Máme dovolené, kolik kdo chce, říká šéf mladé firmy

V českých firmách už jej několik let nabízejí, přesto pro něj personalisté nenalezli pěkný český název. Sick day, tedy den, kdy vám není dobře a můžete zůstat doma, aniž byste se museli hlásit lékaři, nabízí téměř polovina firem. Vyplývá to z průzkumu společnosti Edenred mezi mezi stovkou zaměstnavatelů.

Nejvíce z nich nabízí dva dny tohoto zdravotního volna za rok, ale v nabídce jsou i tři nebo pět dnů. Někde se na jejich zavedení teprve chystají. Ve startupu Welcome to the Jungle je nikdy nenabízeli a ani se na to nechystají. Nejsou potřeba, protože tamní zaměstnanci mají neomezenou dovolenou.

„Smyslem bylo, abychom nemuseli dovolenou šetřit ‚na horší časy‘, ale naplánovali si ji opravdu podle potřeby. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je pro naši firemní filozofii důležitá, přispívá k dlouhodobé udržitelnosti práce,“ říká Jan Klusoň, CEO startupu Welcome to the Jungle, který čítá 15 zaměstnanců.

Platforma pro život v práci, jak se startup prezentuje, pomáhá podnikům nalézt kvalitní zaměstnance a udržet si je právě díky silné firemní kultuře. A začíná u sebe.

„Pokud se někdo ze zaměstnanců cítí například přepracovaně, je určitě lepší, aby si vzal tolik volna, kolik mu pomůže následně pracovat lépe. Jakmile je tedy někdo z našich zaměstnanců nemocný, bere si automaticky dovolenou, která není limitovaná,“ říká Jan Klusoň.

Kolik dnů dovolené si tedy zaměstnanci v reálu vyberou?

V průměru se pohybujeme někde kolem čtyř až pěti týdnů. Největší extrémy byly, když si někdo ze zaměstnanců vzal jen pár dní dovolené za rok, nebo naopak to doháněli cca 10 týdny za rok.

Jak dlouho benefit neomezené dovolené máte a zkoušeli toho lidé hned využít?

Benefit neomezené dovolené jsme měli už od začátku naší firmy, tedy od roku 2015. Zavádění bylo tím pádem jednoduché. Vždy zdůrazňujeme, že na prvním místě musí dávat smysl oběma stranám a práce musí být odvedena. Dokud vše funguje, není potřeba nic omezovat, vše je založeno na důvěře. Jsme startup, zaměstnanci se s námi podílejí na budování firmy a chtějí ji posouvat dál. Zatím se nestalo, že by toho někdo zneužíval.

Ve firmách se čtyřmi až pěti týdny dovolené si lidé vybírají volno zhusta kolem svátků, aby si ji prodloužili… Jak je to u vás?

Občas tomu tak je. Sice si mohou brát dovolenou kdykoliv, ale kolem svátků stojí práce i na straně klientů, business i produkce mají volněji, takže si berou dovolenou také.

Máte přesto nějaká pravidla? Například stop stav, pokud z týmu mizí ve stejnou dobu více lidí?

Vzhledem k tomu, že jsme malý tým, tak se vždy dokážeme domluvit. Všichni si volno berou i s ohledem na ostatní, aby nestála práce kolegů kvůli jejich nepřítomnosti. Táhneme za jeden provaz, a proto žádná pravidla nejsou. Dokud to funguje, tak není třeba to nijak omezovat. Když by nastal problém, začneme řešit konkrétní pravidla.

A úplně naopak, musíte pracantům, kteří nechtějí, zdravotní dovolenou nakázat?

Ano, to se někdy stávalo. Pokud vidím na některých lidech, že si delší dobu nevzali dovolenou a má to na ně dopad, doporučuji jim si nějaké volno vzít. Pokud stále nechtějí, více na to naléhám. Nic ale u nás nefunguje vyloženě příkazem, je to spíš o domluvě.

Při tomto nastavení máte určitě přehled, ve kterém ročním období si lidé berou volno nejčastěji...

Velmi záleží na objemu práce a na daném týmu. Často si u nás zaměstnanci berou dovolenou přes zimu (míří obvykle do teplých krajů), business tým to má klidnější většinou přes léto. Jaro a podzim máme silnou sezonu, proto na volno není moc prostor. Lidé si obvykle nechtějí brát volno s tím, že myslí na to, kolik jim stojí práce – s tímto vědomím si pak dovolenou neužijí.

Startupy hodně experimentují s firemní kulturou. Máte vizi i na další zajímavé benefity?

Do budoucna plánujeme čtyřdenní pracovní týden, který už zavedli v zahraničí naši kolegové z Welcome to the Jungle. Dále to je například flexibilní pracovní doba nebo částečná práce z domova. Všechny tyto benefity – i dle odborných průzkumů – přispívají k efektivitě, soběstačnosti, ale především větší psychické pohodě zaměstnanců.