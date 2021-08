Chybí tisíce IT specialistů. Na inzerát se ale sehnat nedají

V České republice je dohromady zhruba 316 tisíc IT odborníků. Na trhu jich je ale potřeba mnohem více. „Máme spočítáno, že u nás chybí zhruba 14 tisíc IT odborníků, aby se trh dostal do standardního ‚rovnovážného‘ stavu a toto číslo se neustále zvyšuje,“ říká Andrew Elliott, spoluzakladatel platformy techloop.io, která se specializuje na párování IT odborníků a firem. Další odborníci odhadují, že již nyní na českém trhu schází dokonce 15 až 20 tisíc IT specialistů.

Lidé se přitom shánějí hůř než před pandemií. „Covidové uzávěry a s nimi související zrychlení digitalizace ještě eskalovaly jejich nedostatek, takže IT specialisté chybějí prakticky ve všech oborech,“ uvedl Michal Novák z portálu Profesia.cz.

Také společnost Expertis ze skupiny ManpowerGroup potvrzuje velký nárůst poptávky v interních IT odděleních firem, které se musely vyrovnat s novými požadavky a riziky spojenými se vzdálenou prací většiny zaměstnanců. Pak jsou zde samozřejmě také velká mezinárodní IT centra. A zvláštní kapitolou je rychle rostoucí poptávka po IT specialistech na průmyslovou robotizaci, která bude v příštích letech ještě více zrychlovat.

Jací odborníci chybí nejvíce

Počet otevřených pozic z oblasti IT, počty aktivních firem i počty oslovení jsou tak podle údajů techloop.io na all time maximech. Tedy enormní. Bez nadsázky se dá říci, že chybí úplně všichni. „Zkušený, chytrý člověk, který má alespoň nějakou praxi v IT – nezáleží ani tolik na tom, zda více technickou či byznysovou – je etalonem toho, co nám chybí nejvíce,“ konstatuje Illya Pavlov, ředitel společnosti Acamar, která poskytuje konzultace a R&D týmy pro vývojové projekty.

Například na portálu Profesia.cz patří mezi nejvíce poptávané pozice programátor (29,30% ze všech nabídek), IT konzultant (13,45%), správce informačního systému (12,89%), systémový administrátor, IT analytik, Java programátor a softwarový inženýr. „Asi nejhůře se firmám daří obsazovat seniorní role v oblasti bezpečnosti, stále větší nedostatek je i Java Developerů,“ upřesňuje Jitka Součková, marketingová manažerka personální agentury Grafton Recruitment.

Velká sháňka je rovněž po QA a testerech. S rostoucím počtem aplikací, které organizace využívají a se zvyšujícími se náklady na zabezpečení, se totiž testování softwaru věnuje více pozornosti než v minulosti. „Automatické a nepřetržité testování se tak již nedá oddělovat od celkového vývoje,“ vysvětluje Michaela Kotýnková, senior IT recruiter společnosti Expertis, proč je o tyto lidi výrazně vyšší zájem než dříve.

Očima firem

Tento trend potvrzují i samotné firmy. Vypsané IT pozice má snad každá z nich. „Ano, v současné době rozšiřujeme tým testerů, aplikačních, systémových a DevOps inženýrů. V oblasti dat pak hledáme datové analytiky nebo BI vývojáře,“ říká Lucie Palečková, HR náborová manažerka Moneta Money Bank.

Podobně je na tom i společnost BNP Paribas Cardif. Ta má v Praze interní IT Hub, který vyvíjí aplikace pro jednotlivé Cardif pojišťovny v Evropě. „Projekty napříč Evropou přibývají, my rosteme a průběžně máme otevřených zhruba deset volných IT pozic. Nejčastěji hledáme IT Business Analytiky, IT Architekty, aplikační analytiky či systémové administrátory,“ popisuje Kateřina Krist, HR manažerka BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

Prakticky neustále hledá IT odborníky také firmy Sodexo Benefity. Velmi rychle totiž digitalizuje a vyvíjí nové benefitní služby. Aktuálně se snaží obsadit například pozici vedoucího pro vývoj aplikací.

IT firmy na tom nejsou o nic lépe

Rovněž samotné IT firmy hledají nové tváře do svých řad jen velmi obtížně. Například vývojářské centrum Monstarlab v Praze má otevřených více pozic. Hledají vývojáře na mobilní platformy, cloudy nebo infrastrukturu. „Firmy kvůli covidové pandemii procházejí digitální transformací a poptávka po cloudových řešeních neustále roste,“ vysvětluje Dominik Hádl, SVP CIO EMEA & Americas společnosti Monstarlab. Kromě vývojářských pozic hledají rovněž odborníky na řízení kvality a testování. A poptávají i odborníky na analýzu a zpracování dat. Specialitou jsou experti na machine learning. Ti mají podle Hádla buď přímo vystudovaný daný obor nebo například doktorát z matematiky. Jde tedy o velmi úzkoprofilovou specializaci.

