazně rozšiřuje prostor pro jejich využití právě třeba ve zdravotnictví. Úzce spolupracujeme se všemi našimi odběrateli a přicházíme s inovacemi, jak ochranné prostředky přizpůsobit potřebám různých povolání. A uvažujeme i o nových produktech.

Dodáváte v současné době prostředky pro ochranu dýchacích cest třeba i pro naše zdravotnictví?

Určitě ano. Spolupracujeme s celou řadou nemocnic i složek záchranného sboru. Za všechny bych mohl jmenovat například záchrannou službu v Ústeckém kraji.

A co běžní lidé, mohou si také koupit masku od AVEC CHEM?

Naše produkty jsou určitě dostupné na e-shopech. My sami svůj e-shop však nemáme. Nikdy jsme se příliš neorientovali na prodej jednotlivých produktů, ale pochopitelně nikdy neodmítneme ani drobné objednávky od jednotlivců. Zrovna nedávno mě jedna paní žádala o masku pro svého tatínka, kterého potřebovala po vážné operaci někam převézt. Samozřejmě jsme jí hned masku poslali. Těší mě, když vidím, že můžeme pomáhat konkrétním lidem.

Mluvíte o úpravě designu vašich výrobků, o vidině nových produktů. To znamená další investice. Je na to ale vůbec vhodný čas, nebylo by lepší držet rozvoj firmy raději při zemi?

Věřím, že současná situace je vhodná právě pro rozložení rizik v rámci širšího produktového portfolia. Jinými slovy: chceme si určitě otevřít dveře do nových segmentů trhu, ve kterém se pohybujeme.

Takže nemáte vážně žádné obavy, i když vezmete v potaz vývoj celosvětové ekonomiky?

Jak už jsem zmínil, naše firemní politika je, že se nezadlužujeme. Když vyděláme, značnou část investujeme zpět do firmy. Pravidlo nezadlužit se je naše zásada. Ono se pak člověku taky lépe usíná…

Vaše firma sídlí v Přelouči na Pardubicku a zaměstnává 45 lidí. Vzhledem k vzrůstajícímu počtu zakázek musíte rozšiřovat počet pracovníků. Jaké lidi hledáte a jak je v této době složité sehnat kvalitní lidi?

Je třeba vnímat skutečnost, že výroba filtrů je do značné míry monotónní manuální práce. Tady je na místě využití robotů. Ušetří se tak nakonec i zdraví zaměstnanců, jejichž potenciál můžeme využít jinde. Platí ale bezezbytku, že žádná firma se neobejde bez šikovných a pracovitých lidí, a těch bude na trhu vždycky nedostatek. V našem výrobním závodě byste našli třeba experty na 3D design nebo chemicko-technologický průmysl.

Starší generace i část lidí ve středním věku si pod pojmem masky s filtrem představí brannou výchovu za socialismu. Tehdy masky nebyly moc komfortní. V čem se od té doby změnily?

Od té doby se toho už hodně změnilo. Od těch apokalyptických protichemických masek se ty dnešní liší téměř ve všem. Princip filtrace zůstává zachován, ale výrazně se zapracovalo na ergonomii. I pro netrénovaného člověka tak dnes není problém takové ochranné prostředky nosit. Už žádné tahání za vlasy, zamlžený výhled, otlačený obličej.

Dnešní masky a filtry jsou tedy, jak se říká, „úplně o něčem jiném“. Zdokonalujete a vyvíjíte vaše produkty sami? A co to obnáší?

Platí v zásadě obojí. Máme svůj vlastní vývoj, ale také komunikujeme a spolupracujeme s našimi zákazníky. Jsou to oni, kdo zná nejlépe své potřeby a specifické prostředí, ve kterém pracují. Zase je tedy na místě příklad z praxe. Oslovil nás policejní Útvar rychlého nasazení (URNA), s jehož pomocí jsme vyvinuli masku, která je kompatibilní s helmou a její nasazení teď trvá v řádu sekund, nikoli minut, jako tomu bylo v minulosti. Tahle rychlost je pro elitní policisty zásadní. Čím dříve se nastrojí, tím dříve mohou chránit naše životy. Ve zdravotnictví jsme zase řešili, jak zmenšit filtr a zároveň jak zlepšit přenos řeči zpod polomasky skrze hovorovou membránu.

Dovolte ještě jednu otázku na závěr. Jak vidíte budoucnost vašeho oboru? Doporučil byste třeba mladým lidem, kteří se rozhodují o budoucím povolání, vzít v úvahu tento směr?

Od těch 90. let, kdy se přestalo s cvičením civilní ochrany, se na plynové masky poněkud zapomnělo. Možná bych i řekl, že se z nich stal – trochu nespravedlivě – symbol té předchozí totalitní éry. Možná, že kdyby se nás před pár lety někdo zeptal, co to vlastně děláme, tak by nám ani nerozuměl. Ale to je způsobeno spíše tím, že se o tomto tématu příliš nemluví. Nicméně to, že se o něčem nemluví, neznamená, že to neexistuje. Kdybych vám před dvěma lety řekl, že budete po ulici chodit s rouškou, nebo že valná většina zdravotníků v nemocnicích bude potřebovat ochranné masky proti bakteriím a virům, tak by si asi lidé na potkání ťukali na čelo. Snad tedy tato naše neblahá zkušenost z posledního roku povede k větší osvětě i v této oblasti.