Také společnost MIBCON hledá IT odborníky v podstatě nepřetržitě, zejména JAVA programátory a konzultanty zaměřené na různé moduly systému SAP. „Není to rozhodně jednoduchá disciplína,“ konstatuje Antonín Cihlář, ředitel poradenství MIBCON.

Mzda i přes 200 tisíc korun

Celkově je extrémně vysoká poptávka po IT odbornících v Praze a v Brně, kde se koncentrují velké mezinárodní technologické firmy. Podle údajů Profesia.cz nabídky v těchto dvou metropolích představují téměř polovinu z celkového počtu. S velkým odstupem (4%) následuje Ostrava.

Ohodnocení jednotlivých pozic se velmi liší od délky celkových zkušeností v IT, typu spolupráce nebo podle počtu programovacích jazyků, které kandidát ovládá. Na portálu Techloop společnosti zveřejňují rozmezí nabízených platů. Průměrně nabízený plat pro zaměstnanecké poměry je zde 68 tisíc korun hrubého, tedy více než je průměr podle ČSÚ. Junior pozice jsou obvykle kolem 40 tisíc, medior pozice 60 tisíc, senior pozice 80 tisíc. Mají zde však také nabídky na velmi seniorní vývojáře i za 200 tisíc korun.

To potvrzují i firmy. „Nástupní plat se u nás pohybuje od 50 do 70 tisíc korun měsíčně. Výhodou ale je, že lze extrémně rychle růst,“ říká Hádl. Pro lidi se středními zkušenostmi je v Monstarlab běžná mzda 70 až 90 tisíc korun měsíčně a pro ty zkušené ještě více. „Výjimkou jsou experti na machine learning. Nástupní plat nejde pod 100 tisíc korun, pro zkušeného profesionála klidně dvojnásobek,“ doplňuje Hádl. Dodává, že zkušenosti v tomto případě nelze měřit jen roky praxe. Rovněž Illya Pavlov z Acamar potvrzuje, že výdělky IT odborníků se mohou pohybovat v rozmezí 80 až 250 tisíc korun.

Zajímavé jsou i start-upy

Nadstandardní jsou mzdy na IT pozicích sice celkově, zejména v Praze jsou ale vysoce nadstandardní. Druhá příčka patří Brnu. Důvodem je již zmíněná přítomnost nadnárodních technologických firem.

Záleží ovšem také na oboru, v kterém firma hledající IT odborníky, působí. Převládá názor, že budou-li vám nabízet práci třeba v renomovaných automobilkách Evropy, tak i odměňování bude vysoko nad průměrem. „Není tomu tak, odměňování je v takových firmách nad průměrem jen nepatrně. Důvodem je to, že se jedná o reálný sektor ekonomiky,“ vysvětluje Pavlov. „Růst platů naopak vidíme ve spekulativních částech ekonomiky, například start-upech - ať už se zaobírají čímkoliv, kde peníze nejsou tak drahé, proto se můžou utrácet s menší zodpovědností a smyslem.“

Na inzeráty se dívají, ale nereagují

Tzv. reply rate, tedy míra odpovědí kandidátů je i přes atraktivní výdělky naprosto minimální. „Přestože na pracovních portálech patří IT pozice mezi nejnavštěvovanější, odpovědí přijdou jednotky nebo často i žádná,“ uvedla Kotýnková. Spíše scanují trh a sondují, jestli někde nenarazí na nějaké opravdové terno, než že by skutečně aktivně práci hledali a nutně potřebovali změnu. Ajťáky je podle Kotýnkové potřeba oslovovat osobně a přesvědčit ho o zajímavosti nabízeného místa nebo projektu. Platy jsou vyšponované poměrně vysoko a boj o vysoké specialisty se odehrává na jiné rovině než finanční.

Stejnou cestou jdou také samotné firmy. „Většina odborníků v IT si práci aktivně nehledá, ale spíše reaguje na konkrétní na míru šitou nabídku. Obsazovat IT pozice se tak daří spíše na doporučení,“ říká Martina Machová, HR ředitelka Sodexo Benefity. Rovněž společnost Acamar potvzuje, je klasický nábor tu nefunguje, jedná se spíše o headhunting.

Firmy přitom talenty nehledají jenom v rámci naší republiky. „Neinzerujeme, kolegy vyhledáváme prostřednictvím pečlivého skautování v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy,“ konstatuje Michal Vít, spolumajitel firmy Smart Fintechnologies, která se zaměřuje na vývoj mobilních aplikací. Také například Monstarlab hledá lidi všude po světě. „V současnosti přijímáme čtyři pětiny kolegů ze zahraničí,“ dodává Hádl. Vliv na to má samozřejmě i fakt, že patří ke globálním firmám.